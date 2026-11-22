Arsenal phô diễn bản lĩnh trong... 45 phút

Trên sân St James’ Park, Arsenal có hiệp đấu đầu tiên mang dáng dấp của đội bóng đang ở đỉnh cao phong độ. Không chỉ kiểm soát bóng, thầy trò HLV Mikel Arteta còn biết cách kiểm soát nhịp độ, hạn chế sức ép từ khán đài và từng bước kéo Newcastle vào thế bị động.

Sự chủ động của Arsenal thể hiện qua cách họ triển khai bóng ở hai biên, kết hợp những pha luân chuyển ở trung tuyến để mở ra khoảng trống. Eberechi Eze, Martin Odegaard, Declan Rice và Kai Havertz tạo nên những mối liên kết đủ linh hoạt để khiến hàng phòng ngự Newcastle phải liên tục điều chỉnh.

Arsenal trải qua trận đấu nhiều cảm xúc

Bàn thắng ở phút 33 là kết quả xứng đáng cho thế trận ấy. Kai Havertz tận dụng tình huống Lewis Hall xử lý thiếu chắc chắn, nhanh chóng đưa bóng vào khoảng trống phía sau hàng thủ và kiến tạo để Eze dứt điểm thành công. Một pha bóng thể hiện khả năng đọc tình huống, khai thác sai lầm và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Arsenal.

Điều đáng chú ý là Arsenal không dừng lại sau khi dẫn trước. Noni Madueke liên tục gây sức ép, từng đưa bóng chạm cột dọc và có thêm những cơ hội đáng kể. Nếu tận dụng tốt hơn các tình huống ấy, Arsenal hoàn toàn có thể kết thúc hiệp một với cách biệt lớn hơn.

Sự sụp đổ trong 13 phút và bài toán kiểm soát trận đấu

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bởi những gì một đội bóng thể hiện trong 45 phút đầu. Arsenal đã trải nghiệm điều đó theo cách khá nghiệt ngã sau giờ nghỉ.

Newcastle thay đổi nhân sự và cách tiếp cận. Những điều chỉnh của HLV Matthias Jaissle giúp đội chủ nhà tăng cường cường độ, chủ động tranh chấp và tạo sức ép mạnh hơn lên các vị trí trung tuyến của Arsenal. Đội bóng của Arteta không còn duy trì được sự mạch lạc trong các pha thoát pressing.

Phút 49, sai sót của Martin Odegaard trong tình huống tranh chấp và xử lý bóng ở giữa sân tạo điều kiện để William Osula đưa bóng đến Harvey Barnes. Tiền đạo Newcastle không bỏ lỡ cơ hội, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Thống kê của Madueke ở trận Newcastle - Arsenal

Đến phút 62, Arsenal tiếp tục trả giá từ tình huống bóng chết. Dan Burn không bị theo kèm đủ chặt ở vị trí thuận lợi, đánh đầu đưa bóng về phía khung thành và Malick Thiaw tận dụng tình huống bóng bật ra để ghi bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Arsenal từ vị thế kiểm soát trận đấu đã trở thành đội phải chạy theo kết quả.

Đây không đơn thuần là vấn đề phòng ngự một tình huống cụ thể. Arsenal đã đánh mất khả năng tổ chức và sự bình tĩnh vốn là nền tảng trong cách vận hành của họ. Khi Newcastle gia tăng tốc độ và sức ép, đội bóng thành London không còn giữ được cấu trúc ổn định như hiệp một.

Madueke – điểm sáng giữa thời điểm Arsenal chao đảo

Trong thời điểm Arsenal đối diện nguy cơ trắng tay, Noni Madueke trở thành nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng giành lại quyền kiểm soát số phận trận đấu bằng bàn gỡ 2-2 ở phút 78.

Cầu thủ người Anh xứng đáng được ghi nhận bởi sự năng động, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu xuyên suốt. Trong bối cảnh Bukayo Saka không góp mặt, những đóng góp của Madueke càng có ý nghĩa đối với Arsenal.

Bàn thắng này cũng cho thấy Arsenal vẫn có thể tạo ra những pha bóng chất lượng ngay cả khi đối phương đang gây áp lực mạnh. Vấn đề không nằm ở việc đội bóng thiếu năng lực tấn công, mà ở khả năng duy trì năng lực ấy xuyên suốt trận đấu.

1 điểm có giá trị, nhưng chưa đủ để tạo sự yên tâm

Trận hòa 2-2 giúp Arsenal tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh, với 28 điểm và khoảng cách sáu điểm so với Brighton tại thời điểm kết thúc trận đấu. Dẫu vậy, đội bóng của Arteta đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách và tạo thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Không thể phủ nhận Arsenal đã thể hiện bản lĩnh khi không chấp nhận thất bại sau khi bị dẫn ngược. Nhưng bản lĩnh ấy cần đi cùng sự ổn định, khả năng quản trị trận đấu và hạn chế những sai lầm không đáng có.

Đặc biệt, chấn thương của David Raya trong hiệp hai là một nỗi lo đáng kể. Thủ môn người Tây Ban Nha phải rời sân và được thay thế bởi Kepa Arrizabalaga. Khi lịch thi đấu phía trước có những đối thủ khó khăn, tình trạng của Raya có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Arsenal.

Arsenal đã cứu được một điểm ở St James’ Park. Nhưng nếu nhìn trận đấu như một phép thử cho tham vọng vô địch, đây không phải màn trình diễn có thể khiến người hâm mộ hoàn toàn hài lòng.

Một nhà vô địch không chỉ cần biết cách đứng dậy khi bị đánh ngã, mà còn phải biết cách tránh để mình bị đánh ngã. Arsenal đã làm tốt điều thứ nhất, nhưng trận đấu với Newcastle cho thấy họ vẫn cần hoàn thiện điều thứ hai.