Bảng xếp hạng Europa League: Aston Villa trượt top 10, Roma lâm nguy

Đại gia Đan Mạch hiên ngang dẫn đầu, Aston Villa trượt khỏi top 8

Sau 18 trận đấu diễn ra ở lượt 3 vòng bảng Europa League, chỉ còn 3 đội bóng giữ được thành tích toàn thắng và trong đó chỉ có Lyon là một tên tuổi tiếng tăm của bóng đá châu lục. Đội bóng nước Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Basel để có đủ 9 điểm, nhưng họ vẫn chưa phải đội đầu bảng.

Billing (tóc nhuộm vàng) ăn mừng cùng đồng đội sau khi tiếp tục đưa Midtjylland tới thắng lợi

Midtjylland, CLB hàng đầu của Đan Mạch mới là đội đang dẫn đầu khi hơn Braga và Lyon về hiệu số. Philip Billing, người đã rời Bournemouth sau 8 năm phụng sự, tiếp tục đà tỏa sáng tại đội bóng mới khi ghi bàn trong trận thắng 3-0 của Midtjylland trước Maccabi Tel Aviv, nhưng Franculino Djú mới là nhân vật số 1 của trận đấu với cú đúp. Bàn thứ 2 của Djú ở cuối trận đã giúp Midtjylland hơn Braga và Lyon chỉ 1 đơn vị hiệu số.

Midtjylland vẫn đã lọt lưới 2 bàn, trong khi Braga của Bồ Đào Nha chưa lọt bàn nào sau 3 trận. Họ thắng dễ Sao Đỏ Belgrade trên sân nhà với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp kiến tạo của cựu tuyển thủ Ricardo Horta, và Braga cùng với Lyon là 2 đội duy nhất đã giữ sạch lưới từ đầu mùa.

Trong nhóm đoạt vé vào thẳng (top 8), Dynamo Zagreb (Croatia) đã đứt mạch trận thắng khi bị cầm chân tại sân của Malmo (Thụy Điển) khiến họ không còn thành tích toàn thắng. Viktoria Plzen (CH Czech), Freiburg (Đức), Ferencvaros (Hungary) và SK Brann (Na Uy) là các đội nắm những vị trí còn lại.

Aston Villa (áo trắng) thua sốc Go Ahead Eagles dù mở tỷ số trước

Với thất bại gây sốc trước lần lượt Go Ahead Eagles và PAOK, Aston Villa cùng với Lille đã đứt mạch thắng và rơi hẳn khỏi top 8. Tuy nhiên họ vẫn quanh quẩn ở vị trí thứ 10 và 11 nên chưa có gì quá lo lắng vào lúc này. Porto thì sau 2 trận thắng đã bị Nottingham Forest đánh bại và rớt xuống thứ 15, dù cũng thắng ở 2 vòng đầu.

Ông lớn chật vật

Mặc dù là giải đấu hạng 2 nhưng một số CLB có tiếng tăm đã không có khởi đầu tốt. Nottingham Forest đến vòng này mới thắng và Bologna cũng tương tự. Celtic và Feyenoord, cả hai đội đều từng vô địch Cúp C1, cũng vừa mới có được những chiến thắng đầu tiên. Real Betis chưa thua nhưng đã hòa tới 2 trận và đứng ở gần giữa BXH.

Roma đang đứng ở vị trí nguy hiểm sau trận thua thứ 2 liên tiếp

Celtic đã thua cả 2 vòng trước nên vị trí thứ 21 của họ không an toàn, nhưng đứng còn thấp hơn Celtic là AS Roma khi xếp 23, vị trí áp chót của nhóm đoạt vé đi tiếp, sau khi Roma thua 1-2 trước Plzen ngay trên sân nhà. Feyenoord dù thắng nhưng chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm, còn Stuttgart đã thua liên tiếp 2 vòng, vẫn chưa đá tốt ở mặt trận châu Âu dù phong độ ổn định ở Bundesliga bất chấp đã bán Nick Woltemade.

Hiện 4 đội chưa có điểm gồm Nice, Salzburg, Rangers và Utrecht. Salzburg từng thường xuyên góp mặt ở Cúp C1 thì giờ chật vật ở Europa League và cũng không còn thống trị giải VĐQG Áo, trong khi Nice kết quả đang kém dần. Rangers là tệ nhất với chỉ 1 bàn ghi được, họ đã không đương nổi SK Brann (Na Uy) trên sân khách trong trận đầu tiên ở Europa League từ khi kỷ nguyên thảm họa của HLV Russell Martin bị chấm dứt.

BXH Europa League sau lượt trận thứ 3