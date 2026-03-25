Đã có không ít sự chúc mừng dành cho Pep Guardiola và Man City sau khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở chung kết League Cup. Việc Man City đoạt League Cup trước đây diễn ra như “cơm bữa” tới mức người ta không còn quá coi đây là danh hiệu đáng để “The Citizens” phải tốn sức vào để vô địch, nhưng lần này chiến thắng lại mang nhiều ý nghĩa khác.

Arsenal là đội bóng mạnh nhất của nước Anh hiện tại, thể hiện qua BXH Premier League, ngay cả Guardiola cũng nghĩ vậy, trước và sau trận. Nhưng lối chơi của họ tẻ nhạt, mạnh về “lấy thịt đè người” tới mức Mikel Arteta và thứ bóng đá của ông đã bị một bộ phận dân mạng so sánh với… khủng bố. Do đó thắng lợi của Man City không còn chỉ là đội mạnh thắng một đội mạnh khác, mà là đội chơi bóng thắng một đối thủ có lối đá xấu xí.

Điều gì đã khiến Arsenal bị mô tả, so sánh như vậy? Chẳng phải 2-3 năm trước họ đã từng thách thức Man City với thứ bóng đá tấn công khá đẹp mắt, mỗi mùa ghi tầm 90 bàn? Vì sao hình ảnh Mikel Arteta lại như bây giờ, trong khi ông đã học nghề dưới trướng của chính Guardiola?