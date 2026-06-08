Video bóng đá Hy Lạp - Italia: Kiên cường sau thẻ đỏ, bảo toàn thắng lợi

Đây là trận giao hữu cuối Italia được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Silvio Baldini, sau ngày 22/6 Italia sẽ có HLV trưởng chính thức mới sau khi LĐBĐ Italia xác định tân chủ tịch. Đội hình trận này của Italia chỉ có 2 sự thay đổi so với khi họ thắng Luxembourg.

Esposito (phải) ăn mừng bàn mở tỷ số

Italia nhập cuộc tốt trước Hy Lạp và ở phút 18 Pio Esposito đã đón đường chuyền vào của Ekhator với pha khống chế tốt rồi dứt điểm mở tỷ số. Italia tiếp tục chơi tốt trong phần còn lại của hiệp 1 dù ít cơ hội, và họ tiêp tục duy trì thế trận như vậy ở đầu hiệp 2.

Tuy nhiên ở phút 68, Reggiani đã bị thẻ đỏ sau pha kéo áo với Douvikas ở giữa sân khi Hy Lạp phản công, khiến màn ra mắt của cầu thủ này cho ĐT Italia kéo dài chỉ 13 phút. Hy Lạp dồn lên, nhưng hàng thủ Italia dưới sự chỉ huy của Donnarumma đã chơi vững vàng và bảo toàn tỷ số tới hết giờ, trước khi có màn ăn mừng khá khí thế.

Tỷ số trận đấu: Hy Lạp 0-1 Italia (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn: Esposito 18'

Thẻ đỏ: Reggiani 68'

Đội hình xuất phát:

Hy Lạp: Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas.

Italia: Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator.