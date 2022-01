Arsenal nhận tin dữ: "Máy dội bom" Serie A sắp về Juventus giá 2.000 tỷ đồng

Như đã biết, Arsenal đã theo đuổi Vlahovic trong suốt 1 tháng trở lại đây. HLV Mikel Arteta không giấu giếm tham vọng mang về 1 tiền đạo chất lượng ngay trong tháng Giêng này, nhất là khi Pierre Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah đều sắp rời Emirates.

Arsenal sắp mất Vlahovic vào tay Juventus

Tuy nhiên, thương vụ này khó có khả năng xảy ra. Nhà báo Giacomo Iacobellis của tờ TUTTOmercatoWEB vừa tiết lộ rằng Juventus đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 67 triệu bảng (xấp xỉ 2.000 tỷ đồng) cho cầu thủ 21 tuổi. Điều này sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi hy vọng của Arsenal và “Pháo thủ” sẽ buộc phải chuyển hướng sang phương án B khi kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ còn 1 tuần nữa là đóng cửa.

Trên thực tế, Vlahovic dường như đã có quyết định ngay từ đầu, với việc tiền đạo người Serbia không hứng thú trước những lời đề nghị của Arsenal. Nhưng với Juventus thì khác, tờ 90min tiết lộ rằng cầu thủ 21 tuổi được cho là đã nói với ban lãnh đạo Fiorentina rằng anh muốn gia nhập "Bà đầm già" và thậm chí sẵn sàng đợi đến mùa hè để được chuyển đến sân Allianz.

Vlahovic đang là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu mùa này khi ghi tới 20 bàn chỉ sau 24 lần ra sân cho Fiorentina trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng tại Serie A, cầu thủ 21 tuổi đã có cho mình tới 17 bàn và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải đấu số 1 Italia. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 21 tuổi chỉ còn 18 tháng buộc “La Viola” phải ngồi vào bàn đàm phán để tránh mất trắng.

Về phần Arsenal, tạp chí Four Four Two cho biết “Pháo thủ” đã chuyển hướng sang mục tiêu Alexander Isak của Real Sociedad. Các CĐV Arsenal có quyền hy vọng tiền đạo người Thụy Điển sẽ kết hợp ăn ý với Martin Odegaard, bởi cả hai từng là đồng đội của nhau trước đây khi “Messi Na Uy” thi đấu cho đội bóng xứ Basque theo dạng cho mượn.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng được cho là đang liên hệ với một số chân sút đáng chú ý khác như Ollie Watkins của Aston Villa, Dominic Calvert Lewin của Everton và Luka Jovic của Real Madrid - một đồng đội của Vlahovic trong màu áo ĐT Serbia.

