Châu Tinh Trì bật khóc khi "Kung fu nữ túc" bị chê bai

Dự án đánh dấu màn tái xuất ghế chỉ đạo của Châu Tinh Trì sau bảy năm vắng bóng đang trải qua một tình thế đầy mâu thuẫn. Xét trên phương diện thương mại, bộ phim gặt hái thành công vang dội ngay khi vừa phát hành với hơn 200 triệu NDT thu về ngay ngày đầu tiên ra rạp. Tác phẩm tiếp tục mang về 1,4 tỷ NDT chỉ sau tám ngày ra mắt. Tính tới 21/7, "Kung fu nữ túc" chính thức vượt mốc doanh thu 1,5 tỷ NDT, tương đương khoảng 210 triệu USD, một con số vô cùng ấn tượng.

Các chuyên gia đầu ngành thậm chí dự đoán tổng doanh thu phòng vé cuối cùng có thể chạm ngưỡng 3,057 tỷ NDT. Trái ngược hoàn toàn với thành tích rực rỡ đó, bộ phim lại nhận về điểm số trung bình khá khiêm tốn 6.6/10 trên nền tảng Douban, châm ngòi cho vô số cuộc thảo luận gay gắt. Không chỉ khán giả đại chúng bày tỏ sự thất vọng, các trang tin quốc tế uy tín cũng đồng loạt chỉ ra những điểm yếu cốt lõi của dự án.

Tác phẩm "Kung fu nữ túc" đang gây bão phòng vé nhưng lại nhận nhiều lời chê bai về chất lượng. IG.

Trên tờ SCMP, cây viết Edmund Lee chỉ chấm phim 2/5 điểm, nhận định đây là tác phẩm nhạt nhẽo nhất sự nghiệp của vị đạo diễn tài danh, mang lại cảm giác vô hồn như một sản phẩm do trí tuệ nhân tạo lắp ghép. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự đứt gãy cảm xúc nằm ở việc kịch bản hoàn toàn ngó lơ quá khứ cùng tham vọng của nữ chính, dù cô mang thân phận trẻ mồ côi, khiến người xem gần như không thể đồng cảm với nhân vật. Cùng lúc đó, tờ Sixth Tone dẫn lại hàng loạt bình luận phê phán tư duy biên kịch cũ kỹ, lối gây cười cường điệu hóa hay cách chuyển cảnh rời rạc khiến tác phẩm giống hệt một chuỗi clip ngắn ghép lại. Sự thiếu am hiểu về môn thể thao vua cũng lộ rõ khi hầu hết các trận đấu chỉ xoay quanh tuyệt chiêu sút phạt thật mạnh, thậm chí khoảnh khắc quyết định ở trận chung kết còn vi phạm trắng trợn luật bóng đá cơ bản. Yếu tố kỹ xảo càng làm người xem ngán ngẩm bởi sự lạm dụng đồ họa lòe loẹt, việc cầu thủ biến thành rồng, hổ, báo hay những trận đấu quay trước phông xanh thay vì sân cỏ thật đã đánh mất đi tính chân thực. Không dừng lại ở đó, một số phân cảnh còn bị đánh giá thiếu tôn trọng phái nữ, chẳng hạn như chiêu trò dùng hành động gợi cảm phân tâm trọng tài nam khiến công chúng càng thêm hụt hẫng.

Giữa bão dư luận bủa vây "Kung fu nữ túc", những khoảnh khắc chân thành của Châu Tinh Trì trong chuyến quảng bá lại trở thành điểm sáng xoa dịu trái tim công chúng. Xuyên suốt hành trình cinetour qua hàng loạt thành phố lớn như Thiên Tân, Thành Đô, Thâm Quyến, vị đạo diễn 64 tuổi vốn nổi tiếng kín tiếng đã không giấu nổi sự nghẹn ngào. Theo Sina, ông đã ít nhất năm lần rơi nước mắt trên sân khấu khi chứng kiến tình yêu thương vô bờ bến của khán giả. Tại điểm dừng chân Thiên Tân, một người hâm mộ không xin chữ ký mà chỉ mong ông quay lưng lại với khán phòng. Ngay khoảnh khắc ông làm theo, toàn bộ người xem đồng thanh hô vang lời hứa luôn đứng phía sau ủng hộ ông. Hành động bất ngờ này khiến bờ vai đạo diễn run nhẹ, ông cúi đầu cảm ơn rồi nghẹn ngào thừa nhận bản thân luôn lo sợ làm phụ lòng mọi người vì cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.

Sự ấm áp tiếp tục lan tỏa tại Thành Đô khi hàng nghìn người tự phát bật đèn flash điện thoại tạo nên một biển sáng lung linh. Một tiếng hét cất lên giữa không gian đó khẳng định tiếng cười của khán giả mới là điểm số chân thực nhất. Lời động viên chân tình làm "vua hài" rơm rớm nước mắt, lúng túng đưa tay tạo dáng thả tim đáp lại. Cũng tại Thành Đô, một fan hâm mộ nhiệt thành đã mặc bộ giáp Chí Tôn Bảo nặng hơn 10 kg dưới thời tiết 35°C tới gặp thần tượng. Châu Tinh Trì đã trân trọng tự tay dùng điện thoại cá nhân chụp lại vị khách đặc biệt này. Khi mạng xã hội liên tục lan truyền thông điệp nợ nam đạo diễn một tấm vé xem phim, ông đã nhanh chóng đính chính tại nhiều buổi giao lưu. Ông khẳng định không ai nợ mình điều gì, ngược lại chính ông mới là người nợ công chúng rất nhiều bữa cơm ân tình. Tính đến 19/7, hashtag liên quan đến sự nghẹn ngào của ông đã thu hút hơn 800 triệu lượt xem cùng 500.000 lượt thảo luận trên Weibo. Theo góc nhìn từ truyền thông, những giọt nước mắt ấy phản ánh áp lực tâm lý khổng lồ của một nhà sáng tạo khi khoảng cách giữa vị thế quá khứ với chất lượng tác phẩm hiện tại bị đem ra mổ xẻ. Chuyến đi tháng 7 này chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí "vua hài" như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất, nơi ông nhận ra sự thấu hiểu từ khán giả mới là sợi dây kết nối bền chặt nhất.

Theo: t/h