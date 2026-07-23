Trương Lăng Hách liên tục mất điểm vì tạo hình bóng bẩy

Mạng xã hội xứ Trung đang bàn tán xôn xao trước màn xuất hiện của nam nghệ sĩ trong bộ phim "Giây phút ấy vượt quá giới hạn". Theo kịch bản, anh hóa thân thành một vị quân phiệt thời Dân Quốc. Tuy nhiên, thay vì bộc lộ khí chất lạnh lùng phong trần, anh lại xuất hiện với gương mặt được điểm tô kỹ lưỡng.

Những góc máy cận cảnh đã bộc lộ rõ sự chăm chút thái quá cho nhan sắc của nhân vật. Lớp nền trắng sáng, làn da nhẵn mịn gần như không tì vết cùng đôi môi căng bóng đã lập tức thu hút sự chú ý. Rất nhiều khán giả phàn nàn vẻ ngoài chỉn chu này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một quân nhân từng trải qua sương gió. Chính vì thế, dư luận đã nhanh chóng đặt cho anh danh xưng "Quân phiệt son bóng".

Tạo hình của Trương Lăng Hách bị chê bai. Sina.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên phong cách họa mặt của nam diễn viên vấp phải sự la ó. Trong dự án "Trục Ngọc" trước đó, khi hóa thân thành tướng quân Tạ Chinh chinh chiến nơi sa trường, anh cũng từng xuất hiện với lớp hóa trang dày đặc. Khán giả khi đó đã mỉa mai gọi anh là 'Tướng quân kem nền'. Sự lặp lại phong cách điệu đà trong các vai diễn mang màu sắc chiến trận đã khiến hai danh xưng châm biếm này lan truyền rộng rãi.

Dù hứng chịu hàng loạt lời chê bai, mỹ nam sinh năm 1997 vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ một bộ phận người xem. Nhiều ý kiến cho rằng việc tạo hình nhân vật hoàn toàn do quyết định của ê-kíp sản xuất hay đội ngũ hậu kỳ xử lý hình ảnh. Bản thân diễn viên rất khó có quyền can thiệp vào quy trình này, do đó việc quy trách nhiệm hoàn toàn cho anh là một sự thiếu công bằng.

Bỏ qua yếu tố ngoại hình, phong độ diễn xuất của nam chính trong "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" vẫn được đánh giá là tròn vai. Đặc biệt, những màn tương tác mượt mà cùng phản ứng hóa học tốt với bạn diễn Vương Sở Nhiên đã gỡ gạc lại phần nào điểm số trong mắt công chúng. Theo đánh giá của fan, lùm xùm vừa qua chủ yếu xoay quanh vấn đề thẩm mỹ chứ chưa phản ánh năng lực thực sự của nghệ sĩ.

Không thể phủ nhận rằng, việc liên tiếp lọt vào tầm ngắm bàn tán của dư luận đã chứng minh sức hút khổng lồ của nam diễn viên. Song, nếu các dự án tương lai tiếp tục lựa chọn phong cách quá mức bóng bẩy, những danh xưng trào phúng sẽ còn gắn liền với anh thêm một thời gian dài.

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, "Giây phút ấy vượt quá giới hạn" xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt, nhưng từ nhỏ bị đánh tráo nên phải lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chịu sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn khi còn thiếu niên, anh được cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố cứu giúp. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến cả gia đình cô bị cuốn vào biến cố diệt môn.

Nhiều năm sau, Thanh Dịch tìm lại được thân phận thật và tái ngộ Tố Tố. Hai người dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong gia tộc họ Mộ Dung. Thế nhưng, để bảo vệ người mình yêu và cứu những người vô tội, Nhậm Tố Tố buộc phải giả chết, để lại Thanh Dịch sống trong đau khổ và ngập tràn thù hận suốt ba năm. Khi Tố Tố trở lại, cô mang thân phận mới là Phương Mục Lan và còn trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé. Trong lúc đối đầu với những âm mưu bên trong gia tộc, họ cũng phải đối mặt với biến động thời cuộc và cùng sát cánh chống lại thế lực thù địch, bảo vệ đất nước.

Dù hot là vậy, bộ phim cũng hứng cả "rổ gạch đá" vì để lộ rất nhiều sạn. Về mặt hình ảnh, ê-kíp phim cũng bị cho là lạm dụng bộ lọc làm đẹp. Khung hình gần như luôn phủ một lớp filter dày, khiến gương mặt các diễn viên mịn bất thường, mất chi tiết da và thiếu cảm giác chân thực. Cách xử lý ánh sáng cũng gây tranh cãi khi hai diễn viên chính gần như luôn xuất hiện với làn da trắng phát sáng ở mọi bối cảnh, từ trong nhà đến ngoài trời, tạo cảm giác giống một bộ ảnh thời trang hơn là phim chính kịch lấy bối cảnh Dân Quốc.

Theo: t/h