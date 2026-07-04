Làm 'đám cưới ma' với vị hôn thê vừa qua đời

John Muaythai đăng video về buổi lễ hôm 29/6, 5 ngày sau khi "nửa kia" là streamer SaKira Saw bất ngờ qua đời.

Theo thiệp cưới được John đăng trên Facebook, anh và Saw dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 11. "Tôi chân thành mời tất cả những người đã luôn quan tâm, yêu quý chúng tôi, cũng như những ai nhận được thiệp cưới, dành thời gian đến tham dự và chứng kiến buổi lễ muộn màng nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa này", John viết.

"Đám cưới ma" là nghi lễ trong đó cô dâu hoặc chú rể hay cả hai đã qua đời. Đây là một hình thức tưởng niệm, được thực hiện với niềm tin rằng hai người sẽ nên duyên vợ chồng ở thế giới bên kia. John cho biết tình yêu giữa anh và Saw sẽ không kết thúc, mà sẽ "hóa thành sự chở che và những lời chúc phúc vĩnh cửu".

John đứng cạnh hình nhân vợ trong 'đám cưới ma'. Ảnh: John Muaythai John/Facebook

Buổi lễ diễn ra tại thành phố Butterworth, bang Penang, trong một rạp cưới được dựng và trang trí lộng lẫy theo phong cách truyền thống. John tươi cười bước trên thảm đỏ, tay ôm tấm hình cắt kích thước thật của Saw mặc váy cưới. Hai bên lối đi, các khách mời không ngừng vỗ tay khi anh cùng đoàn nhà trai tiến vào lễ đường.

Buổi lễ có các tiết mục biểu diễn của khách mời và nghi thức cầu nguyện do một nhóm người mặc trang phục giống các đạo sĩ Đạo giáo thực hiện.

Trong video, John cũng xuất hiện trong khoảnh khắc quỳ bên linh cữu của Saw và bật khóc nức nở. Sau đó, anh chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời, cắt bánh cưới trước khi mọi người hóa vàng mã tại bãi đỗ xe ngoài trời.

John quỳ góc bên linh cữu hôn thê trong 'đám cưới ma' hôm 28/6. Ảnh: John Muaythai John/Facebook

"Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã cưới được em", John viết trên Facebook, khẳng định gặp Saw là điều may mắn nhất trong cuộc đời. "Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em lần nữa".

Tang lễ của Saw được tổ chức hôm 30/6, một ngày sau "đám cưới ma".