Vòng cổ 'nịnh' bạn trai Yamal của Inés García

Không chỉ đồng hành cùng Lamine Yamal trên khán đài, Inés García còn âm thầm thể hiện tình cảm qua những món phụ kiện. Trong trận Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha 1-0 hôm 7/7 ở vòng 16 đội, Inés dự khán với số áo 19, in tên bạn trai. Bên cạnh đó, cô còn gây chú ý với chiếc vòng cổ gắn loạt charm gồm tên viết tắt của Lamine Yamal cùng các con số liên quan đến sự nghiệp của anh.

Inés García ra sân cổ vũ Lamine Yamal trong trận gặp Bồ Đào Nha hôm 7/7.

Điểm nhấn của chiếc vòng cổ là các charm khắc số 27, 19, 41 và 10 - những số áo Lamine Yamal từng mặc trong hành trình vươn lên ở Barcelona trước khi chính thức khoác áo số 10. Ngoài ra, món trang sức còn có charm số 304, được người hâm mộ cho là lấy cảm hứng từ màn ăn mừng quen thuộc của tiền đạo 18 tuổi. Con số này bắt nguồn từ 08304 - mã bưu chính khu dân cư lao động đa văn hóa Rocafonda (thành phố Mataró), nơi Yamal lớn lên và thường được anh dùng để tri ân quê hương.

Cận cảnh chiếc vòng tôn vinh sự nghiệp của Lamine Yamal trên cổ bạn gái anh - Inés Garcia

Theo Marca, suốt thời gian tiền đạo Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2026 ở Mỹ, ngôi sao mạng xã hội Inés Garcia, hơn Lamine Yamal 3 tuổi, luôn có mặt trên khán đài. Cô nhiều lần được máy quay ghi lại khoảnh khắc ăn mừng mỗi khi Yamal tỏa sáng.

Sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Inés García cùng mẹ và em trai Yamal cũng xuống sân chia vui. Cặp sao cũng trao nhau những cái ôm và nụ hôn, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sau chiến thắng lịch sử của tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, người hâm mộ còn gọi Inés García là "lá bùa may mắn" của tuyển Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục World Cup.

Khoảnh khắc Ines Garcia xuống sân chung vui, ôm hôn Lamine Yamal sau khi đánh bại Argentina.

Trước khi World Cup khởi tranh, Ines có hơn 780 nghìn người follow trên Instagram. Lượng người theo dõi nàng WAG tăng vọt lên 3,5 triệu người sau khi Yamal cùng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch bóng đá thế giới.

Lamine Yamal và Inés Garcia gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu xuất hiện cùng nhau vào cuối tháng 4. Cả hai bị bắt gặp nghỉ dưỡng ở Hy Lạp, xem hòa nhạc của Bad Bunny. Hôm 20/5, Yamal đưa bạn gái đến dự tiệc mừng công cuối mùa giải 2025-2026 của câu lạc bộ Barcelona, đánh dấu lần đầu công khai mối quan hệ mới.

Inés Garcia được người hâm mộ ví von là "lá bùa may mắn" của Yamal trong mùa giải năm nay.

Ở tuổi 19, Yamal là đầu tàu đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu đăng quang năm 2010. Ngôi sao Barcelona thi đấu bùng nổ xuyên suốt giải, trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công của "La Roja" với những pha rê dắt, tạo đột biến và kiến tạo cơ hội liên tiếp.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) ngày 19/7, thay vì hòa vào màn ăn mừng cùng đồng đội, Yamal tiến đến chỗ Messi, người vẫn ngồi trên sân sau thất bại 0-1 của Argentina. Thấy đàn em đến gần, Messi đứng dậy ôm Yamal. Hai cầu thủ trao đổi vài lời trước khi chia tay. Khoảnh khắc này được nhiều xem như biểu tượng cho sự tiếp nối giữa hai thế hệ ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, khép lại một mùa World Cup đầy cảm xúc với Messi.