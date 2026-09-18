MU sút nhiều hơn Arsenal 30 lần nhưng ghi bàn ít hơn, nghịch lý oái oăm giữa 2 đội

Nếu chúng ta xem 1 trận đấu của MU từ đầu mùa rồi so sánh với Arsenal, có thể thấy MU sút rất nhiều và cơ hội đến liên tục. Đúng là MU sút nhiều hơn Arsenal 30 lần (84 so với 54), nhưng Arsenal lại đang ghi nhiều hơn MU 1 bàn (8 so với 7) trong khi thủng lưới chỉ 1 lần, còn MU đã lọt lưới 7 bàn. Arsenal thậm chí còn chưa có bàn nào từ đá phạt hay phạt góc, còn MU mùa này có vẻ vô hại với bóng chết sau khi Casemiro ra đi.

Arsenal sút ít hơn MU 30 lần nhưng đang ghi nhiều bàn hơn mà chưa cần dựa vào phạt góc

Điều gì gây nên sự tương phản này? Một phần bởi các chân sút MU đang khá vô duyên còn phía Arsenal sắc sảo hơn. Nhưng đó mới chỉ nói về dứt điểm, còn về khâu thủng lưới?

Bóp nghẹt đối thủ

Arsenal đá như “robot” và bóp nghẹt đối thủ chứ không dồn dập. Xem Arsenal mùa này điều đáng chú ý nhất là việc họ rất ít rê dắt qua người: Arsenal đang đứng đáy về số tình huống rê dắt thành công (19) và đứng áp chót về số lần thực hiện rê dắt (43), chỉ cao hơn Hull City (39) nhưng Hull kiểm soát bóng ít hơn.

Nhưng đổi lại, khi bóng được đưa vào 40m cuối sân đối phương, Arsenal đang dẫn đầu Premier League về tỷ lệ chuyền chính xác ở mốc 81,2%. Tỷ lệ này thường chỉ giao động ở mức 60-70% với đa số các đội, bởi đó là khu vực mà tính rủi ro của mỗi đường chuyền tăng lên.

Arsenal dựa dẫm rất ít vào khả năng đột phá qua người của những cầu thủ như Saka

Điều này cho thấy Arsenal đang chuyền bóng với độ chính xác rất cao để dàn xếp tình huống dứt điểm, nhưng các đường chuyền của họ không mang tính cầu may mà có sự bảo đảm rằng sẽ có cầu thủ nhận được bóng. Do hàng thủ Arsenal luôn dâng rất cao nên họ phải hạn chế tối đa khả năng phản công của đối phương, nên chuyền hỏng càng ít bên phần sân đối thủ càng tốt.

Cách xếp bài tấn công của Arsenal cho thấy họ luôn chấp nhận việc đối thủ lùi về sâu và đông người hơn. Kai Havertz rất hay dạt cánh để tạo ra ưu thế quân só tạm thời ở khu vực làm bóng, và pha phối hợp sẽ đưa ai đó thoát xuống để chuyền vào. Những bước này được lặp đi lặp lại cho tới khi có bàn.

Mạo hiểm & vội vàng

MU chơi thiên về chuyển trạng thái nên nhiều đường chuyền của họ hay thực hiện vội vì sợ lỡ thời cơ & khoảng trống, và khi mất bóng là dễ bị phản công ngược. Đây là lý do vì sao fan MU vẫn luôn có sự nghi ngại về phong cách của Bruno Fernandes, anh kiến tạo rất nhiều nhưng cũng không ít lần chuyền hỏng và đặt MU vào thế bị phản công nguy hiểm.

MU muốn lên bóng nhanh nên họ chấp nhận dựa vào khả năng thực hiện những đường chuyền mạo hiểm của Bruno Fernandes

Theo thống kê của OPTA, MU đang thực hiện chính xác 62% số đường chuyền trong 40m cuối phần sân đối phương. Đây là con số chỉ ở tầm trung bình, thậm chí với việc khoảng trống khi phản công là khá rộng rãi thì MU chuyền chỉ ở mức này là không cao.

MU không phải một đội chơi kiểm soát, tuyến giữa của họ trình độ ở mức ổn nhưng không có khả năng khống chế trận đấu được như Arsenal, Man City hay thậm chí Brighton. Do đó khi bị phản công họ dễ rơi vào thế bị động.

Bên cạnh đó, trong khi Arsenal rê dắt ít thì MU rê dắt nhiều thứ 7 của giải (70 lần) nhưng thành công chỉ nhiều thứ 9 (29 lần). Khả năng đột phá 1-chọi-1 của họ đang bị than phiền mùa này và khi đặt lối chơi của MU vào bối cảnh, họ có nhiều cơ hội rê dắt qua người khi phản công nhưng lại ít khi làm được, chỉ càng khiến hàng công MU đang ghi số bàn thắng không cao so với số lần dứt điểm họ tung ra.