Mikel Arteta đã dẫn dắt Arsenal từ năm 2019 và ông đang đến gần danh hiệu Premier League cùng "Pháo thủ" hơn bao giờ hết. Nhưng đi cùng với đó là sự chê bai của dư luận với Arsenal ngày càng lớn. Họ là đội bóng thắng không đẹp dù Arteta từng học hỏi Pep Guardiola, người được xem là hiện thân của bóng đá đẹp trong làng HLV.
Đã có không ít sự chúc mừng dành cho Pep Guardiola và Man City sau khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở chung kết League Cup. Việc Man City đoạt League Cup trước đây diễn ra như “cơm bữa” tới mức người ta không còn quá coi đây là danh hiệu đáng để “The Citizens” phải tốn sức vào để vô địch, nhưng lần này chiến thắng lại mang nhiều ý nghĩa khác.
Arsenal là đội bóng mạnh nhất của nước Anh hiện tại, thể hiện qua BXH Premier League, ngay cả Guardiola cũng nghĩ vậy, trước và sau trận. Nhưng lối chơi của họ tẻ nhạt, mạnh về “lấy thịt đè người” tới mức Mikel Arteta và thứ bóng đá của ông đã bị một bộ phận dân mạng so sánh với… khủng bố. Do đó thắng lợi của Man City không còn chỉ là đội mạnh thắng một đội mạnh khác, mà là đội chơi bóng thắng một đối thủ có lối đá xấu xí.
Điều gì đã khiến Arsenal bị mô tả, so sánh như vậy? Chẳng phải 2-3 năm trước họ đã từng thách thức Man City với thứ bóng đá tấn công khá đẹp mắt, mỗi mùa ghi tầm 90 bàn? Vì sao hình ảnh Mikel Arteta lại như bây giờ, trong khi ông đã học nghề dưới trướng của chính Guardiola?
M
ột chuỗi tình huống đã gây được sự chú ý trong trận chung kết, không phải vì có gì đó xảy ra. Đúng hơn là nó được chú ý vì… không có gì xảy ra cả: Các cầu thủ Arsenal có bóng bên phần sân nhà, nhưng các cầu thủ Man City không những không pressing họ, mà còn đứng chờ xem phía Arsenal sẽ làm gì với quả bóng.
Và lần nào cũng vậy, Arsenal sau sự bối rối là cố lên bóng nhưng để rồi mất. Guardiola đã khiến việc không pressing cũng là một chiến thuật lợi hại, ông và các học trò chờ Arsenal lên quả bóng là cắt, phía Arsenal chuyền lên cho ai là người đó bị vây, và Arsenal lại không có những cầu thủ khéo & giàu sức sáng tạo để thoát qua.
Bài này thực ra chẳng mới, Barcelona trong những lần gặp Bayern Munich vài năm qua đã bối rối khi số đông cầu thủ tiền đạo & tiền vệ Bayern đứng chờ ở vòng tròn giữa sân để phòng thủ từ chỗ đó. Barca một khi lên bóng đến đây là mất, còn nếu đá bóng dài là phía Bayern cao to hơn sẽ thắng bóng hai. Còn khi Bayern phản công là họ vừa có ngay người, vừa có ngay không gian để tổ chức.
Chính MU của Michael Carrick đã dùng trò này để hạ Arsenal hồi tháng 1, Carrick chỉ yêu cầu các tiền đạo pressing một người duy nhất là Martin Zubimendi. Nhưng Pep tiến xa hơn nữa khi kéo cả 4 cầu thủ tấn công về lập chiến hào ngay giữa sân, thách các cầu thủ Arsenal chuyền lên. Đấu pháp chống những đội chơi kiểm soát giờ đã được nâng tầm tới mức không pressing cũng là một chiêu thức.
Arsenal có thể làm gì với trò này? Giá như họ có Eze và Odegaard thì đã có thể kéo những cầu thủ sáng tạo này về sân nhà để làm bóng. Đây là một bài quen thuộc, MU vẫn hay giao cho Bruno Fernandes lùi về gần các trung vệ để nhận bóng rồi phát triển lên, hay như gần đây là họ có thêm Mainoo để tổ chức và đưa Fernandes dâng cao gần vòng cấm hơn.
Những Rice, Zubimendi, Merino vẫn chủ yếu là các “ong thợ” chuyên về tranh chấp, nên dù họ cũng có kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi của họ vẫn thiên về sức vóc. Nhưng khỏe, nhanh đến mấy cũng không dễ lọt qua được 3-4 cầu thủ vây kín mình ở khu vực giữa sân, nên đây là lúc rất cần những ngôi sao có lối chơi vẽ vời.
Trong khi đó, Man City vẫn tin dùng một Bernardo Silva đã cao tuổi, và một Cherki ít pressing. Pep Guardiola tin vào giá trị của 2 cầu thủ này khi kéo bóng lên và họ đã luôn chứng minh tính đúng đắn trong luận điểm của ông từ đầu mùa giải. Điều gây sững sờ là kể cả không pressing liên tục, Man City vẫn kiểm soát tới hơn 70% trong phần lớn hiệp 2, cho thấy vai trò to lớn của những cầu thủ khéo léo trước một đối thủ cơ bắp.
S
ự khác biệt về cách chơi, khác biệt về cá nhân và khác biệt về bản sắc đội bóng giữa Pep và Arteta đã tạo ra một sự đối lập. Mặc dù học hỏi rất nhiều từ Pep tại Man City, Arteta ngày càng khiến Arsenal nặng về lối chơi thực dụng, cố gắng thua ít hơn là dám tấn công tìm bàn thắng như Man City. Trong khi Pep muốn thắng, Arteta ưu tiên không thua.
Arteta không phải là không có những cầu thủ sáng tạo, ông vẫn đề cao Odegaard và việc mua Eze chứng tỏ Arteta đã nhận ra vấn đề từ đội bóng của mình từ đầu mùa giải. Tuy nhiên nhà cầm quân người xứ Basque vẫn đề cao phòng thủ hơn, nên khi so cán cân công – thủ, Arsenal là 4-6 trong khi Man City là 5-5.
Chúng ta có thể nhìn vào sự chuyển biến của Arsenal những năm qua để thấy cách Arteta xây dựng. Những cầu thủ có thể chất thấp đều đã lần lượt bị thải loại, thay bằng những “công nhân” có kỹ năng đấu tay đôi tốt. Dù là Calafiori, Hincapie hay Mosquera, các tân binh gần đây Arsenal mua về đều cao to vạm vỡ. Trong khi đó những Jorginho, Zinchenko, Fabio Vieira đều đã ra đi.
Nếu Jorginho còn ở đỉnh cao phong độ thì chắc chắn Pep sẽ đưa về Man City, nhưng ông đã có một cầu thủ tốt hơn là Rodri. Rodri không những to cao và cứng rắn hơn Jorginho mà còn là một cầu thủ có thể tham gia tấn công rất nguy hiểm, anh đại diện cho một sự cân bằng hiếm có ở một vị trí đã chia thành 2 phong cách khác nhau kể từ khi Pep làm cách mạng ở Barca với Sergio Busquets.
Không chỉ là chuyện ngày càng ngả theo phong cách “lấy thịt đè người”, Arsenal thời Arteta còn ngày càng đi quá xa trong việc hạn chế rủi ro thất bại. Rất hiếm thấy các cầu thủ Arsenal đập nhả 1 chạm nhanh với nhau ở giữa sân để thoát pressing, họ lên bóng quá cẩn thận và chấp nhận đối thủ kéo về phòng ngự đủ quân số, vì phối hợp phức tạp quá dễ dẫn đến mất bóng trong lúc chuyển trạng thái (và bị phản công ngược).
Đá chậm, quá cẩn trọng là lý do vì sao Arsenal phải bù đắp bằng các pha phạt góc. Sự phát triển của Arsenal với kỹ năng tấn công phạt góc không chỉ đơn giản là khai thác tối đa thế mạnh thể hình, mà còn là sự bù trừ cho lối chơi gây “đau mắt” với ngay cả người hâm mộ đội bóng. Ban bật nhanh, đẹp mắt không được thì đành phải lấy sức mạnh trên không để thay thế.
Chơi như vậy tất nhiên vẫn đúng luật và hiệu quả bóng chết là lý do lớn giúp Arsenal đang chễm trệ ở ngôi đầu BXH Premier League, trong khi Man City thua xa nên chỉ đứng thứ nhì. Nhưng trớ trêu làm sao, Arsenal lại là bên thủng lưới 2 bàn bằng đầu trong trận chung kết League Cup, bởi Arsenal không chiến được thì Man City cũng có vũ khí của mình, chỉ là Pep muốn đội nhà lấy chơi bóng làm chủ đạo.
G
iờ chúng ta có thể đã thấy được vì sao Arsenal bị một bộ phận không nhỏ fan trung lập không ưa ở thời điểm hiện tại. Arsenal của thời Arsene Wenger nổi tiếng đá đẹp thì nay Arteta đang đưa đội bóng này trở lại với “The Gunners” của kỷ nguyên George Graham: Tẻ nhạt, đá quá chắc chắn. Nhưng trong khi Graham cùng Arsenal chỉ thành công ở các đấu trường cúp, Arsenal của Arteta đang có cửa vô địch Premier League.
Ngay cả Arsenal của Graham cũng không phải lúc nào cũng đá thế, họ đã 2 lần vô địch Anh với số bàn thắng ghi nhiều thuộc top 2 của 2 mùa giải đó. Arsenal có không ít cầu thủ sáng tạo thời Graham như chuyên gia leo biên Anders Limpar, cao thủ phất dài Paul Davis, 2 tiền vệ giỏi bật tường David Rocastle và Michael Thomas, cùng một Paul Merson khéo léo yểm trợ cho những tay săn bàn cự phách như Alan Smith và Ian Wright.
Arsenal có thiếu những cầu thủ tấn công chất lượng, giàu sức sáng tạo như vậy vào lúc này không? Chắc chắn là không. Bên cạnh Eze và Odegaard khéo léo ở trung tuyến, những Gyokeres, Martinelli và cả Rice đều là những cơn ác mộng cho đối phương khi có cơ hội mở tốc phản công. Trossard với Saka, Madueke biết tạo đột phá trong các pha đánh biên, còn Jesus và Havertz đều rất lợi hại ở 2 hành lang, riêng Havertz có thêm cả khả năng không chiến.
Việc lối chơi của Arteta làm các cầu thủ tấn công không khai thác tối đa khả năng của mình khiến Arsenal của hiện tại không có một phẩm chất nào để cứu vãn tình yêu của khán giả. Arsenal tẻ nhạt của Graham vẫn có Ian Wright ghi bàn như máy mỗi mùa, còn Arsenal hiện tại không có ngôi sao nào thực sự bật lên để chiếm sự yêu thích từ người xem.
Có 1-2 ngôi sao tấn công làm khán giả thích mắt có thể khiến một tập thể đá xù xì vẫn có fan cổ vũ, tiêu biểu là chính ĐT Argentina của Diego Maradona năm xưa hay ĐT Pháp của Zinedine Zidane tại World Cup 1998. Không sai khi Arteta muốn ưu tiên Arsenal không thua, nhưng ông đã đi quá xa tới mức dập đi ngọn lửa sáng tạo của nhiều học trò tài năng.
Dù Arteta học từ Pep, con đường của họ đang trở nên không thể xa nhau hơn: Pep đá để thắng, còn Arteta đá để không thua. Pep đã cùng Man City chinh phục nhiều danh hiệu bằng lối chơi chủ động và sáng tạo, trong khi Arsenal của Arteta ngày càng giống một đội quân robot đá bóng, lặp đi lặp lại hành động và mỗi thắng lợi đều èo uột cảm xúc.
-24/03/2026 23:04 PM (GMT+7)