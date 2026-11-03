Arsenal đủ sức thống trị Ngoại hạng Anh nhờ chiến thuật khác biệt của Arteta

Thông số cho thấy sự hiệu quả của Arsenal trước Liverpool

Vũ khí đặc trưng của Arteta

Một trong những nét đặc sắc nhất của Arsenal là khả năng khai thác khoảng trống bằng những pha phối hợp có sự tham gia của cầu thủ thứ ba.

Bộ ba Bukayo Saka, Martin Odegaard và Ben White từng tạo nên thương hiệu bên cánh phải. Khi Saka chuyền bóng cho Odegaard, White lập tức băng xuống phía sau hàng thủ. Trong lúc đối phương tập trung theo dõi trái bóng, tiền vệ người Na Uy nhanh chóng chuyền một chạm cho hậu vệ người Anh.

Điểm đáng chú ý là Arteta không đóng khung miếng đánh này trong một nhóm cầu thủ. Riccardo Calafiori, Declan Rice, Eberechi Eze hay Bruno Guimaraes đều có thể tham gia những pha phối hợp tương tự.

Havertz di chuyển đúng lúc đúng chỗ, ghi bàn thắng then chốt trước Liverpool

Di chuyển không bóng tạo nên khác biệt

Arsenal không chỉ nguy hiểm nhờ khả năng kiểm soát bóng mà còn bởi cách các cầu thủ di chuyển để tạo khoảng trống cho nhau.

Trong chiến thắng 2-1 trước Leeds United, Odegaard phối hợp với Saka, trong khi Rice âm thầm băng lên phía sau tuyến giữa đối phương. Vị trí của Calafiori và Viktor Gyokeres thu hút các hậu vệ Leeds, mở ra khoảng trống để Rice nhận bóng rồi đánh gót cho Guimaraes ghi bàn.

Trước Bayern Munich tại Champions League, Madueke và Gyokeres cũng phối hợp tốc độ để tạo điều kiện cho Rice băng lên ghi bàn gỡ hòa muộn.

Ở chiến thắng trước Liverpool ngay tại Anfield, pha lập công của Kai Havertz ở phút 16 cũng đến sau một pha phối hợp cực kỳ ấn tượng. Tiền đạo người Đức di chuyển không bóng hợp lý, trong khi các đồng đội như Madueke hay Declan Rice đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của họ, đưa quả bóng đến với Havertz theo cách không thể thuận lợi hơn.

Những tình huống này cho thấy Arsenal có khả năng tấn công từ nhiều hướng. Cầu thủ không nhất thiết phải giữ bóng lâu mà cần di chuyển đúng thời điểm, hiểu ý đồng đội và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Arsenal không kiểm soát bóng nhiều hơn Liverpool, nhưng tính đồng bộ cao hơn trong các pha phối hợp

HLV Arteta xây dựng hệ thống thay vì phụ thuộc cá nhân

Sự khác biệt của Arsenal hiện tại nằm ở tính đồng bộ. Những miếng phối hợp từng chỉ xuất hiện bên cánh phải giờ được triển khai trên toàn mặt sân.

Arteta từng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ăn ý giữa Saka, Odegaard và White. Theo ông, thời gian thi đấu cùng nhau, tập luyện và giao tiếp giúp các cầu thủ hiểu rõ ý đồ của đồng đội.

Hai năm rưỡi sau, nguyên tắc ấy đã lan rộng trong đội hình Arsenal. Các cầu thủ đến sau như Eze, Gyokeres hay Guimaraes mang đến thêm phương án kỹ thuật, giúp hệ thống tấn công đa dạng hơn.

Đây là nền tảng quan trọng để Arsenal duy trì sức cạnh tranh, bởi đội bóng không còn phải trông chờ vào một cá nhân tỏa sáng trong những trận đấu khó khăn.

HLV Arteta xây dựng được hệ thống đạt hiệu quả cao cho Arsenal

Đủ sức thống trị Ngoại hạng Anh nhiều năm?

Arsenal đang sở hữu những yếu tố cần thiết để hướng đến sự thống trị lâu dài: HLV có triết lý rõ ràng, đội hình giàu chất lượng, khả năng phối hợp đồng bộ và nhiều phương án tấn công.

Tuy nhiên, một hệ thống chiến thuật dù hoàn thiện đến đâu cũng cần liên tục được làm mới. Các đối thủ tại Ngoại hạng Anh sẽ nghiên cứu cách vận hành của Arteta, tìm cách bịt khoảng trống và hạn chế những pha phối hợp sở trường.

Việc Arsenal bị bắt bài không phải chưa từng xảy ra ở mùa giải này. Thất bại 0-3 trên sân của Brighton chỉ ra rằng, một đội bóng có thể chơi với chất lượng cao tương tự, thậm chí cao hơn hoàn toàn có thể đánh bại “Pháo thủ”. Thậm chí, tính đồng bộ và sự hiệu quả mang tính hệ thống mà HLV Hurzeler thể hiện trong trận đấu trên sân The Amex còn cao hơn hẳn Arsenal và chiến thắng ấy hoàn toàn thuyết phục.

Bên cạnh đó, chiều sâu đội hình, khả năng duy trì thể lực và sự ổn định trong những thời điểm quyết định cũng là những yếu tố mang tính sống còn.

Arsenal đã tiến xa trong quá trình xây dựng bản sắc dưới thời Arteta. Nhưng để thống trị Ngoại hạng Anh trong nhiều năm, “Pháo thủ” cần biến sự ưu việt về chiến thuật thành những danh hiệu liên tiếp. Đó mới là thước đo cuối cùng cho tầm vóc của một đế chế.