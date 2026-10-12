Cập nhật mới nhất về khả năng cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý ở ĐT Việt Nam

Khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam vẫn mới chỉ dừng ở mức được quan tâm

Theo quy trình từng được áp dụng trước đây, HLV Kim Sang-sik thường là người trực tiếp tìm kiếm, trao đổi và thuyết phục các trợ lý mà ông muốn đưa vào ban huấn luyện. Chỉ sau khi đạt được sự đồng thuận ban đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới giới thiệu ứng viên với VFF để tiến hành đàm phán các điều khoản cụ thể như mức lương, thời hạn hợp đồng, nơi ăn ở và các chế độ liên quan.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn đang tìm kiếm trợ lý phù hợp sau khi chia tay Kim Do-heon, người từng làm việc cùng ĐT Việt Nam từ cuối tháng 6 và góp mặt ở hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Hợp đồng của Kim Do-heon chỉ mang tính ngắn hạn.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh: Jeonbuk.

Đây cũng là lần thứ tư HLV Kim Sang-sik phải tìm trợ lý số 1 mới kể từ khi làm việc tại Việt Nam. Trước đó, ông lần lượt chia tay Choi Won-kwon và Lee Jung-soo. Choi Won-kwon sau đó chuyển sang dẫn dắt Thanh Hóa FC, còn Lee Jung-soo sang Thái Lan làm việc.

Trong bối cảnh đó, cái tên Park Ji-sung được nhắc tới như một phương án gây nhiều chú ý. Theo chia sẻ của nhà báo Minh Hải, khi được hỏi về khả năng mời Park Ji-sung sang Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik từng mỉm cười và trả lời: “Tại sao không?”. Tuy nhiên, phát biểu này chưa thể xem là xác nhận về một kế hoạch cụ thể.

Park Ji-sung là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Cựu tiền vệ này từng có nhiều năm thi đấu cho M.U, giành nhiều danh hiệu lớn và sở hữu kinh nghiệm phong phú ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Nếu gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam, Park Ji-sung có thể mang đến giá trị cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik có thể giới thiệu ứng viên trợ lý với VFF vào khoảng ngày 20/10, trước khi các bên tiến hành đàm phán để sớm ổn định bộ máy huấn luyện. ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trong tháng 11 và có hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường.

Ở thời điểm này, khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam vẫn mới chỉ dừng ở mức được quan tâm. Cả HLV Kim Sang-sik lẫn VFF chưa đưa ra xác nhận chính thức.