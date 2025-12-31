Arsenal phục hận Aston Villa: Bước ngoặt Onana, HLV Emery cũng đến lúc hết phép

Lần đầu Arsenal thắng đối đầu trực tiếp

Trước trận đại chiến tại Emirates, đã có rất nhiều nỗi lo từ fan Arsenal khi xuất hiện thông tin Declan Rice bị chấn thương có thể vắng mặt. Quả thực Rice không thi đấu đã khiến Arsenal chệch choạc trong kiểm soát trung tuyến, những phút đầu của hiệp 1 đã không ít lần Arsenal bị bứt qua tuyến giữa chỉ bằng 1-2 đường chuyền.

Arsenal lần đầu tiên thắng được một đối thủ trực tiếp trong mùa này

Nhưng hiệp 2 mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh theo chiều hướng có lợi cho Arsenal. Sai lầm của Emiliano Martinez dẫn tới bàn mở tỷ số từ một quả phạt góc, tiếp đến là Odegaard thỏa sức đánh vào trung lộ Villa mỗi khi có cơ hội, bao gồm tình huống dẫn tới bàn thứ 2. Đây là một thắng lợi không chỉ thuyết phục cho Arsenal, mà còn là lần đầu họ thực sự đánh bại một đối thủ có thể cạnh tranh vị trí của mình từ đầu mùa giải.

Arsenal đầu mùa đã thua Liverpool khi Liverpool vẫn đang khởi đầu mùa với những trận thắng liên tiếp. Họ sau đó chỉ có được kết quả hòa trước Man City, nên thắng Aston Villa chính là lần đầu tiên mùa này “Pháo thủ” vượt qua một đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Càng quan trọng hơn khi Aston Villa đã thắng Arsenal trước đó.

Sự khác biệt Onana

Aston Villa khởi đầu tốt hơn và đáng lẽ họ đã phải có bàn dẫn trước. Trong 20 phút đầu tiên, số cơ hội của Villa là rõ rệt hơn hẳn, đặc biệt là tình huống Ollie Watkins đã thoát xuống đối mặt David Raya, nhưng bằng cách nào đón lại sửa lòng hỏng và đưa bóng ra ngoài.

Onana đang tạo ra vô số rắc rối cho Arsenal, nhưng rồi chấn thương xảy ra

Rắc rối của Arsenal là dù họ có những cầu thủ chịu khó tranh chấp, không ai có được sự tốc độ và cơ bắp của Declan Rice để đối chọi các tiền vệ Aston Villa cơ động hơn. Tielemans rất nhanh, Amadou Onana đặc biệt nguy hiểm trong các pha kéo bóng lên, và thậm chí hậu vệ Ezri Konsa là người đã dọn cỗ tình huống của Watkins khi dâng lên rất cao cướp bóng từ chân Gyokeres.

Chỉ một mình Onana đã đủ gây vô số khó khăn cho Arsenal. Zubimendi và Odegaard có tư duy xử lý nhưng không đủ nhanh và khỏe để đấu được tiền vệ này, trong khi Merino to khỏe nhưng lại chơi cao hơn các tiền vệ còn lại của Arsenal. Onana chạy khắp mặt sân, kiêm cả đánh chặn lẫn kéo bóng tấn công, và Arsenal không có Rice để đương lại.

Rắc rối của Aston Villa bắt đầu ở hiệp 2 khi Onana đã bị rút ra vì chấn thương, sự khác biệt giữa Aston Villa-có-Onana và không-có-Onana là quá lớn. Arsenal có thể đánh vỗ mặt khi Onana không còn trên sân, đặc biệt là các tình huống Odegaard xộc thẳng vào trung lộ, thường là sau khi anh đã đoạt bóng ở giữa sân.

Emery cũng cạn bài

Phải nói rằng chuỗi trận vừa qua của Aston Villa là một chuỗi trận rất ấn tượng bởi họ thực ra không có lực lượng chất lượng quá cao hay dày so với các đội mạnh khác. Họ hạn chế cường độ pressing để tránh chấn thương, chấp nhận sức ép ở đầu trận và hay thắng nhờ sự điều chỉnh ở hiệp 2, qua đó xoay sở thành công qua giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Unai Emery cũng đến lúc "hết phép" dù đã đưa Aston Villa tới 11 trận thắng liên tiếp trước khi đến Emirates

HLV Unai Emery là người vạch ra chiến lược đó, nhưng khả năng của ông cũng hữu hạn. Mất Onana khiến ông phai đưa John McGinn vào, và McGinn, Tielemans hay Rogers đều không phải những chuyên gia càn quét để có thể tranh chấp với Merino, Odegaard hay Zubimendi. Trên ghế dự bị, Emery chỉ có những Jamaldeen Jimoh hay George Hemmings, không ai trong các tiền vệ này có trình độ hay chức năng lối chơi như Onana.

Emery cũng chẳng thể làm gì được khi Emiliano Martinez mắc sai lầm ở quả phạt góc phút 48. Tần suất sai lầm của Martinez gần đây đã tăng lên nhiều, thủ môn này cũng đã có pha biếu bóng cho Salah ghi bàn ở trận thua Liverpool. Dù bố trí chống phạt góc tốt đến đây nhưng thủ môn sai sót thì mọi thứ cũng công dã tràng.

Emery kéo được Aston Villa tới 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường như vậy cũng đã là quá giỏi. Trận thua đậm này thực sự không nói lên điều gì về năng lực cầm quân của ông, thậm chí nếu Watkins ghi bàn ở đầu trận thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào.