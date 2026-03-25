Arsenal đón tin dữ: Sao 60 triệu bảng nghỉ 6 tuần, mộng "ăn 3" lung lay

Arseanl đón tin dữ về Eze

Arsenal vừa thua Man City trong trận chung kết League Cup cách đây vài ngày và HLV Mikel Arteta vừa phải đón tin dữ tiếp theo. Đội ngũ y tế của "Pháo thủ" vừa xác nhận tiền vệ Eberechi Eze sẽ phải nghỉ lâu hơn dự kiến từ 3-4 tuần.

Eberechi Eze

Trước đó, cầu thủ này dính chấn thương cơ và không thể tham dự trận chung kết League Cup. Theo chẩn đoán ban đầu, Eze có thể trở lại sau đợt tập trung ĐTQG tháng 3. Thế nhưng kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy chấn thương của tiền vệ người Anh tệ hơn chẩn đoán ban đầu rất nhiều. Arsenal đã phải sắp xếp lịch chụp cộng hưởng từ để xác định lại mức độ chấn thương của Eze.

Như vậy, Eze trở thành cầu thủ thứ 4 của Arsenal phải nằm giường bệnh ở thời điểm hiện tại. Trước đó là Merino, Odegaard và Timber. Rất may cho "Pháo thủ" là có đợt tập trung ĐTQG tháng 3. Nếu không, HLV Mikel Arteta sẽ rất khó xếp đội hình ở thời điểm hiện tại khi mất cả Eze lẫn Odegaard.

HLV trưởng của Na Uy vừa xác nhận Odegaard vẫn phải dưỡng thương thêm khoảng 3 tuần nữa để bình phục. Sau đợt tập trung ĐTQG, Arsenal sẽ thi đấu tại FA Cup (2h, 5/4) và Champions League (2h, 8/4) với 2 đối thủ là Southampton và Sporting CP. Họ phải làm khách trong cả hai trận đấu này.

Lo ngại khả năng hụt hơi

Đáng chú ý là chỉ hơn 3 ngày sau, thầy trò Mikel Arteta phải thi đấu trận sớm tại Ngoại hạng Anh trước đối thủ Bournemouth. Tính ra, Arsenal sẽ đá 4 trận đấu liên tiếp ở 4 đấu trường khác nhau và họ khởi đầu không tốt với trận thua Man City. Điều này khiến cho nhiều người tưởng tượng ra viễn cảnh Arsenal "hụt hơi" ở tất cả các giải đấu.

Đội hình của "Pháo thủ" không hề yếu nhưng vấn đề nằm ở tinh thần. Các cầu thủ Arsenal thường xuyên có dấu hiệu đánh mất chính mình trong những giai đoạn quyết định ở mùa giải gần đây. Đó chính là lý do Arteta yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng chi thêm tiền để làm dày đội hình.

Tuy nhiên, những chấn thương bất ngờ như kiểu của Eze lại xuất hiện. Nên nhớ rằng "virus FIFA" thường xuyên ghé thăm những đội bóng lớn sau đợt tập trung ĐTQG. Bởi vậy, Arteta bây giờ chỉ biết cầu nguyện các học trò lành lặn khi trở về để có đội hình mạnh nhất.