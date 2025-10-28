Vinicius rơi từ đỉnh cao thế giới xuống tận đáy thất vọng trong đúng 1 năm

Con cưng trở thành con ghẻ

Vào đúng ngày này năm ngoái (28.10.2024), tờ báo France Football tổ chức lễ trao danh hiệu cao quý “Quả Bóng Vàng 2024” tại nhà hát nổi tiếng Théâtre du Chatêlet. Thông tin về cầu thủ đoạt giải đã bị rò rỉ trước đó (rằng giải thưởng sẽ được trao cho Rodri của Manchester City và đội tuyển Tây Ban Nha).

CLB Real Madrid lập tức phản ứng bằng một động thái chưa từng có trong các sự kiện tương tự của bóng đá đỉnh cao xưa nay: hủy bỏ kế hoạch cử phái đoàn đến Paris dự gala trao “Quả Bóng Vàng”!

Cách đây 1 năm, Vinicius còn là ứng viên sáng giá cạnh tranh cho Quả bóng vàng

Câu chuyện nói lên nhiều điều. Thứ nhất, ngôi sao Vinicius Junior của Real Madrid chơi quá nổi bật trong mùa bóng 2023-2024. Anh tỏa sáng giúp Real vô địch từ La Liga đến Champions League, đoạt được hàng loạt giải thưởng, gồm cả danh hiệu “cầu thủ hay nhất thế giới” của FIFA.

Hẳn nhiên, anh phải là ứng cử viên số 1 cho giải thưởng “Quả Bóng Vàng 2024”. Thứ hai, việc tẩy chay gala trao giải nói lên sự bất ngờ, thất vọng, pha lẫn giận dữ của giới lãnh đạo Real Madrid, và cho thấy họ đứng bên cạnh, ủng hộ ngôi sao của mình như thế nào.

Phần mình, Vinicius tuyên bố: “Không phải năm nay thì là năm sau, đấy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như những gì tôi đã làm được vẫn là chưa đủ, tôi sẽ lại cố gấp mười. Cho đến khi nào đạt được (danh hiệu “Quả Bóng Vàng”) mới thôi”!

Một năm trôi qua, Vinicius đã không thực hiện được lời hứa. Real thua cả 4 trận trước kình địch Barcelona trong mùa bóng 2024-2025, trắng tay trên mọi đấu trường, khiến “thầy ruột” của Vinicius là HLV Carlo Ancelotti phải rời khỏi ghế HLV trưởng. Trong cuộc đua giành “Quả Bóng Vàng 2025”, Vinicius thậm chí còn không vào nổi “top 10” chứ khoan nói về hy vọng lĩnh giải.

Phong độ trồi sụt hoặc chuyện thắng thua trong bóng đá là lẽ thường tình. Khác biệt ở đây là thái độ của Real Madrid đối với ngôi sao mà đúng 1 năm trước, họ đã rũ bỏ cả nguyên tắc ngoại giao thông thường nhất, chấp nhận mang tiếng “trẻ con”, để bảo vệ.

Những hình ảnh thất vọng về Vinicius ngày 1 nhiều hơn

Đâu phải giới lãnh đạo Real kém cỏi đến nỗi không biết rằng họ nên đến Paris dự lễ, như một cách hành xử căn bản. Họ cố tình không tham dự, như một tuyên bố liên quan đến “con cưng” Vinicius của mình. Bây giờ, từ chủ tịch Florentino Perez đến giới hâm mộ Real, tất cả đều rất dửng dưng với Vinicius.

Cũng vậy, Vinicius không kém về những nguyên tắc xử sự đến mức lập tức tuyên bố “sẽ ra đi” ngay sau khi anh bị thay ra khỏi sân trong trận El Clasico vừa qua. Ai nấy đã biết, và đã bàn rất nhiều, về hình ảnh giận dữ của Vinicius trong khoảnh khắc anh bị thay.

Thật ra, Vinicius “nổi điên” như một điều tất yếu, đến từ cả một chuỗi sự kiện ở Real lâu nay, chứ không phải vì trận El Clasico cụ thể vừa qua. Bị thay khỏi sân, hoặc phải vào sân từ ghế dự bị, đã là hình ảnh quen thuộc của Vinicius trong mùa bóng này.

Không còn ai là ngôi sao

Muốn tìm hiểu kỹ hơn về những khác biệt giữa Vinicius “giờ này năm ngoái” và Vinicius trong mùa bóng này, chúng tay hãy nhìn sang một ngôi sao danh tiếng khác trong hàng ngũ Real, dù có vẻ như câu chuyện về họ chẳng mấy liên quan với nhau. Đó là Kylian Mbappe.

Khi Real thất bại toàn diện trong mùa bóng 2024-2025 vừa qua, thì Mbappe mới là ngôi sao bị chế diễu nhiều nhất. Từ Paris SG, Mbappe bỏ sang Real. HLV Luis Enrique lập tức tuyên bố đội Paris SG của ông sẽ chơi hay hơn, “nhờ” không còn Mbappe. Chẳng hề nói suông, Enrique quả đã đem về cho Paris SG “cú ăn ba”, gồm cả danh hiệu vô địch Champions League mang ý nghĩa lịch sử. Enrique giải thích: ông không chấp nhận thứ bóng đá mà trong đó có một cầu thủ muốn di chuyển ra sao tùy ý.

Đội bóng mới của Mbappe thất bại trên mọi trận địa trong khi đội bóng cũ của anh vô địch tuyệt đối. Và khi Real của Mbappe đụng độ Paris SG tại giải FIFA Club World Cup, ai cũng nói đến khái niệm “phục thù”. Kết quả: Paris SG thắng 4-0 để lấy vé vào tranh chung kết!

Như mọi người đã biết, hàng công của Real Madrid trước đó đã chật ních ngôi sao và rất thành công với những danh hiệu quan trọng, nhưng đội này vẫn tăng cường Mbappe trong mùa hè 2024. Quan điểm của HLV Ancelotti: tài năng thiên phú mới là điều đáng quý nhất trong bóng đá đỉnh cao, chứ chiến thuật thì ai chẳng biết! Rút cuộc, Real của Ancelotti; và của những Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham, Rodrygo, Federico Valverde... thất bại trong mùa vừa qua.

Vinicius không còn bất khả xâm phạm ở Real

HLV Xabi Alonso thay chỗ Ancelotti. Và tất nhiên, quan điểm của Alonso lại khác. Khi dẫn dắt Real, thua Paris SG tại Club World Cup, Alonso càng thấy rõ hơn giá trị đồng đội trong lối chơi của đối phương và tài năng cá nhân trong tay mình. Không phải tự nhiên mà Real mùa này đã khác rất nhiều so với mùa trước. Khác biệt mấu chốt: Mbappe trở thành linh hồn, của hàng công nói riêng cũng như toàn đội nói chung.

Mbappe giờ đã lùi về tham gia phòng ngự rất nhiều, hoạt động rộng và năng nổ, đá theo chiến thuật hơn là theo “tài năng thiên phú” như trong quan điểm của Ancelotti.

Alonso chọn Mbappe làm trụ cột, xây dựng lối chơi toàn đội xoay quanh ngôi sao người Pháp. Các cầu thủ đều phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật trong lối chơi không quá xem trọng tài năng cá nhân mà Alonso xây dựng. Bức tranh chung đã là như vậy, thì bản thân Vinicius dù muốn hay không cũng phải chấp nhận, rằng anh không còn là ngôi sao ở Real nữa. Vào thời Ancelotti, hễ Vinicius không chấn thương hoặc bị treo giò thì anh mặc nhiên đá chính.

Trong 13 trận kể từ đầu mùa bóng này, dưới tay Alonso, Vinicius chỉ mới 3 lần đá đủ 90 phút. Đấy là chuyện riêng của anh, chứ giới hâm mộ Real hầu như không hề quan tâm đến thống kê ấy. Khi kênh truyền hình ESPN hỏi bình luận viên Steve McManaman về “vụ” Vinicius bị thay, ông trả lời: “Tại sao phải hỏi về chi tiết ấy. Chúng ta nên nói về lối chơi toàn đội; về chiến thắng của Real; về ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm; về chiến thắng trước Barcelona, sau khi Real đã thua Barcelona trong cả 4 trận mùa trước; về trận El Clasico đầu tiên của HLV Alonso. Chúng ta không nên nói về ai đó bị thay khỏi sân ở phút 75”!

Tương lai của Vinicius sẽ ra sao?

“Sẽ ra đi”, nhưng Vinicius có thể đi đâu?

Vâng, McManaman có lý, dù có vẻ như ông nói chưa đủ. Real còn thắng cả 3 trận để nằm trong nhóm dẫn đầu Champions League nữa (mùa trước, Real chỉ lọt được vào nhóm đội đá play-off). Cho dù Vinicius đang bị ruồng rẫy ở Real đi nữa, thì Alonso rõ ràng là đã thành công với những gì ông đang làm. Nghĩa là Vinicius bất lợi hẳn khi anh “vùng vằng” với HLV Alonso.

Nếu giới thạo tin nói đúng, thì thật ra các đại diện của Vinicius đã làm việc với Manchester City và các CLB ở Saudi Arabia từ lâu nay rồi. Trước khi Vinicius “nổi loạn” ở trận El Clasico, người ta đã bàn: chưa bao giờ Vinicius cách xa Real như hiện nay. Anh gần như không còn tương lai ở Bernabeu nữa. Chuyển nhượng đi đâu, vào lúc nào, thì đấy lại là cả một bài toán kinh tế lớn (Vinicius được định giá cỡ... 300 triệu euro), chứ đâu phải cứ nói một câu là đi!

Alonso thường chọn giữa Vinicius hoặc Rodrygo cho một suất đá chính bên trái; Arda Guler hoặc Franco Mastantuono đá chính bên phải. Tất nhiên, còn nhiều giải pháp khác nữa. Nhưng trước mắt, có hai vấn đề chuyên môn đặt ra cho Vinicius. Ngoài chuyện phải chấp nhận luân phiên ra sân, anh còn bị giới hạn bởi đặc điểm chỉ chơi hay nhất ở vị trí tiền đạo cánh trái.

Anh đã đá trung phong, tiền đạo lùi, hoặc tiền đạo phải, nhưng đều không hay lắm. Chính vì sự giới hạn này mà Vinicius trong đội tuyển Brazil thường không nổi bật, ghi bàn không nhiều. Do tiền vệ giữa của Brazil không hay, đối phương chỉ cần khóa chặt khu vực giữa sân là tiền đạo trái Vinicius dù xuất sắc đến đâu cũng đói bóng, bị cô lập. Nhược điểm vừa nêu càng khiến Vinicius khó có đủ tư cách để gây áp lực khi anh không hài lòng ở Real. Sống chung với ghế dự bị mà thôi, và Vinicius càng không nên “tỏ thái độ” vì điều này.