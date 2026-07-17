19 năm sau bức ảnh gây sốt, Yamal biến giấc mơ tranh tài với Messi thành sự thật

Trả lời trước khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 ngày 14/7, Yamal bày tỏ nguyện vọng đối đầu với Messi khi phóng viên cho anh xem lại bức ảnh năm xưa.

"Liệu bức ảnh này có thể trở thành trận chung kết World Cup không?", phóng viên hỏi. "Có, tôi đã lớn thêm một chút và tôi nghĩ Leo cũng trưởng thành hơn. Tôi hy vọng điều ấy xảy ra. Tôi rất muốn được cạnh tranh với Messi ở trận chung kết vì đã lỡ cơ hội ở Finalissima", cầu thủ 19 tuổi của Tây Ban Nha trả lời. Trước đó, trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina bị hủy bỏ do trục trặc ở khâu tổ chức hồi tháng 3.

Yamal được phóng viên hỏi về bức ảnh ngày nhỏ cùng Messi trước khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 ngày 14/7.

Như vậy, giấc mơ của Yamal đã thành sự thật, khi Argentina giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh trong trận bán kết ngày 15/7, một ngày sau trận thắng của Tây Ban Nha trước Pháp. Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết vào 19/7 (2h sáng 20/7 giờ Hà Nội).

Sau hai trận bán kết, người hâm mộ đồng loạt chia sẻ lại loạt ảnh chụp Messi và Yamal từ năm 2007. Bộ ảnh được chụp vào mùa thu năm 2007 tại phòng thay đồ sân Camp Nou, nằm trong cuốn lịch từ thiện phát hành năm 2008 do báo Diario Sport, Quỹ Barcelona và UNICEF thực hiện. Một nửa doanh thu bán lịch được dùng để tài trợ các dự án bảo vệ quyền trẻ em.

Sau khi Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, bức ảnh chụp Messi tắm cho Yamal từ năm 2007 'gây sốt' trở lại.

Lúc đó, Messi 20 tuổi, còn Yamal mới vài tháng tuổi. Gia đình Yamal trúng chương trình bốc thăm của UNICEF dành cho các hộ dân tại khu Roca Fonda (thành phố Mataró, Tây Ban Nha), nhờ vậy được chụp ảnh cùng một cầu thủ Barcelona. Việc Yamal được ghép với Messi hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh hé lộ rằng Messi vốn khá rụt rè nên ban đầu lúng túng khi phải bế em bé và thực hiện cảnh tắm trong chiếc chậu nhựa. Nhiếp ảnh gia tin Messi sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá, nhưng không thể tưởng tượng em bé trong ảnh sau này cũng nổi tiếng và sắp gặp lại nhau trong trận chung kết World Cup 2026.

Lionel Messi và bà Sheila Ebana - mẹ của Lamine Yamal trong buổi chụp hình năm 2007.

Messi sắp san bằng kỷ lục ba lần tham gia trận chung kết World Cup của cựu đội trưởng Brazil Cafu. Cầu thủ 39 tuổi cũng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành Quả Bóng Vàng, Chiếc Giày Vàng và kiến tạo nhiều nhất tại World Cup.

Yamal - cầu thủ mới hiện thực hóa ước mơ tuổi 19 cách đây ít hôm, được xem là chân sút kế thừa Messi tại Barcelona. Tiền đạo này trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Anh chơi cùng vị trí tiền đạo cánh và liên tục được so sánh với cầu thủ người Argentina nhờ khả năng rê bóng.