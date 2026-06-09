10 tài năng trẻ đáng xem tại World Cup 2026

Lamine Yamal (Tây Ban Nha - 18 tuổi – được Transfermakt định giá 230 triệu USD)

Không ai lúc này hay hơn tiền đạo người Tây Ban Nha ở cùng lứa tuổi. Ngay từ khi 17 tuổi, Yamal đã làm cả thế giới sửng sốt khi góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Anh sở hữu đầy đủ kỹ năng của một cầu thủ tấn công xuất chúng, với 10,7 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi 90 phút.

Giống ở Barca, Yamal tiếp tục là trung tâm sáng tạo trong hầu hết các pha tấn công của tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo khiến tiền đạo này bỏ ngỏ khả năng ra sân từ vòng bảng World Cup 2026.

Ayyoub Bouaddi (Morocco - 18 tuổi - 57,6 triệu USD)

Bouaddi từng thi đấu cho Pháp ở các cấp độ trẻ. Nhưng khi không được triệu tập lên ĐTQG, anh quyết định chọn chơi cho Morocco từ ngày 15/5.

Tiền vệ này ra mắt Lille ở Ligue 1 chỉ ba ngày sau khi tròn 16 tuổi và ngày càng trưởng thành tại vị trí tiền vệ phòng ngự. Bouaddi mang đến cho Morocco khả năng tranh chấp, luân chuyển bóng gọn gàng để kết nối với hàng công. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal được cho đang để mắt đến tài năng này.

Luka Vuskovic (Croatia - 19 tuổi - 69 triệu USD)

Sau Josko Gvardiol tại Qatar 2022, Luka Vuskovic có thể là trung vệ tài năng tiếp theo của Croatia được trình làng tại World Cup. Trung vệ sinh năm 2007 đang thuộc biên chế Tottenham và được cho Hamburg mượn mùa giải qua.

Vuskovic cao 1,93 m và hợp với sơ đồ ba trung vệ. Anh thích dâng cao đối đầu các tiền đạo để phòng ngự sớm, và có khả năng phán đoán tốt để ngăn các đường chuyền ở trung tuyến. Vuskovic còn tham gia tấn công hiệu quả khi ghi 6 bàn cho Hamburg, với một pha lập công được đề cử bàn đẹp nhất Bundesliga 2025-2026.

Pau Cubarsi (Tây Ban Nha - 19 tuổi - 92 triệu USD)

Trung vệ đã chơi hơn 100 trận cho Barca phù hợp với các tiêu chuẩn Luis de la Fuente đặt ra ở ĐTQG, gồm xử lý bóng tốt, bình tĩnh trước áp lực và tự tin dâng cao phòng ngự. Khả năng chuyền bóng cũng được xem là điểm mạnh nhất của Cubarsi. Trong khi đó, sự điềm tĩnh được thể hiện khi anh hiếm khi bị cuốn vào những tranh cãi, đưa ra các quyết định cảm tính.

Yan Diomande (Bờ Biển Ngà - 19 tuổi - 104 triệu USD)

12 bàn và 10 kiến tạo sau 33 trận cho RB Leipzig giúp Diomande (áo trắng) ẵm danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Bundesliga 2025-2026. Liverpool được cho sẵn sàng bỏ ra 115 triệu USD để sở hữu tiền đạo này.

Diomande là cầu thủ chạy cánh thích dùng tốc độ, nhờ khả năng tăng tốc quãng ngắn và đổi hướng đột ngột tốt. Anh cũng chơi tốt cả hai chân và mạnh trong di chuyển không bóng. Ở Bundesliga mùa vừa qua, Diomande có 4,29 pha rê bóng và tạo ra 0,62 cơ hội ăn bàn rõ rệt mỗi 90 phút.

Desire Doue (Pháp - 21 tuổi - 138 triệu USD)

Cầu thủ mang hai dòng máu Pháp và Bờ Biển Ngà nhận nhiều sự chú ý ở giải quốc tế lớn đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi trở thành nhân tố chính giúp PSG vô địch Champions League hai năm liên tiếp. Doue thường xuất phát từ cánh trái, nhưng có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công, kể cả là số 9 ảo.

Doue được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo, giữ thăng bằng và kiểm soát bóng xuất chúng. Với Doue, Rayan Cherki và Michael Olise, Pháp đang sở hữu ba mũi khoan trẻ và giàu tính đột biến nhất thế giới hiện tại.

Joao Neves (Bồ Đào Nha - 21 tuổi - 161 triệu USD)

Nguồn năng lượng như bất tận của Neves là yếu tố quan trọng mà mọi tập thể chiến thắng đều cần. Một tiền vệ nhanh nhẹn, xử lý bóng chính xác dưới áp lực và không biết mệt mỏi. Anh là sự kết hợp giữa một tiền vệ lùi sâu (số 6) và box-to-box (số 8) hiện đại.

Khác các thần đồng trẻ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Neves trầm lặng hơn nhưng lại giúp bịt kín các khoảng trống của đội nhà, đọc tình huống nguy hiểm sớm, giành bóng hai, bao quát không gian và gắn kết các vị trí trong thế trận mở. Neves được kỳ vọng sẽ tái hiện hình ảnh như N'golo Kante của Pháp tại World Cup 2018, để giúp Bồ Đào Nha đăng quang.

Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ - 21 tuổi - 104 triệu USD)

Trong cơn biến động ở Real, Guler là một trong số ít cái tên giữ được phong độ. Ở mùa vừa qua, anh thường xuyên lùi sâu ở hàng tiền vệ Real nhưng vẫn tạo ra 3,1 cơ hội ghi bàn mỗi 90 phút.

Khi lên ĐTQG, Guler dự kiến trở lại vai trò số 10. Việc chơi gần vòng cấm sẽ giúp Guler phát huy hơn nữa khả năng rê dắt, sút xa và kiến thiết cho hàng công. Thổ Nhĩ Kỳ đang kỳ vọng sự kết hợp giữa Guler với Kenan Yildiz - tiền đạo tài năng thuộc Juventus - sẽ giúp đội tuyển tiến xa tại World Cup này.

Kobbie Mainoo (Anh - 21 tuổi - 81 triệu USD)

Mainoo (áo trắng) có lẽ phải cảm ơn Michael Carrick khi giúp anh lấy lại vị trí và tầm ảnh hưởng ở tuyến giữa Man Utd, để vừa kịp có tên cùng tuyển Anh dự World Cup. Với Mainoo, tuyển Anh có thêm một lựa chọn tiền vệ trung tâm chất lượng, cùng Declan Rice và Elliot Anderson.

Điểm mạnh nhất của Mainoo là sự bình tĩnh, chuyển đổi tư thế thông minh, khả năng chuyền và nhận bóng dưới áp lực. Mainoo có trung bình 73,7 lần chạm bóng mùa này, nhưng cần cải thiện ở khả năng tranh chấp tay đôi khi tỷ lệ thắng chỉ là 49,5%.

Nico Paz (Argentina - 21 tuổi - 92 triệu USD)

Sau 70 trận tại Seria A cho Como, Paz có 18 bàn và 14 kiến tạo. Cùng HLV Cesc Fabregas, Paz là nhân tố chính giúp Como cán đích thứ tư tại Serie A 2025-2026 để dự Champions League mùa tới. Vũ khí nổi bật nhất của tiền vệ sinh năm 2004 là khả năng dứt điểm đa dạng bằng chân trái. Anh xử lý bóng hay trong không gian hẹp, đủ tốc độ, chuyền xuyên tuyến chính xác đến từng li và cũng biết pressing.

Vị trí của Paz ở tuyển Argentina đang trùng với siêu sao Messi. Tuy nhiên, khi đàn anh đã luống tuổi, Paz luôn là phương án dự phòng chất lượng để xoay tua và làm mới hàng công.

10 cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại World Cup

1. Norman Whiteside, trận Bắc Ireland – Nam Tư, ngày 17/6/1982, 17 tuổi 41 ngày

2. Samuel Eto'o, Cameroon – Italy, ngày 17/6/1998, 17 tuổi 99 ngày

3. Femi Opabunmi, Nigeria – Anh, ngày 12/6/2002, 17 tuổi 101 ngày

4. Salomon Olembé, Cameroon – Áo, ngày 11/6/1998, 17 tuổi 185 ngày

5. Pelé, Brazil – Liên Xô, ngày 15/6/1958, 17 tuổi 235 ngày

6. Bartholomew Ogbeche, Nigeria – Argentina, ngày 2/6/2002, 17 tuổi 244 ngày

7. Rigobert Song, Cameroon – Thụy Điển, ngày 20/6/1994, 17 tuổi 354 ngày

8. Youssoufa Moukoko, Đức – Nhật Bản, ngày 23/11/2022, 18 tuổi 3 ngày

9. Carvalho Leite, Brazil – Bolivia, ngày 20/7/1930, 18 tuổi 25 ngày

10. Garang Kuol, Australia – Pháp, ngày 22/11/2022, 18 tuổi 68 ngày.

Ảnh: AP, AFP