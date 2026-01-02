Arne Slot khó lòng trụ sang mùa sau, Liverpool dễ phải đua top 4 đến hết mùa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Arne Slot khó lòng trụ sang mùa sau, Liverpool dễ phải đua top 4 đến hết mùa

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot Premier League 2025-26

Liverpool e rằng sẽ khó yên vị trong top 4 khi họ đấu với đội mới lên hạng cũng khó khăn.

   

Khó có tính ổn định

Liverpool nhiều khả năng sẽ phải đua top 4 kéo dài với các đội khác trong mùa giải này. Có cảm giác rằng không đội nào trong những Liverpool, Chelsea và MU có thể duy trì mạch trận ổn định để không phải lo lắng về vé dự Cúp C1 mùa sau.

Liverpool không thể xuyên phá được hàng thủ của Leeds

Liverpool không thể xuyên phá được hàng thủ của Leeds

Hãy xem những trận gặp các đội xếp ở nửa dưới BXH: Chelsea 2 lần bị cầm hòa bởi Bournemouth trong chưa đầy 1 tháng, MU mất điểm trước West Ham, Wolves và thiếu chút nữa đã thua Bournemouth. Liverpool thì suýt bị Wolves cầm hòa, và đến nay mới giành 6/12 điểm tối đa trước các đội mới lên hạng.

Mặc dù tính cạnh tranh của Premier League ngày càng cao do các đội “yếu” cũng nhiều tiền mua cầu thủ giỏi lẫn tuyển HLV chuyên môn cao, việc các đội “Big 4” đá chệch choạc trước những đội đáng lẽ phải thắng khiến họ không thể vững chân trong nhóm dự Champions League. Và việc Liverpool chơi thất thường khiến “The Reds” cũng không thoát khỏi vòng xoáy này.

Bí lối mùa thứ 2

Điều đó khiến vị thế của HLV Arne Slot cuối mùa sẽ rất lung lay. Slot đúng là đã vô địch Premier League, nhưng là với đội hình xây nên từ thời Jurgen Klopp, và Slot sau 1 mùa thành công đã bắt đầu bị bắt bài. Dấu hiệu của một HLV trưởng cao tay là ở cách điều chỉnh khi đối thủ nghiên cứu được lối chơi của mình, mà ở khâu này Slot đang rất kém.

Leeds phòng thủ rất đông và Liverpool tạo áp lực không đủ trong 20 phút cuối

Leeds phòng thủ rất đông và Liverpool tạo áp lực không đủ trong 20 phút cuối

Liverpool của mùa trước biết cách khoan những hàng thủ lùi sâu của đối phương, biết tận dụng tình huống cố định và biết triển khai trực diện từ trung lộ. Mùa này, đối thủ cô đặc đội hình ở giữa và ép Liverpool phải tạt vào, và Slot có rất ít lựa chọn cho các pha không chiến ở phía trong. Ryan Gravenberch kéo bóng mùa trước hay bao nhiêu thì mùa này bị vây bắt kỹ càng hơn.

Và riêng khâu đá phạt thì quá tệ, Liverpool đang có hiệu số âm về bàn thắng/bàn thua từ các quả đá phạt. Leeds khi đá với Liverpool đã dùng nhiều quả ném biên để uy hiếp khung thành của Alisson, còn Wolves trước đó đã ghi được bàn từ phạt góc. Liverpool phải gần đây mới cách chức HLV phụ trách bóng chết sau hơn 3 tháng không được việc.

Những năm trước đây Klopp tỏ ra rất mát tay trong việc chọn các trợ lý giúp mình, có lúc Liverpool tiến bộ chỉ riêng từ các quả ném biên nhờ đưa về chuyên gia từ Ajax. Slot có vẻ đã kém đi rất nhiều về mặt sắp xếp đấu pháp từ lúc John Heitinga trở về Ajax làm HLV trưởng.

Thay người giật lùi

Mặc dù vậy, trợ lý vẫn chỉ là người tham vấn, còn Slot mới là người hoạch định đấu pháp tổng thể lẫn đưa ra quyết định trên sân tùy theo diễn biến. Mà ở khâu này Slot cũng làm chẳng tốt, mà cách ông thay người trước Leeds là ví dụ.

Curtis Jones là cầu thủ lên bóng tốt nhất của Liverpool trong trận này và cả thời gian gần đây

Curtis Jones là cầu thủ lên bóng tốt nhất của Liverpool trong trận này và cả thời gian gần đây

- Gần đây Wirtz và Kerkez đá rất ăn ý với nhau? Slot thay Wirtz ra để Gakpo vào, nhưng cũng thay luôn Kerkez vào (Gakpo không chồng biên cho Kerkez là một điều fan Liverpool nhận thấy rõ rệt từ đầu mùa).

- Curtis Jones đang kéo bóng lên rất tốt từ đầu trận, kể cả khi bị 2-3 cầu thủ Leeds vây bắt? Slot thay bằng Mac Allister, người đã tụt phong độ từ đầu mùa.

- Frimpong đang là cầu thủ qua người thường xuyên nhất? Slot rút Bradley ra để Chiesa vào, đẩy Frimpong xuống hậu vệ phải, và lát sau thay hẳn Frimpong ra, đưa Ngumoha vào và đẩy Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải.

Nói đến Ngumoha, cầu thủ tuổi teen này với Ekitike là 2 người bên phía Liverpool dám xử lý táo bạo nhằm tìm ra đột biến trong khoảng 15 phút cuối. Các cầu thủ Liverpool khác đều như đã bị “robot hóa” và những ý đồ xử lý của họ đều quá dễ đoán, khác hẳn so với những cơ hội ghi bàn khá tốt mà Liverpool tạo ra ở hiệp 1 và giai đoạn giữa hiệp 2.

Càng sợ thua, càng nhanh mất ghế

Chỉ riêng cách xếp đội hình rồi thay người của Slot đã đủ cho thấy sự bế tắc của Liverpool đến từ đâu, khi HLV trưởng của họ không hiểu được khả năng kết nối giữa các cầu thủ của mình. Nhưng càng đáng nói hơn là dường như sự chậm rãi, chuyền về nhiều và ít dám xử lý mạo hiểm của Liverpool đến từ việc Slot hy sinh tấn công để bảo đảm an toàn cho hàng phòng ngự.

Slot đang chấp nhận thứ bóng đá tẻ nhạt để đổi lại là Liverpool không thua

Slot đang chấp nhận thứ bóng đá tẻ nhạt để đổi lại là Liverpool không thua

Có lẽ chuỗi trận bết bát gần cuối năm đã khiến Slot sợ thua? Liverpool đúng là đang không thua liền 7 vòng, nhưng họ cũng không thắng được trận nào quá cách biệt 2 bàn. Phong cách bóng đá của Slot cho Liverpool bây giờ đang là “tránh bị sa thải”, và đá kiểu đó thì chỉ chắc top 4 nếu các đối thủ cũng thất thường.

Arne Slot có lẽ sẽ không trụ được ở Anfield sau mùa giải này. Ông không phải một HLV tồi, nhưng tư duy chiến thuật của ông có hạn chế, và ông cũng không chọn trợ lý tốt để khắc phục những điểm yếu của mình.

8

