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Tuyển Việt Nam: Tiến Linh không xuất sắc vẫn sáng cửa trở lại

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đứng trước cơ hội được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 xếp ở vị trí thứ 4, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11, có 2 trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), "làm nóng" cho VCK Asian Cup 2027.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik khả năng có nhiều thay đổi về nhân sự so với FIFA ASEAN Cup 2026, nhất là ở hàng tiền đạo. Hiện tại, hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên chắc chắn không kịp bình phục chấn thương, trong khi khả năng trở lại của Tài Lộc cũng đang bị bỏ ngỏ.

Đây cũng là những cầu thủ khó tham dự Asian Cup vào tháng 1/2027, khi Xuân Son cần 2 tháng mới có thể tập luyện trở lại, trong khi Hoàng Hên cần 3 tháng.

Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc đều đang chấn thương. Ảnh: S.N

Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc đều đang chấn thương. Ảnh: S.N

Chưa hết, tiền đạo Đình Bắc nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập sẽ phải ngồi ngoài 2 trận đầu tại Asian Cup 2027 vì án treo giò của AFC. Điều này khiến hàng công của tuyển Việt Nam mất đi những chân sút tốt nhất.

Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik có thể tiếp tục điền tên Gia Hưng, Việt Cường ở vị trí tiền đạo, nhưng cả hai đều không được đánh giá cao, thường xuyên ngồi dự bị ở những giải đấu vừa qua. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Lê Phát cũng nằm trong kế hoạch sử dụng của thuyền trưởng tuyển Việt Nam, nhưng anh lại có quá ít kinh nghiệm thi đấu ở cấp ĐTQG.

HLV Kim Sang Sik còn một sự lựa chọn nữa cho Asian Cup 2027 là Williams Minh Hoàng. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo CA TP.HCM ghi dấu ấn với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Tuy nhiên, với một cầu thủ mới 19 tuổi, rất khó gánh vác được nhiệm vụ ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Minh Hoàng vẫn cần được chơi bên cạnh các đàn anh giàu kinh nghiệm.

Tiến Linh, Tuấn Hải có thể trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Tiến Linh, Tuấn Hải có thể trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Vì những lý do trên, HLV Kim Sang Sik buộc phải tính đến phương án gọi trở lại tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hay Tuấn Hải. Cả hai đều là những chân sút quen thuộc của tuyển Việt Nam nhưng bị "thất sủng" trong hơn 1 năm trở lại đây.

Ở mùa giải này, Tiến Linh ghi 1 bàn ở V-League và 1 bàn ở Cúp CLB Đông Nam Á. Trong trận gần nhất gặp SLNA tại vòng 3 V-League, Tiến Linh gián tiếp tạo nên bàn thắng cho CA TP.HCM.

Nhìn chung, tiền đạo sinh năm 1997 không quá xuất sắc, nhưng nếu so với Gia Hưng, Việt Cường, Lê Phát hay Williams Minh Hoàng, anh vẫn được đánh giá cao hơn.

HLV Kim Sang Sik về Hàn Quốc

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik có kỳ nghỉ phép tại Hàn Quốc. Chiến lược gia sinh năm 1976 dự kiến trở lại Việt Nam vào cuối tháng 10 để chuẩn bị cho đợt tập trung của tuyển Việt Nam trong tháng 11. Dù về nước nhưng ông Kim vẫn tiếp tục theo dõi V-League và các giải đấu khác, qua đó đánh giá phong độ các cầu thủ, tìm kiếm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam.

Video bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Tiến Linh mở điểm (V-League)
Video bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Tiến Linh mở điểm (V-League)

(Vòng 3) Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nhưng không thể giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng trước chủ nhà SLNA.

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 08:47 AM (GMT+7)
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