Nữ chính phim "Vườn sao băng" trần tình việc hút thuốc

Trang thông tin Chosun cho biết, cộng đồng sinh viên đại học Hàn Quốc từng một phen dậy sóng với bài đăng trên ứng dụng ẩn danh Everytime. Nội dung bài viết khẳng định đã tận mắt chứng kiến nàng "Cỏ" hút thuốc ngay tại trường, đồng thời gán cho cô mác nghiện thuốc nặng. Câu chuyện lan truyền nhanh chóng khiến hình ảnh của mỹ nữ sinh năm 1984 bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng.

Sự thật chỉ được phơi bày khi nữ nghệ sĩ 41 tuổi tham gia chương trình "Kim Joo Ha's day & night" của đài MBN phát sóng ngày 18/7. Trái với suy đoán của nhiều người về một sự cố trượt dốc hình ảnh, cô tiết lộ đó là một phần trong quá trình chuẩn bị cho dự án điện ảnh đầu tay. Trong dự án này, đích thân Goo Hye Sun vừa làm đạo diễn kiêm luôn nữ chính. Kịch bản yêu cầu nhân vật phải có những phân cảnh phì phèo khói thuốc điêu luyện.

Ban đầu, nữ diễn viên phim "Vườn sao băng" định chọn giải pháp an toàn là làm động tác giả. Tuy nhiên, lúc xem lại bản dựng nháp, cả ê-kíp đều nhận thấy biểu cảm nhả khói của cô quá gượng gạo, thiếu chân thực. Nhằm đảm bảo chất lượng tác phẩm, đoàn làm phim đề xuất phương án tìm diễn viên đóng thế biết hút thuốc thật. Không chấp nhận bỏ cuộc, cô cương quyết giữ vai diễn bằng cách tự mình dấn thân vào một khóa huấn luyện đặc biệt.

Trùng hợp thay, lúc bấy giờ dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Quy định giãn cách xã hội của trường học không cho phép tụ tập quá ba người. Giải pháp tối ưu nhất được đưa ra là gọi video trực tuyến cùng nhóm 5 đàn em khóa dưới. Qua màn hình điện thoại, các hậu bối đã tận tình hướng dẫn đàn chị mọi thao tác cơ bản nhất, bao gồm cách châm lửa, hít thở khói nhịp nhàng.

Sau khi nắm vững lý thuyết, Goo Hye Sun bước vào giai đoạn thực hành đầy thử thách. Bài tập thực tế khó nhằn nhất do các đàn em giao phó là việc cô phải một mình bước vào phòng hút thuốc công cộng của trường đại học. Không gian xung quanh toàn những tay rít khói lão luyện, buộc cô phải lấy hết can đảm để thực hiện thao tác một cách chân thực nhất chứ không thể giả vờ.

Chính tần suất có mặt thường xuyên tại khu vực này đã khiến các sinh viên khác chú ý, dẫn tới bài đăng gây bão trên ứng dụng Everytime. Đáng ngạc nhiên là khi đọc được dòng trạng thái tiêu cực kia, nữ đạo diễn không hề lo lắng mà lại bật cười lạc quan. Cô coi đó là minh chứng rõ nét cho sự thành công của khóa huấn luyện đặc biệt này, báo hiệu thời điểm hoàn hảo để bấm máy phân cảnh khó nhằn cùng đoàn phim.

Nam nghệ sĩ Moon Se Yoon tham gia chương trình "Kim Joo Ha's day & night" không giấu nổi vẻ sửng sốt khi nghe chuyện. Nữ nghệ sĩ thú nhận đã tiêu thụ đều đặn một gói mỗi ngày kéo dài suốt mười tháng liên tục nhằm biến mọi động tác thành phản xạ tự nhiên của cơ thể. Theo Moon Se Yoon, ngay cả một người nghiện lâu năm cũng khó lòng duy trì mức độ dày đặc như vậy trong một ngày, chứng tỏ sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật của người đẹp.

Dù đã bước sang tuổi 41, tinh thần cống hiến của Goo Hye Sun vẫn luôn khiến người hâm mộ nể phục. Không chỉ gặt hái thành công với tư cách diễn viên, cô còn chứng minh năng lực vượt trội trên ghế đạo diễn. Khởi đầu với bộ phim ngắn "The madonna" ra mắt năm 2010, mỹ nhân không ngừng thử sức qua hàng loạt dự án phim ảnh tự biên tự diễn như "Magic", "The peach tree", "Daughter", hay "Dark tellow". Khán giả luôn nhìn thấy ở cô một cá tính nghệ thuật quyết liệt cùng một thái độ làm nghề nghiêm túc hiếm có trong giới giải trí.

Theo: t/h