Chung cư, nhà đất kéo nhau tăng giá, người có tiền cũng bị “xoay như chong chóng”

Ghi nhận của Batdongsan cho biết trong quý 2/2024, nhu cầu tìm mua nhà riêng, nhà phố và đất nền tăng tích cực. Cụ thể, lượt tìm kiếm nhà riêng, nhà phố tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Còn nhu cầu tìm mua đất nền tăng đến 33%. Trong đó, mức độ quan tâm đã tăng trưởng mạnh ở các thị trường lớn. Cụ thể, tại Hà Nội mức độ quan tâm đến bất động sản tăng ở hầu hết mọi loại hình, nhất là đất nền tăng gần 118% so với cùng kỳ. Các phân khúc còn lại như nhà riêng, nhà phố, biệt thự đều tăng từ 27-46%. Thị trường BĐS TP.HCM cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng 46%, chung cư tăng 33%, nhà riêng tăng 34%, biệt thự, nhà phố tăng từ 22-24% so với cùng kỳ 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 giá bán nhà riêng ở phía Bắc trung bình rơi vào 164 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn 40 triệu đồng mỗi m2 so với tầm giá chỉ 124 triệu đồng cùng kỳ năm 2023. Giá đất nền phía Bắc cũng tăng gần 5 triệu đồng mỗi m2 so với cùng kỳ 2023, trung bình vào khoảng 44 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi đó, với các thị trường phía Nam, giá bán nhà riêng đang dao động ở khoảng 105 triệu đồng mỗi m2, giảm khoảng 3 triệu đồng mỗi m2 so với mức giá 108 triệu đồng ghi nhận thời điểm cùng kỳ năm 2023. Thị trường đất ghi nhận giá bán tăng từ mức 13 triệu đồng mỗi m2 (năm 2023) lên mức trung bình 17 triệu đồng mỗi m2 trong quý 2/2024.