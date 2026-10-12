Cập nhật mới nhất về khả năng cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý ở ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Cập nhật mới nhất về khả năng cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý ở ĐT Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Khả năng cựu danh thủ M.U Park Ji-sung gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hiện chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào với cựu tiền vệ nổi tiếng người Hàn Quốc.

Khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam vẫn mới chỉ dừng ở mức được quan tâm

Theo quy trình từng được áp dụng trước đây, HLV Kim Sang-sik thường là người trực tiếp tìm kiếm, trao đổi và thuyết phục các trợ lý mà ông muốn đưa vào ban huấn luyện. Chỉ sau khi đạt được sự đồng thuận ban đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới giới thiệu ứng viên với VFF để tiến hành đàm phán các điều khoản cụ thể như mức lương, thời hạn hợp đồng, nơi ăn ở và các chế độ liên quan.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn đang tìm kiếm trợ lý phù hợp sau khi chia tay Kim Do-heon, người từng làm việc cùng ĐT Việt Nam từ cuối tháng 6 và góp mặt ở hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Hợp đồng của Kim Do-heon chỉ mang tính ngắn hạn.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh: Jeonbuk.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh: Jeonbuk.

Đây cũng là lần thứ tư HLV Kim Sang-sik phải tìm trợ lý số 1 mới kể từ khi làm việc tại Việt Nam. Trước đó, ông lần lượt chia tay Choi Won-kwon và Lee Jung-soo. Choi Won-kwon sau đó chuyển sang dẫn dắt Thanh Hóa FC, còn Lee Jung-soo sang Thái Lan làm việc.

Trong bối cảnh đó, cái tên Park Ji-sung được nhắc tới như một phương án gây nhiều chú ý. Theo chia sẻ của nhà báo Minh Hải, khi được hỏi về khả năng mời Park Ji-sung sang Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik từng mỉm cười và trả lời: “Tại sao không?”. Tuy nhiên, phát biểu này chưa thể xem là xác nhận về một kế hoạch cụ thể.

Park Ji-sung là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Cựu tiền vệ này từng có nhiều năm thi đấu cho M.U, giành nhiều danh hiệu lớn và sở hữu kinh nghiệm phong phú ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Nếu gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam, Park Ji-sung có thể mang đến giá trị cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik có thể giới thiệu ứng viên trợ lý với VFF vào khoảng ngày 20/10, trước khi các bên tiến hành đàm phán để sớm ổn định bộ máy huấn luyện. ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trong tháng 11 và có hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường.

Ở thời điểm này, khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam vẫn mới chỉ dừng ở mức được quan tâm. Cả HLV Kim Sang-sik lẫn VFF chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam?
Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam?

Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung có thể trở thành trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức, khả năng này đang thu hút...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN