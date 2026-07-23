10 minh tinh được yêu thích nhất Trung Quốc

Trang 163 đưa tin mới đây một bảng xếp hạng top 50 nữ nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất giới giải trí Hoa ngữ được đăng tải. Dựa trên số liệu từ các mạng xã hội, trang truyền thông như AiMan, Weibo, Douyin, Vân Hợp, Đăng Tháp, Maoyan, Baidu, Douban, Hupu, Zhihu... truyền thông đã tổng hợp những minh tinh đang nhận được nhiều thiện cảm của khán giả đại chúng nhất.

Giả Linh là nữ đạo diễn thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim đầu tay của Giả Linh Xin chào Lý Hoán Anh ra mắt màn ảnh rộng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từng chạm mốc hơn 5,4 tỷ NDT (751 triệu USD) toàn cầu. Năm 2024, phim Cay nóng hôi hổi cũng đạt 3,4 tỷ NDT. Giả Linh được khán giả yêu thích nhờ tài năng, tính cách thân thiện, hình ảnh nỗ lực dùng cả tính mạng để quay phim.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng khi mới 15-16 tuổi, vẻ đẹp hiếm có giúp cô trở thành "thần tiên tỷ tỷ" nổi danh suốt 20 năm qua. Tên của Lưu Diệc Phi thậm chí biến thành một tính từ để chỉ sắc đẹp, trở thành nữ thần trong mộng của hàng triệu khán giả. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi giữ kín đời tư, ít gây tranh cãi nên tạo được danh tiếng rất tốt với khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh được yêu thích nhờ những tác phẩm truyền hình thành công. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh mang tính truyền kỳ vì cô không có xuất thân tốt, không được đào tạo bài bản về diễn xuất hay được công ty lớn chống lưng, nữ diễn viên dùng sự nỗ lực cần cù để từng bước đi lên đỉnh cao.

Tôn Lệ có sự nổi tiếng rộng rãi với khán giả đại chúng. Cô là gương mặt đại diện cho phim truyền hình, nữ diễn viên quốc dân với bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện lên sóng 15 năm vẫn được khán giả xem đi xem lại. Cô cũng giành nhiều giải thưởng truyền hình, là nữ hoàng rating thu hút người xem nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Mã Lệ có thể nói là nữ diễn viên hài ăn khách bậc nhất Trung Quốc. Sự kết hợp giữa cô và "vua hài" Thẩm Đằng được ca ngợi là "cặp đôi vàng đảm bảo doanh thu". Mã Lệ chuyên tâm đóng phim không có scandal nên được khán giả yêu mến.

Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng, ngọt ngào phù hợp nữ chính phim ngôn tình, giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thường và Trục ngọc, đứng top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 95 còn lại.

Cao Viên Viên nhiều năm lọt top Nữ thần được khao khát nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên có vẻ đẹp sang trọng, trí thức, thanh nhã, quyến rũ trở thành người tình trong mộng của khán giả nhiều năm. Cô nổi tiếng với vai Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ thiên đồ long ký bản năm 2003, sau đó còn loạt phim đình đám khác như Giấc mơ Thượng Hải, Tình yêu chốn thị thành, Let's Get Married, Tân thiên long bát bộ... Sau khi kết hôn, Cao Viên Viên không vướng scandal nên độ thiện cảm của công chúng với cô rất ổn định.

Lưu Đào sở hữu vẻ đẹp phúc hậu thuần khiết, sự nghiệp hơn 20 năm không có scandal. Không những vậy, cô còn được yêu thích vì nhiều năm gánh vác gia đình, trả nợ giúp chồng, trở thành "con dâu quốc dân" trong lòng khán giả. Lưu Đào tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng quốc dân như Những cô con dâu nhà họ Khang, Hoan lạc thanh xuân, Hoàn Châu cách cách 3, Bạch Xà truyện, Sao trời biển rộng, trong đó vai A Châu trong Thiên long bát bộ 2003 gắn liền với tên tuổi của cô.

Trương Tiểu Phỉ đang đóng chính trong phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm, tác phẩm có doanh thu tăng mạnh do Châu Tinh Trì đạo diễn. Cô còn tham gia các tác phẩm của Giả Linh, trở thành nữ diễn viên thế hệ sinh sau năm 1987 đầu tiên đạt doanh thu trên 10 tỷ NDT. Hiện tại trong giới giải trí Hoa ngữ, Trương Tiểu Phỉ là ngôi sao điện ảnh nữ được đánh giá rất cao. Cô từng đoạt giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) Kim Kê.

Chương Nhược Nam được khen ngợi trong trẻo như mối tình đầu. Theo QQ, trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhận định để đánh giá sức hút của Chương Nhược Nam như sau: "Các chàng trai thích ngắm nhìn Chương Nhược Nam giống như con gái thích nhìn Hứa Quang Hán vậy". Trong sự nghiệp, Chương Nhược Nam ghi dấu ấn với những vai diễn đẫm nước mắt như Cố Sâm Tương trong Bi thương ngược dòng thành sông, Vưu Vịnh Từ trong phim điện ảnh Hôn lễ của em, Ôn Dĩ Phàm trong Khó dỗ dành.

Xếp sau nhóm 10 minh tinh trên là các nữ diễn viên như Dương Tử, Ân Đào, Lý Thấm, Mao Hiểu Đồng, Trương Tử Phong, Diêm Ni, Nghê Ni, Lưu Thi Thi, đều là những diễn viên có sự nghiệp vững chắc nhiều năm. Các nghệ sĩ trẻ như Trần Đô Linh, Triệu Lộ Tư, Triệu Kim Mạch, Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch, Bạch Lộc cũng vào top 30 diễn viên được yêu thích nhất. Tuy nhiên, việc Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba vắng mặt trong top 50 khiến nhiều khán giả cho rằng bảng xếp hạng chưa hoàn toàn chính xác.