NÓNG HLV Alonso bị Real Madrid sa thải, hé lộ người thay thế bất ngờ

Real Madrid gần đây đăng thông báo về HLV Alonso: "Theo thỏa thuận chung giữa câu lạc bộ và Xabi Alonso, nhiệm kỳ HLV trưởng của ông đã chấm dứt.

Xabi Alonso sẽ luôn nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của tất cả người hâm mộ Real Madrid bởi vì ông ấy là huyền thoại của CLB và luôn đại diện cho những giá trị của câu lạc bộ. Real Madrid sẽ mãi mãi là nhà của ông ấy.

Alonso phải rời khỏi Real Madrid

Real Madrid xin cảm ơn Xabi Alonso và toàn bộ đội ngũ kỹ thuật vì những nỗ lực và sự cống hiến trong suốt thời gian qua. Chúc tất cả gặp nhiều may mắn trong thời gian tới".

Việc Real Madrid thua Barcelona với tỷ số 2-3 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trở thành một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Alonso bị sa thải. Ông chỉ mới có nửa năm cầm quân tại sân Bernabeu.

Arbeloa sẽ là người thay thế Alonso để dẫn dắt Real Madrid trong phần còn lại của mùa giải. Chiến lược gia này được đôn lên từ đội trẻ. Ông đã gắn bó với công tác đào tạo trẻ ở sân Bernabeu từ năm 2020 tới nay.