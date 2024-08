Chủ nhà “tháo chạy”, hàng loạt chung cư mini đẹp long lanh rao bán “cắt lỗ” cả tỷ đồng

Mới đây, qua công tác kiểm tra rà soát về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu ngừng hoạt động đối với 22 chung cư mini và hơn 16.000 nhà trọ do không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Sau những sự cố cháy nổ liên tiếp xảy ra gây hậu quả nặng nề về tính mạng, tài sản của người dân tại các công trình chung cư mini, nhà trọ thời gian gần đây, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã vào cuộc mạnh mẽ, thực hiện cuộc tổng kiểm tra, rà soát và xử lý những cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Sau thông tin này, nhiều chủ nhà trọ ở Hà Nội đã chi hàng trăm triệu đồng để lắp lối thoát nạn, thiết bị phòng cháy, báo cháy tự động. Đây được coi là giải pháp tình thế để khắc phục những tồn tại từ trước và giảm thiểu tối đa những thiệt hại trong trường hợp nếu có hỏa hoạn gây ra.

Nhiều chủ nhà trọ phải chi hàng trăm triệu đồng cải tạo lại các phòng trọ

Tuy nhiên, trong số hàng nghìn nhà ở riêng lẻ được thiết kế thành các chung cư mini, có rất nhiều căn nhà rất khó cải tạo, thậm chí không thể cải tạo.

Ông Cao Mạnh Toàn (Hoàng Mai, Hà Nội), cho hay, gia đình đang phải thuê thợ nỗ lực cải tạo bằng việc đập bỏ các phòng ở tầng 1 để làm chỗ để xe và ngăn cháy lan. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự khó khăn và chi phí lớn trong quá trình này.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, một chủ nhà trọ khác, cũng chia sẻ về những thử thách mà mình đang đối diện khi cố gắng tuân thủ các yêu cầu an toàn. Anh đã làm hết sức có thể nhưng vẫn không thể xây dựng thêm lối thoát hiểm thứ hai như yêu cầu từ lực lượng chức năng. Anh còn đề cập đến khó khăn về kinh phí và các phương án cuối cùng như việc lắp đặt thang dây để đảm bảo an toàn.

Theo nhiều chủ trọ, dù thời điểm này, giá thiết bị phòng cháy chữa cháy tăng cao do nhu cầu mua tăng đột biến nhưng để đảm bảo an toàn và được phép hoạt động kinh doanh, họ vẫn chấp nhận đầu tư để khắc phục những tồn tại.

Căn chung cư mini nhà anh Trần Văn Xuân (ở phường Trung Hòa) có 7 tầng với 29 phòng cho thuê. Mặc dù đã thiết kế hệ thống chữa cháy vách tường vào tận các phòng ngay từ khi xây dựng nhưng để đáp ứng yêu cầu, anh đã phải chi thêm khoản tiền lớn mua sắm nhiều thiết bị chữa cháy mới để lắp đặt bổ sung.

Trên thực tế, vẫn còn hàng chục nghìn nhà trọ chưa đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng, vẫn đang cho thuê trọ. Bởi, một tỷ lệ lớn các nhà trọ gần như không thể khắc phục, hoặc rất khó khăn để khắc phục tất cả các yêu cầu về an toàn cháy nổ.

Anh Chính - chủ một căn nhà trọ 7 tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, cho hay, thời gian qua, anh đã bổ sung cửa ngăn cháy lan tầng 1, mua thêm các bình chữa cháy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại anh không biết làm cách nào để xây thêm một lối thoát hiểm thứ 2 như yêu cầu của lực lượng chức năng.

"Mình tính phương án làm thang dây. Nếu biết trước phương án, lúc xây dựng sẽ nhàn hơn, bây giờ xây xong rồi thì rất khó để cải tạo", anh Chính cho biết.

Còn với gia đình anh Khởi – chủ một nhà trọ 6 tầng với tổng 11 phòng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), thì cho hay, anh quyết định chọn phương án bán nhà.

“Nhà đó gia đình mình không ở đến. Trước đây, mình tính dùng để cho thuê coi như thêm một nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, nay phải chi hàng trăm triệu để cải tạo lại nhà, đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì thực sự rất khó, thậm chí rất khó bởi nhà được xây theo kiến trúc cũ không biết cải tạo cách nào”...

Rất nhiều thông tin rao bán nhà kèm thông tin "có thể thương lượng"

Khảo sát trên trên các trang diễn đàn về nhà đất, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều thông tin rao bán chung cư mini cao từ 4 - 10 tầng mới xây với giá cắt lỗ tới cả tỷ đồng.

Hơn 1 tháng nay, chị Thùy (Cầu Giấy) đang tìm môi giới rao bán nhanh cả tòa chung cư mini để thu lại vốn, nếu khách mua có thiện chí, chị sẽ giảm giá ngay 500 triệu đồng để chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - nhận định, thời gian qua, loại hình chung cư mini phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao.

Tuy nhiên, sau khi các quy định về phòng cháy chữa cháy bị siết chặt, để duy trì hoạt động, các chủ đầu tư phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để sửa chữa, đầu tư trang thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là với những tòa đã xây dựng lâu năm thì việc cải tạo gặp muôn vàn khó khăn.

