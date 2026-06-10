Atletico chế giễu Real Madrid vụ vồ hụt Alvarez: "Các bạn còn hài hước hơn Barca"

Danh tính của cầu thủ mà Perez hỏi mua với giá 150 triệu euro đã được tiết lộ khi Real Madrid gần đây đưa ra xác nhận. Cụ thể, người đó là Alvarez.

Đáng chú ý, thông báo của "Los Blancos" khiến Atletico Madrid khá khó chịu. Cụ thể, đội chủ sân Bernabeu cho biết: "Real Madrid thông báo rằng, sau cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra hôm nay, CLB đã gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Atletico Madrid để chiêu mộ cầu thủ Julian Alvarez. Sau khi xem xét và đánh giá đề nghị, Atletico Madrid bày tỏ sự biết ơn Real Madrid vì lời đề nghị được đưa ra trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đội bóng, đồng thời từ chối giải phóng hợp đồng của cầu thủ".

Atletico Madrid không ngần ngại chế giễu Real Madrid

Atletico Madrid phản bác lại như sau:

“1. Có lẽ đoạn video về Đức Giáo hoàng của các bạn đã bị cắt mất đúng phần ngài nói rằng mình cũng là một cổ động viên của Atletico.

2. Có vẻ như các bạn đã nhầm lẫn giữa sự lịch thiệp và lòng biết ơn. Nhưng để không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa, chúng tôi tuyên bố không biết ơn các bạn vì bất cứ điều gì.

3. Chúng tôi không xem xét các đề nghị dành cho Alvarez, thậm chí cũng không cân nhắc đến chúng.

4. Làm sao chúng ta có thể không hòa hợp với nhau được khi các bạn còn hài hước hơn cả Barcelona".

Việc các cuộc đàm phán hiện rơi vào bế tắc xuất phát từ sự khác biệt quá lớn về kỳ vọng tài chính giữa hai bên. Real Madrid được cho là đã đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu euro, trong khi Atletico kiên quyết yêu cầu bất kỳ đội bóng nào muốn có Alvarez phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Argentina. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2030 và điều khoản này có giá trị lên tới 500 triệu euro.

Atletico Madrid không có ý định nhượng bộ. Trước đó, Barcelona cũng từng trải nghiệm sự cứng rắn tương tự khi đội bóng thành Madrid liên tục đáp trả những tin đồn liên quan đến Alvarez bằng hàng loạt bài đăng mang tính châm biếm trên mạng xã hội.