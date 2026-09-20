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Arsenal thảm bại, tranh cãi Declan Rice thoát thẻ đỏ và án treo giò 3 trận

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal

Declan Rice đã tránh được một chiếc thẻ đỏ trong thảm bại của Arsenal trước Brighton.

   

Rice may mắn thoát thẻ đỏ

Arsenal đã phải nhận thất bại gây sốc 0-3 trên sân Brighton – trận thua đầu tiên của họ trong mùa giải. Bên cạnh các bàn thua, Declan Rice cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Thời điểm cuối trận, trong khi Rice cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới dưới sự áp sát của Malick Yalcouye, tiền vệ bên phía Brighton.

Khoảnh khắc "xấu chơi&nbsp;của Roce

Khoảnh khắc "xấu chơi của Roce

Rice đuổi theo Yalcouye rồi đá về phía tiền vệ tấn công này, khiến cầu thủ Brighton ngã xuống sân. Các CĐV Brighton lập tức yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ. Trọng tài Darren England phải chạy tới để "hạ nhiệt" tình hình khi Yalcouye có biểu hiện căng thẳng với cựu đội trưởng West Ham.

Người hâm mộ tỏ ra khó hiểu khi Rice không bị truất quyền thi đấu mà thay vào đó chỉ nhận một thẻ vàng từ trọng tài England. Một người viết trên X: “Nghiêm túc đấy, làm thế nào mà Declan Rice không bị đuổi khỏi sân vì tình huống này? Anh ta ở rất xa bóng".

Một người khác bình luận: “Không thể tin Declan Rice không nhận thẻ đỏ cho pha vào bóng này. Hãy tưởng tượng nếu người đó là Phil Foden".

Vì sao trọng tài không rút thẻ đỏ?

Tuy nhiên, theo talkSPORT, tình huống được VAR kiểm tra và xác nhận quyết định của trọng tài là hợp lệ, bởi hành động của Rice chưa đạt ngưỡng được xác định là hành vi bạo lực (violent conduct). Tình huống được đánh giá là hành động bốc đồng, thiếu kiềm chế và thẻ vàng được cho là hình phạt phù hợp.

Nếu nhận thẻ đỏ, Rice sẽ phải chịu án treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ các trận đấu gặp Leeds, Nottingham Forest và Everton.

Tuy nhiên, cựu trọng tài FIFA đồng thời là cựu lãnh đạo bộ phận trọng tài Keith Hackett cho rằng Rice hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ. Ông cũng so sánh tình huống này với sự việc liên quan đến Phil Foden trong trận derby Manchester diễn ra vào tuần trước.

Ông nói với Football Insider: “Declan Rice đã có hành động trả đũa khi bóng không ở gần và đá vào đối phương. Cậu ấy may mắn khi trọng tài có cách đánh giá khá khoan dung và xem đó là hành động liều lĩnh thay vì hành vi bạo lực.

Liệu tiêu chuẩn của PGMOL có đang được đặt quá cao? Tuần trước, chúng ta chứng kiến một tình huống Bruno Fernandes đá Phil Foden, sau đó Foden phản ứng và nhận thẻ đỏ. Đội trưởng Manchester United thì không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.

Trong cả hai tình huống, đều có thể xác định rằng hành vi bạo lực đã xảy ra và đáng lẽ phải có thẻ đỏ. Tôi đề nghị PGMOL xem xét lại những tình huống này và xác định rõ tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi đá vào một cầu thủ đối phương".

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 07:40 AM (GMT+7)
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