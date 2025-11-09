Video bóng đá Atletico Madrid - Levante: Cựu binh Griezmann tỏa sáng (La Liga)

Atletico Madrid tiếp đón Levante trên sân nhà ở vòng 12 La Liga. Đoàn quân của Diego Simeone có lợi thế từ rất sớm khi Dela đá phản lưới nhà ở phút 12. Tuy nhiên, Atletico Madrid lại không giữ được lợi thế lâu. Sanchez tận dụng thành công đường chuyền của đồng đội và cân bằng tỉ số 1-1 ở phút 21.

Griezmann tỏa sáng

Những phút sau đó, Atletico Madrid tấn công mạnh mẽ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội và hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1. Bước sang hiệp hai, chủ nhà vẫn giữ thế trận dồn ép trong khi Levante phòng ngự kiên cường.

Diego Simeone quyết định thay người và Griezmann chỉ mất vài chục giây để điền tên mình lên bảng tỉ số sau khi vào sân. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Atletico Madrid giải tỏa tâm lý. Tới phút 80, tiền đạo người Pháp hoàn thành cú đúp để nâng tỉ số lên thành 3-1.

Levante nỗ lực dồn lên và Alvarez đã dứt điểm tung lưới Oblak. Đáng tiếc, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Levante.

Tỉ số chung cuộc: Atletico Madrid 3-1 Levante (H1: 1-1)

Ghi bàn

Atletico Madrid: Dela 12' (phản lưới), Griezmann 61', 80'

Levante: Sanchez 21'

Đội hình xuất phát

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Koke, Simeone, Barrios, Baena, Sorloth, Alvarez

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Sanchez, Alvarez, Elgezabal, Arriaga, Olasagasti, Brugue, Etta Eyong