Ảnh sao 18/1: Touliver nói trân trọng Tóc Tiên sau ly hôn

Touliver đăng ảnh Tóc Tiên và cho biết vẫn trân trọng vợ cũ, gọi cô là người phụ nữ đã tạo nên một chương tươi đẹp trong cuộc đời anh, sau khi cả hai công bố chia tay.

Mỹ Tâm tiết lộ khoảnh khắc sum họp bên bố mẹ tại Đà Nẵng. Ca sĩ cho biết năm nay được gia đình tổ chức sinh nhật tại quê nhà, đồng thời cùng các anh chị em con cháu chúc mừng 61 năm ngày cưới của bố mẹ. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc và lòng biết ơn, cầu chúc gia đình luôn nhiều sức khỏe, niềm vui.

Đoan Trang bồi hồi khi con gái sắp đón tuổi mới. Nữ ca sĩ nói cô bé Sol (tên thật Angelina Cao Wicklund), con gái sắp tròn 12 tuổi, khiến vợ chồng cô xúc động khi nhìn lại hành trình con khôn lớn.

Hồ Ngọc Hà cho biết cảm thấy hạnh phúc khi nhiều dự án cộng đồng được triển khai trong năm qua. Ca sĩ chia sẻ thông điệp về sự biết ơn, yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Hoa hậu Tiểu Vy thích thú thử nghiệm phong cách chụp ảnh gợi nhớ thập niên 2000. Người đẹp tạo dáng bên xe máy khi dạo phố Thảo Điền (TP HCM).

Ca sĩ Isaac đăng ảnh selfie sau buổi biểu diễn ở tỉnh, kèm dòng chú thích hài hước: 'cần 500.000 đồng cho một caption lộn xộn'.

Thanh Thủy ăn tối cùng Thiên Ân và Kỳ Duyên sau khi cả ba vừa hoàn thành buổi ghi hình tập mới nhất của Kỳ Duyên Fit - chương trình thể thao phát trên YouTube. Ba người thể hiện sự thân thiết khi gặp gỡ ngoài đời.

Á hậu Phương Anh du lịch Hội An cùng gia đình sau khi hoàn thành chấm thi cho các sinh viên cô phụ trách tại Đại học RMIT. Trên mạng xã hội, người đẹp đăng nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đi dạo phố cổ.

Đinh Ngọc Diệp khoe bộ ảnh thời trang mới kèm thông điệp về sự biết ơn, cho rằng những trải nghiệm không trọn vẹn giúp con người trân trọng hơn các giá trị tích cực trong cuộc sống.

H’Hen Niê nói hạnh phúc khi con gái Harley (tên thật Niê Nguyễn Mộc Đan) tròn 5 tháng tuổi. Hoa hậu cho biết việc làm mẹ mang đến cho cô nhiều cảm xúc và trách nhiệm mới, khiến mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. Cô bày tỏ sự biết ơn trước những lời chúc và sự yêu mến của khán giả dành cho gia đình nhỏ.