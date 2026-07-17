Cô gái chốt cưới chồng Nhật vì câu nói: 'Mình sinh con sớm để bố kịp gặp cháu'

Năm 2022, khi đang sống và làm việc tại Nhật Bản, Hồng Son (quê Yên Thành, Nghệ An) quen Matsumoto Hikaru qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, cô không mấy để tâm vì anh không đúng gu. "Tôi thường trả lời tin nhắn rất hời hợt, có khi để cả ngày mới phản hồi", Son (27 tuổi) kể lại.

Mọi chuyện thay đổi khi Son phát hiện Hikaru là bạn của một đồng nghiệp. Trong lần nhóm bạn đi hát karaoke, cô bất ngờ nhận ra chàng trai từng trò chuyện qua mạng. Sau buổi gặp ấy, họ liên lạc thường xuyên hơn. Hikaru chủ động mời Son đi ăn, mở ra cơ hội tìm hiểu cho cả hai sau những dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Ấn tượng đầu tiên của hai người khá khác biệt. Hikaru có thiện cảm với Son ngay từ lần gặp đầu. Thấy cô để tóc dài, đi giày cao gót hở mũi, anh thú nhận đã lén nhìn đôi chân vì thích những cô gái có ngón tay, ngón chân thon dài. Thậm chí, ngay lúc đó, anh đã nghĩ đến chuyện cưới cô.

Trái lại, Son không có nhiều cảm xúc. Thấy Hikaru gầy, cộng thêm việc mình đang mang giày cao gót, cô lầm tưởng anh thấp hơn mình. "Tôi không thích con trai thấp hơn hoặc bằng mình nên lúc đầu không để ý lắm", Son kể. Đến khi đứng so chiều cao qua cửa kính, cô mới phát hiện anh vẫn cao hơn mình 5 cm.

Hồng Son và chồng khi chụp ảnh cưới ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Qua những lần tiếp xúc, Son dần bị chinh phục bởi sự chu đáo của Hikaru. Biết cô chưa tự tin với tiếng Nhật, mỗi lần gặp, anh đều chuẩn bị sẵn sổ, bút để giải thích những từ khó, hoặc kiên nhẫn dùng Google Dịch để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn. "Anh ấy chuẩn bị rất kỹ, khiến tôi thấy thoải mái và cảm nhận được sự chân thành", Son nói.

Hikaru cũng chiếm được thiện cảm bởi sự nghiêm túc. Anh xác định từ đầu yêu là để tiến tới hôn nhân. Trước khi ngỏ lời, chàng trai Nhật chủ động tìm hiểu quan niệm yêu đương và những điều phụ nữ Việt Nam coi trọng. "Tôi cảm nhận được anh thực sự muốn hiểu mình. Điều đó khiến tôi thấy được tôn trọng, được quan tâm và rất quan trọng với anh", Son nói.

Tháng 9/2023, cả hai chính thức hẹn hò. Vốn cẩn thận, Son giấu kín địa chỉ nhà với bạn trai. Hai người thường chỉ gặp nhau ở ga tàu, đi dạo công viên hoặc ghé cửa hàng tiện lợi mua kem.

Đầu năm 2024, trong một buổi tản bộ, Hikaru bất ngờ lấy nhẫn cầu hôn tại một góc công viên yên tĩnh: "Mình kết hôn nhé". Anh chọn không gian riêng tư vì biết cô không thích ồn ào.

Tuy nhiên, khoảnh khắc thực sự khiến Son quyết định gắn bó cả đời với chồng Nhật là khi cha cô đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Sống xa nhà, cô luôn day dứt và thấp thỏm mỗi khi nhận điện thoại từ nhà. Thấu hiểu nỗi lòng bạn gái, Hikaru bất ngờ đề nghị cả hai sinh con sớm để cha cô kịp gặp cháu ngoại. "Nghe anh nói vậy, tôi thực sự xúc động. Tôi biết anh không chỉ nghĩ cho tôi mà còn lo cho cả gia đình mình", Son kể.

Son - Hikaru chụp cùng gia đình hai bên ở lễ ăn hỏi năm 2024. Ảnh: NVCC

Tháng 4/2024, cả hai đăng ký kết hôn tại Nhật Bản. Lễ ăn hỏi và đám cưới tại Nghệ An được tổ chức một tháng sau.

Son kể trong lần đầu gặp mặt, hai bên gia đình gần như không thể giao tiếp trực tiếp vì bất đồng ngôn ngữ. Dù vậy, bầu không khí diễn ra thoải mái do mọi người liên tục sử dụng Google Dịch để trò chuyện. "Có những lúc phần mềm dịch sai đến mức ai cũng cười nghiêng ngả. Chính những khoảnh khắc đó lại xóa nhòa khoảng cách", Son nhớ lại. Điều khiến cô xúc động nhất trong hôn lễ là việc bố chồng quyết định lên máy bay sang Việt Nam, dù ông bị ám ảnh tâm lý hàng không từ thời trẻ.

Kết hôn xong, vợ chồng Son sống tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, cùng con trai đầu lòng hiện hơn một tuổi. Son cho rằng điều giúp họ giữ được sự gắn kết là luôn trò chuyện thẳng thắn. Hikaru quan niệm "đừng thỏa hiệp trong hôn nhân", bởi việc nhẫn nhịn sẽ khiến bức xúc tích tụ và dễ bùng nổ. Thay vì cố phân định đúng sai, cả hai chọn cách ngồi lại tìm giải pháp chung.

Một nguyên tắc lớn giúp vợ chồng hạn chế mâu thuẫn là không lớn tiếng. Từ khi quen, Son chưa từng thấy Hikaru quát mắng hay mất kiểm soát. Cả hai thống nhất không giấu chuyện quan trọng, không nhắc đến ly hôn khi nóng giận, không cãi nhau trước mặt con và cố gắng giải quyết mâu thuẫn trong ngày.

Cặp vợ chồng bên con trai nhỏ, hiện hơn một tuổi. Ảnh: NVCC

Trong cuộc sống, Son nói biết ơn vì chồng luôn tôn trọng cách cô nuôi dạy con. Hikaru thường nói: "Em là mẹ, em hiểu con nhất". Anh cũng chủ động động viên vợ dành thời gian cho gia đình ngoại. Năm qua, nhà Son đã hai lần về Việt Nam. Tháng 6 vừa rồi, họ về quê giỗ bố và đón mẹ cô sang Nhật.

"Anh thường nói khoảng cách địa lý đã đủ xa rồi, nên điều mình có thể làm là đừng để khoảng cách giữa những người thân yêu xa thêm nữa", cô chia sẻ.