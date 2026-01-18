Vì sao giải U23 châu Á không có tiền thưởng, vậy các cầu thủ sẽ nhận được gì?

Các cầu thủ khi thi đấu đều đặt niềm tự hào dân tộc lên trên hết, rồi đến những điều như niềm đam mê, tình cảm của người hâm mộ… Nhưng cũng như trong bất kỳ công việc nào khác, những khoản thưởng cũng là động lực.

Vì vậy, sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE và tiến vào bán kết giải U23 châu Á 2026, nhiều người hâm mộ cũng đặt câu hỏi: Các đội vào Chung kết hoặc vô địch thì sẽ được AFC thưởng bao nhiêu tiền?

Câu trả lời là không có tiền thưởng trực tiếp từ Ban tổ chức, chứ không phải như một số thông tin là tiền thưởng lên đến mấy triệu đôla.

Theo LĐBĐ Việt Nam (VFF), giải U23 châu Á 2026 không có tiền thưởng, mà đội vô địch sẽ được nhận cúp và huy chương, thông tin được đăng trên VnExpress.

U23 Việt Nam sẽ có mặt ở bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: TPO.

Thực tế, nhiều giải trẻ thuộc AFC đều không có tiền thưởng kể cả cho các đội có thành tích cao, vì các giải này được xây dựng là để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Mục tiêu cốt lõi của giải là tạo môi trường thi đấu đỉnh cao, giúp cầu thủ trẻ có cơ hội "chạm trán" nhiều đội với phong cách đa dạng, chứ không đặt nặng yếu tố tiền thưởng. Các giải đấu ở cấp ĐT quốc gia thì mới có tiền thưởng từ Ban tổ chức.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là các cầu thủ không nhận được gì từ giải đấu. Khi có thành tích cao, các cầu thủ sẽ có danh hiệu, huy chương và uy tín, đây đều là những giá trị thiết thực, rất có ích cho sự nghiệp sau này.

Ngoài ra, các đội thường được thưởng bởi các liên đoàn bóng đá quốc gia. Với U23 Việt Nam, Nhà nước có chế độ thưởng, hỗ trợ; ngoài ra VFF và các đơn vị tài trợ cũng có những mức thưởng theo thành tích.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đều thi đấu hết mình. Ảnh: TPO.

Còn về phía các cầu thủ của chúng ta, chắc chắn họ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu bóng đá và tình yêu của người hâm mộ - tất cả những điều này rõ ràng đều vượt lên trên yếu tố tiền thưởng rồi.