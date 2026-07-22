Hai Công chúa Tây Ban Nha tái hiện khoảnh khắc bên cúp vàng sau 16 năm

Một ngày sau chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia cùng Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia tiếp đón đội tuyển Tây Ban Nha tại Cung điện Zarzuela ở Madrid.

Công chúa Leonor và Công chúa Sofia nâng cúp hôm 20/7. Ảnh: Instagram

Trong buổi lễ, hai chị em có dịp cầm và chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng World Cup, tái hiện khoảnh khắc từng diễn ra cách đây 16 năm sau lần Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010.

Khi đó, Leonor mới 4 tuổi và Sofia 3 tuổi. Dù không sang Nam Phi dự trận chung kết, hai công chúa đã có mặt tại Hoàng cung Madrid để chào đón đội tuyển trở về. Thủ môn kiêm đội trưởng Iker Casillas khi ấy đã bế chiếc cúp đến giới thiệu với hai chị em, tạo nên một trong những hình ảnh được yêu thích nhất của hoàng gia Tây Ban Nha.

Công chúa Leonor và Công chúa Sofia khi được cầm cúp vàng lần đầu năm 2010. Ảnh: Instagram

Giờ đây, ở tuổi 20 và 19, Leonor và Sofia trực tiếp có mặt trên khán đài sân MetLife (New Jersey, Mỹ) để cổ vũ tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết với Argentina. Họ ngồi cùng Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu vực khán đài danh dự.

Sau khi Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, các thành viên hoàng gia xuống sân chúc mừng đội tuyển. Vua Felipe VI, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia lần lượt nâng cao chiếc cúp vàng trong tiếng hát và màn ăn mừng của các cầu thủ.

Trở về Madrid, đội tuyển được hoàng gia tiếp đón tại Cung điện Zarzuela trước khi tham gia lễ diễu hành và giao lưu với hàng chục nghìn người hâm mộ ở quảng trường Cibeles.

Hoàng gia Tây Ban Nha đón tiếp tuyển quốc gia tại hoàng cung hôm 20/7. Ảnh: Instagram

Trên mạng xã hội, hoàng gia Tây Ban Nha cũng đăng loạt ảnh và video chúc mừng đội tuyển với thông điệp: "Ngôi sao trên ngực áo là phần thưởng cho một hành trình dài đầy nỗ lực, hy sinh, kiên trì và cống hiến. Hôm nay chúng ta ăn mừng một danh hiệu, ngày mai chúng ta sẽ nhớ về một huyền thoại."

Năm 2026 cũng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng đối với Công chúa Leonor, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha. Cô đang hoàn tất năm cuối của chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm và dự kiến bắt đầu theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid vào tháng 9. Trong khi đó, Công chúa Sofia tiếp tục đồng hành cùng chị gái trong nhiều hoạt động chính thức của hoàng gia.