Mẹ tuyển vợ cho 'quý tử' du học Canada, yêu cầu con dâu làm hết việc nhà

Bài đăng mai mối lan truyền trên mạng xã hội nước này hôm 20/7. Người mẹ giới thiệu con trai mang quốc tịch Canada từ nhỏ, có 10 năm học tập tại Bắc Mỹ, ngoại hình sáng và được giáo dục tốt. Bà cho biết gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, sở hữu biệt thự cùng nhiều ôtô hạng sang. Trong mắt người mẹ, con là "chàng trai độc thân lý tưởng", có đủ lợi thế để tìm được người vợ phù hợp.

Tuy nhiên, phần tiêu chí dành cho con dâu khiến bài đăng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bà yêu cầu cô gái phải biết nấu ăn, quán xuyến việc nhà, sẵn sàng sinh con và nhường nhịn mẹ chồng.

Người mẹ đăng tuyển con dâu cho con trai lên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh: 163

Nhiều tài khoản bình luận những yêu cầu trên chỉ nhấn mạnh nghĩa vụ của con dâu, trong khi không đề cập trách nhiệm của người con trai trong đời sống hôn nhân. "Đây là tìm vợ cho con trai hay tìm một người làm việc nhà miễn phí?", một người viết.

Một số ý kiến cũng cho rằng việc người mẹ liên tục nhấn mạnh quốc tịch Canada, quá trình du học và điều kiện kinh tế của gia đình tạo cảm giác bà đang dùng vật chất làm lợi thế để đưa ra các yêu cầu đối với con dâu tương lai.

Trong lúc bài đăng tiếp tục gây xôn xao, một số tài khoản mạng xã hội tìm kiếm thông tin về người con trai. Sau đó, những bức ảnh được cho là của anh tại nước ngoài xuất hiện. Trong ảnh, người đàn ông được cho là con trai của bà đứng thân mật bên một người đàn ông da trắng lớn tuổi. Một số tài khoản suy đoán hai người có quan hệ tình cảm và có thể đã sống cùng nhau trong thời gian dài. Thậm chí, tiêu đề bài viết trên NetEase cho rằng người con trai là bạn đời của người đàn ông trong ảnh.

Tuy nhiên, nguồn tin không đưa ra bằng chứng xác nhận danh tính người đàn ông, tình trạng hôn nhân hoặc mối quan hệ thực sự giữa hai người.

Dù vậy, những hình ảnh này khiến câu chuyện thu hút thêm sự chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi liệu người mẹ có biết rõ cuộc sống và các mối quan hệ hiện tại của con trai sau 10 năm anh sống ở nước ngoài hay không.

"Nếu thực sự quan tâm đến con, trước hết bà ấy nên hỏi con có muốn kết hôn không", một tài khoản bình luận. Một người khác viết: "Người con đã 30 tuổi và sống độc lập nhiều năm nhưng mẹ vẫn sắp xếp cuộc đời anh ấy theo suy nghĩ của mình".