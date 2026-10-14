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HLV Hoàng Anh Tuấn và nhiệm vụ tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 cùng U15 Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Hướng tới lần đầu tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu trọng tâm của đội tuyển U15 Việt Nam không chỉ là làm quen với thể thức thi đấu mới, mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ phát triển tư duy, phát huy sự sáng tạo và nâng cao khả năng chơi bóng đa năng, hướng tới những bước tiến trong tương lai.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi thông tin với truyền thông về sự chuẩn bị của U15 Việt Nam hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Hiện tại, U15 Việt Nam duy trì quân số 34 cầu thủ và tập luyện hằng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện đang tiến hành đánh giá, sàng lọc lực lượng qua từng tuần để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với báo chí

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với báo chí

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế do một số cầu thủ vẫn phải thi đấu ở cấp độ U16 tại địa phương. Dù vậy, toàn đội vẫn chủ động triển khai kế hoạch huấn luyện và thích nghi với những yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

“Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Khánh Hòa, FIFA U15 World Cup & Festival là sân chơi có thể thức 8v8 với nhiều quy định khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Sân thi đấu có kích thước 68m x 50m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn. Đáng chú ý, luật việt vị chỉ được áp dụng tại khu vực 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi từ đường biên dọc cũng chuyển từ ném biên sang đá biên.

U15 Việt Nam tập luyện

U15 Việt Nam tập luyện

Những điều chỉnh này đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi, đồng thời buộc ban huấn luyện tính toán lại phương án tổ chức tấn công, phòng ngự và cách vận hành đội hình.

“Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhìn nhận những khác biệt về thể thức là cơ hội để cầu thủ trẻ nâng cao tư duy và khả năng thích ứng. Ở độ tuổi 14-15, bên cạnh việc nắm vững nhiệm vụ theo từng vị trí, các cầu thủ cần được khuyến khích chủ động xử lý tình huống, đưa ra quyết định và tạo ra những phương án thi đấu linh hoạt.

HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một trong những định hướng được ông chú trọng là phát triển những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở một vị trí cố định. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải linh hoạt trong di chuyển, phối hợp và thích ứng với những thay đổi về chiến thuật cũng như diễn biến trên sân.

Định hướng này cũng được áp dụng với vị trí thủ môn. Trong điều kiện sân đấu nhỏ hơn, thời gian xử lý bóng bị thu hẹp và áp lực tranh chấp gia tăng, thủ môn không chỉ thực hiện nhiệm vụ cản phá mà còn cần tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng.

U15 Việt Nam hướng tới FIFA U15 World Cup &amp; Festival 2026

U15 Việt Nam hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026

“Ở sân nhỏ, vai trò của thủ môn rất quan trọng. Nếu thủ môn chơi chân tốt, biết phát bóng và xử lý trong những thời điểm quyết định, họ có thể tạo ra khác biệt. Bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn cũng phải tham gia như một hậu vệ”, ông chia sẻ.

Từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam ở nhiều cấp độ như U17, U19, U20 và U23, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng mục tiêu cốt lõi của công tác huấn luyện trẻ vẫn là đào tạo, phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam. Với U15 Việt Nam, những trải nghiệm tại giải đấu lần này không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần xây dựng nền tảng chuyên môn, tư duy và khả năng thích ứng cho chặng đường phát triển lâu dài.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026. Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát với những đối thủ quốc tế, làm quen với yêu cầu thi đấu mới và tiếp tục hoàn thiện bản thân trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp.

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Ngày 13/10 theo thông tin của Tiền Phong, AFC và nước chủ nhà Saudi Arabia chưa có quyết định chính thức liên quan việc tổ chức VCK Asian Cup 2027.

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 13:10 PM (GMT+7)
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