Dàn sao Arsenal ồ ạt rút khỏi ĐTQG: Dấu hiệu quá tải hay chiêu trò vì mộng "ăn 3"?

Arsenal và làn sóng rút lui khỏi ĐTQG

Khi Arsenal vẫn đang trên đường rời Wembley sau thất bại trước Man City ở chung kết League Cup hôm 22/3 thì tin tức William Saliba rút khỏi đợt tập trung của ĐT Pháp được công bố. Đó cũng là khởi đầu cho làn sóng đầu tiên các cầu thủ của HLV Mikel Arteta rút lui khỏi nghĩa vụ ĐTQG.

Danh sách các cầu thủ Arsenal rút lui khỏi nhiệm vụ ĐTQG trong dịp FIFA Days tháng 3

Ngay trong hôm đó, Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận Jurrien Timber không lên tuyển. Ngày hôm sau, Gabriel được miễn tập trung cùng Brazil, còn Leandro Trossard rút khỏi ĐT Bỉ. Đồng thời, Eberechi Eze được xác nhận rời ĐT Anh.

Làn sóng thứ hai đến vào cuối tuần, khi Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke rời trại huấn luyện ĐT Anh. Tiếp đó, Piero Hincapie và Martin Zubimendi cũng chia tay đội tuyển Ecuador và Tây Ban Nha. Tổng cộng, có tới 10 cầu thủ Arsenal rút khỏi nghĩa vụ quốc tế dù trước đó đã được triệu tập.

Đây là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chấn thương, hay còn điều gì khác? Câu trả lời phụ thuộc vào từng trường hợp. Eze dự kiến nghỉ ít nhất một tháng và chắc chắn không thể thi đấu cho ĐT Anh. Timber vốn đã chấn thương trước khi được gọi. Madueke dính chấn thương đầu gối khi thi đấu trận gặp Uruguay và rời Wembley với tình trạng đi tập tễnh. Hincapie cũng có dấu hiệu căng cơ đùi trong trận Ecuador gặp Morocco.

Tuy nhiên, với nhiều trường hợp khác, tình trạng lại không rõ ràng. Saliba và Gabriel đều thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Man City, trước khi lần lượt rút lui vì vấn đề ở mắt cá chân và đầu gối. Tương tự, Rice và Saka cũng chơi trọn trận tại Wembley, trong khi Trossard có mặt trên sân 82 phút.

Chi tiết cụ thể về tình trạng thể lực của họ vẫn chưa được công bố, nhưng xét trên bình diện rộng, có thể rút ra một kết luận rõ ràng rằng cường độ thi đấu dày đặc của mùa giải, nơi Arsenal từng hướng tới “cú ăn 4” và hiện vẫn nuôi hy vọng giành “cú ăn 3”, đang bào mòn thể trạng các học trò của Arteta.

Kể từ đợt tập trung ĐTQG vào giữa tháng 11 đến trước dịp “FIFA Days” hiện tại, Arsenal đã thi đấu 33 trận chính thức trong vòng 17 tuần. Trong cùng khoảng thời gian đó, chỉ có Newcastle chơi nhiều hơn (34 trận) tại các giải hàng đầu châu Âu. Và “Chích chòe” cũng đang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ lịch thi đấu khắc nghiệt khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dấu hiệu quá tải hay “khoảnh khắc Alex Ferguson”?

“Tôi kiệt sức. Lịch thi đấu dày đặc không ngừng nghỉ. Từ tháng 10 đến nay, cứ ba ngày là chúng tôi lại phải ra sân. Toàn đội đang cố gắng xoay xở hết sức có thể”, Rice chia sẻ sau chiến thắng của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại Champions League.

Hình ảnh Rice bước xuống cầu thang Wembley một cách chậm chạp sau khi nhận huy chương á quân hôm 22/3 là minh chứng rõ ràng cho gánh nặng thể lực mà anh đang phải gánh. Đôi chân, và có lẽ cả vùng lưng, của tiền vệ người Anh mệt mỏi đến mức anh phải vịn cả hai tay vào lan can để di chuyển.

Sáu cầu thủ ngoài thủ môn thi đấu nhiều phút nhất cho Arsenal mùa này gồm Zubimendi, Rice, Timber, Saliba, Gabriel và Saka. Không phải ngẫu nhiên khi cả 6 cái tên này đều đã rút khỏi đợt tập trung ĐTQG lần này.

Chắc chắn HLV Arteta không phản đối việc các học trò trở lại CLB sớm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng thừa nhận hồi đầu tháng rằng các dịp FIFA Days là “khoảng thời gian tôi không thực sự thích”, bởi những lo ngại về chấn thương. Và trường hợp của Madueke cho thấy nỗi lo đó đã trở thành hiện thực.

Một số CĐV Arsenal thậm chí đặt câu hỏi liệu làn sóng rút lui này có phải là “khoảnh khắc Alex Ferguson” của Arteta hay không. Cựu HLV huyền thoại MU vốn nổi tiếng với việc muốn các cầu thủ của mình tránh xa nghĩa vụ ĐTQG, đặc biệt là các trận giao hữu. Cựu tiền vệ Nicky Butt từng tiết lộ Ferguson đã buộc anh rút khỏi một trận giao hữu của ĐT Anh. Thậm chí, vào năm 2011, Sir Alex còn gọi các trận giao hữu quốc tế là “sự lãng phí thời gian”.

Khi còn dẫn dắt MU, Alex Ferguson thường muốn các cầu thủ của mình rút lui khỏi ĐTQG

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch trong những tuần còn lại của mùa giải, Arsenal vẫn có thể phải thi đấu thêm 15 trận. Cường độ sẽ ngày càng khốc liệt, trong khi tính chất các trận đấu cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với Arsenal, đây có thể là giai đoạn hai tháng mang ý nghĩa then chốt nhất trong hai thập kỷ qua. Và nếu có thời điểm nào các cầu thủ cần được “bảo vệ”, kể cả việc làm suy yếu các ĐTQG trong những trận giao hữu, thì đó chính là lúc này.

Cũng cần nhấn mạnh rằng các cầu thủ Arsenal không phải những người duy nhất cần được nghỉ ngơi. Tiền đạo Erling Haaland của Man City đã được tuyển Na Uy dành “chế độ đặc biệt” khi cho nghỉ ở trận gặp Hà Lan hôm 28/3.

Mức độ chấn thương của những Saliba, Gabriel, Rice, Saka, Zubimendi hay Hincapie vẫn cần thời gian để đánh giá. Họ hoàn toàn có thể kịp trở lại trong trận tứ kết FA Cup gặp Southampton vào cuối tuần này.

Dẫu vậy, không còn nghi ngờ gì nữa khi các cầu thủ Arsenal đang phải vắt kiệt thể lực để theo đuổi mùa giải mang tính lịch sử. Làn sóng rút lui khỏi đội tuyển là minh chứng rõ ràng, và người hâm mộ có lý do để lo ngại rằng đội bóng con cưng của họ đang dần cạn năng lượng.

Thực tế, giữa những tranh luận về bản lĩnh hay tâm lý thi đấu của Arsenal, yếu tố thể trạng mới là yếu tố quan trọng hơn cả trong giai đoạn then chốt của mùa giải đầy bào mòn và khắc nghiệt. Vạch đích đã ở rất gần, nhưng liệu “Pháo thủ” còn đủ sức để bứt tốc và cán đích đầu tiên?