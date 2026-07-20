Lamine Yamal ôm Messi sau khi đánh bại Argentina

Khi tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife, New Jersey, rạng sáng 20/7 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal tiến đến xin bắt tay, ôm thủ quân Argentina. Dù khoác trên mình chiếc áo Tây Ban Nha và vừa góp công giúp đội nhà đánh bại Argentina để vô địch thế giới, Lamine Yamal vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi - thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ trên toàn cầu.

Lionel Messi ôm Lamine Yamal sau trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife, East Rutherford, New Jersey, Mỹ, ngày 19/7. Ảnh: AP

Trước đó, khi cùng tuyển Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha hôm 7/7 (giờ Hà Nội), thay vì lao vào màn ăn mừng cùng các đồng đội, Yamal cũng chủ động xin bắt tay và ôm động viên đội trưởng Bồ Đào Nha C. Ronaldo - người vừa khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trận chung kết cũng khép lại vòng tròn định mệnh kéo dài 19 năm: cậu bé từng được Lionel Messi bế trên tay trong buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona năm 2007 nay đánh bại chính huyền thoại người Argentina trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đánh dấu màn chuyển giao biểu tượng của bóng đá thế giới, khi Lionel Messi khép lại kỳ World Cup với nhiều khả năng là cuối cùng bằng hàng loạt kỷ lục vĩ đại, còn Lamine Yamal vươn mình trở thành ngôi sao sáng của thế hệ mới.

Lamine Yamal dẫn bóng trong trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife, thành phố East Rutherford, bang New Jersey, ngày 19/7/2026. Ảnh: AP

Ở tuổi 19, Yamal là đầu tàu đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu đăng quang năm 2010. Ngôi sao Barcelona thi đấu bùng nổ xuyên suốt giải, trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công của La Roja với những pha rê dắt, tạo đột biến và kiến tạo cơ hội liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, dù Argentina dừng bước ở vị trí á quân sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Lionel Messi vẫn khép lại sự nghiệp World Cup bằng một chương huy hoàng. Siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup (2006-2026), đồng thời là cầu thủ đầu tiên thi đấu ba trận chung kết World Cup.

Xuyên suốt giải đấu, Messi tiếp tục gia tăng các kỷ lục về số lần ra sân, số phút thi đấu và số trận đeo băng đội trưởng nhiều nhất lịch sử World Cup. Bên cạnh đó, Messi còn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại một kỳ World Cup và tiếp tục nối dài thành tích ghi bàn, kiến tạo để khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không thể bảo vệ chức vô địch giành được năm 2022, Messi vẫn rời sân khấu World Cup với di sản gần như không thể xô đổ, trong khi Yamal mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Tây Ban Nha và thế giới.

Tiền đạo Argentina Lionel Messi bật khóc sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 19/7. Ảnh: AP