Arsenal – Bayern Munich, cuộc chiến lửa và nước: Liệu ai sẽ là “kẻ hủy diệt”?

Tại vòng 11 Bundesliga, sau khi "Hùm xám" bất ngờ bị dội 2 gáo nước lạnh chỉ sau 17 phút đầu trận bởi đội khách Freiburg ngay tại thánh địa Allianz Arena, Olise đã lập tức kích hoạt chế độ "hủy diệt" để lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Ngôi sao người Pháp tạo nên màn trình diễn được giới chuyên môn ví von là "lên đồng" khi in dấu giày trực tiếp vào 5 trong tổng số 6 bàn thắng của Bayern, giúp đội nhà ngược dòng thắng đậm 6-2.

Không chỉ là người trực tiếp ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ hiệp 1 bằng pha xử lý đẳng cấp—hãm bóng chân trái rồi xoay người dứt điểm chân phải—Olise còn là kiến trúc sư đại tài cho chiến thắng.

Anh thực hiện quả phạt góc như đặt để Dayot Upamecano lần đầu giúp CLB xứ Bavaria vượt lên, sau đó kiến tạo sắc lẹm cho Nikola Jackson lập công, và tự mình ấn định tỷ số bằng cú cứa lòng chân trái "ngọt lịm" ở phút 84. Với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ trong 90 phút, Olise đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất của Bayern in dấu giày vào 5 bàn thắng trong một trận đấu Bundesliga.

Chưa dừng lại, những phút siêu hạng này cũng đưa chân sút người Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa giải 2025/26 chạm mốc "double-double" phiên bản nhỏ: 6 bàn thắng và 6 kiến tạo.

Sự tỏa sáng rực rỡ của Olise còn là chìa khóa giúp đoàn quân của Vincent Kompany tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với thành tích bất bại (10 thắng, 1 hòa), bỏ xa đội bám đuổi RB Leipzig tới 6 điểm, tái hiện sự thống trị tuyệt đối tại nước Đức.

Nhìn rộng hơn, phong độ đỉnh cao của cầu thủ 23 tuổi không chỉ gói gọn trong 1 trận đấu mà là sự tiếp nối của phong độ thăng hoa bền bỉ kể từ khi anh đặt chân đến Bavaria. Không mất thời gian hòa nhập, ngay mùa giải đầu tiên 2024/25, anh đã ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB, vượt mặt cả Harry Kane nhờ 17 bàn và 17 kiến tạo, đóng vai trò tiên quyết giúp Bayern giành chiếc Đĩa bạc Bundesliga. Và bước sang mùa này, nếu cộng gộp cả thành tích trong màu áo đội tuyển Pháp, "kèo trái" ma thuật này đã đóng góp tới 19 bàn thắng và kiến tạo dù mùa giải mới trôi qua chưa được một nửa.

Mức giá khoảng 55-60 triệu euro mà Bayern trả cho Crystal Palace vào mùa hè 2024 giờ đây trông chẳng khác nào một món hời, khi Olise đang chơi bóng với đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của một siêu sao trị giá 200 triệu euro. Trong bối cảnh HLV Vincent Kompany đang phải đau đầu vì cơn bão chấn thương cướp đi Jamal Musiala và sự ra đi của các cựu binh như Thomas Mueller hay Leroy Sane, Olise vươn lên trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, là hạt nhân không thể thay thế trong công cuộc tái thiết đội hình của "Hùm xám".

Trở về với thực tại, 5 lần góp dấu giày vào các bàn thắng ở màn “hủy diệt” Freiburg còn giúp ngôi sao sinh năm 2001 có bước chạy đà không thể hoàn hảo hơn trước khi bước tới thử thách cực đại tại Champions League vào rạng sáng thứ 5 này khi anh cùng các đồng đội sẽ phải hành quân đến xứ sở sương mù đối đầu Arsenal – đội bóng được đánh giá là toàn diện bậc nhất Premier League thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, trận thư hùng tại Emirates không chỉ mang ý nghĩa sống còn về mặt điểm số hay danh dự của 2 gã khổng lồ, mà nó còn giống thước phim đầy cảm xúc về cuộc tái ngộ giữa Olise và người bạn thân thiết một thời tại Crystal Palace: Eberechi Eze.

Định mệnh dường như đã sắp đặt để cả hai cùng tỏa sáng rực rỡ ngay trước ngày đối đầu, bởi nếu Olise làm loạn Bundesliga, thì ở bên kia chiến tuyến, Eze cũng vừa tạo nên một cơn địa chấn tại Premier League.

Ở trận derby Bắc London cuối tuần qua, Eze khiến cả Emirates nổ tung với cú hat-trick siêu hạng vào lưới Tottenham Hotspur, qua đó 1 tay giúp “Pháo thủ” đè bẹp đại kình địch 4-1. Bản thân Eze, với cú hat-trick thần sầu vào lưới thủ môn Guglielmo Vicario, anh cũng tự cầm bút ghi tên mình vào những trang sử hào hùng của CLB.

Cụ thể, cầu thủ 27 tuổi đã trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên kể từ năm 1978 lập hat-trick trong một trận derby Bắc London, và là cầu thủ người Anh đầu tiên của ”Pháo thủ” làm được điều này trong trận ra mắt derby kể từ năm 1991.

Được HLV Mikel Arteta xếp đá số 10 tự do bên cạnh tiền đạo "đóng thế" Mikel Merino, Eze thi đấu như một nghệ sĩ thực thụ với 6 cú sút và 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương – nhiều nhất trên sân. Những pha dứt điểm đa dạng, từ việc lách qua hai hậu vệ để sút chéo góc cho đến những pha chọn vị trí thông minh, cho thấy một Eze toàn năng và đáng sợ như thế nào.

Kể từ khi gia nhập Arsenal, Eze không chỉ mang đến những bàn thắng mà còn thổi vào lối chơi đội bóng ấu thơ làn gió mới, và như lời HLV Mikel Arteta miêu tả là "một hào quang, một niềm cảm hứng mà đội bóng cần".

Sự hiện diện của anh giúp Arsenal giải quyết bài toán bế tắc trong các thế trận chặt chẽ, đặc biệt là các pha bóng mở - yếu tố mà đoàn quân Arteta luôn bị xem thường vì quá giỏi ở các tình huống cố định.

Eze đang hừng hực khí thể để cùng Arsenal chinh phục các đỉnh cao chói lọi, chấm dứt cơn khát danh hiệu tại sân Emirates kéo dài nhiều năm và bản thân anh cũng có thể chạm tay vào các vinh quang đầu tiên sự nghiệp…giống người bạn thân Olise.

Cả 2 đã chọn rời "cái nôi" Crystal Palace để tìm kiếm những đỉnh cao mới. Olise đã phần nào hiện thực hóa thành công tham vọng bằng ngôi vương Bundesliga mùa trước, giờ đây, cậu em này sẽ là động lực để Eze tìm kiếm niềm vui trọn vẹn trong bóng đá.

Nhưng gác lại tình xưa nghĩa cũ, kể từ thời điểm ánh đèn Champions League bật sáng tại Emirates rạng sáng 27/11, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về cuộc so tài cá nhân giữa Olise và Eze. Hai người đồng đội cũ, hai ngôi sao cùng trưởng thành từ bóng đá Nam London, giờ đây đang đứng ở những đầu chiến tuyến đối nghịch với tư cách là những niềm hy vọng lớn nhất của hai CLB hàng đầu châu Âu.

Một Olise tốc độ, lắt léo với cái kèo trái "ngoan" bậc nhất thế giới sẽ đối đầu với Eze hào hoa, kỹ thuật và đầy biến ảo ở trung lộ. Phong độ bùng nổ của cả hai vào cuối tuần qua là lời khẳng định đanh thép rằng kết quả của trận đại chiến giữa Arsenal và Bayern Munich rất có thể sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của một trong hai cái tên này. Ai tỏa sáng hơn, người đó không chỉ mang về chiến thắng cho đội nhà mà còn khẳng định vị thế của mình như một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.