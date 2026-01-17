CĐV châu Á: "Nguyễn Đình Bắc thực sự là một con quái vật"

U23 Việt Nam và Nguyễn Đình Bắ được CĐV châu Á ca ngợi

Trong màn chạm trán tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút. Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62') và Phạm Minh Phúc (101') là những người toả sáng mang về chiến thắng cho các “Chiến binh Sao vàng”. Bên phía đội bóng Tây Á, Junior Ndiaye (42'), Mansoor Al Menhali (68') dứt điểm tung lưới thủ môn Trần Trung Kiên.

Chiến thắng kịch tính ở trận này giúp U23 Việt Nam giành quyền vào chơi ở vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước U23 UAE nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc. Ảnh: AFC.

Chứng kiến chiến thắng siêu kịch tính của U23 Việt Nam, các fan hâm mộ bóng đá châu Á đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc và các đồng đội.

Trên fanpage AFC Asian Cup, tài khoản Somchai viết: “Thật kinh ngạc! U23 Việt Nam là niềm tự hào duy nhất còn lại của Đông Nam Á. Cách các bạn phản công và tinh thần chiến đấu suốt 120 phút thực sự khiến chúng tôi phải ngả mũ”.

“Nguyễn Đình Bắc thực sự là một con quái vật trên sân. Cậu ấy ghi bàn và kiến tạo như một ngôi sao hàng đầu. U23 Việt Nam đã chứng minh rằng khoảng cách với Tây Á đã không còn” - Ahmad Fauzi nhận định.

Người dùng có tên Hiroshi Tanaka đánh giá: “Kỹ thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc. Bàn thắng mở tỷ số là một pha dàn xếp đẳng cấp. Tôi rất mong chờ trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam ở trận chung kết.

"Dù là CĐV Tây Á nhưng tôi phải thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng đi tiếp. Họ không hề sợ hãi trước thể hình to cao của U23 UAE và luôn biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ” - Khalid Al-Hajri thừa nhận.

Nurul Izzah bình luận: “U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thép. Dù bị gỡ hòa 2-2 nhưng vẫn họ đứng vững và ghi bàn trong hiệp phụ. Phạm Minh Phúc đã có một cú sút định mệnh. Chúc mừng U23 Việt Nam”.

"Xem U23 Việt Nam đá thật sự cảm xúc. Họ chơi bóng với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Bóng đá Đông Nam Á giờ đây thực sự phải lấy Việt Nam làm hình mẫu để phát triển” - Li Wei ca tụng.

Saeed Al-Maktoum bình luận: "Một trận thua tâm phục khẩu phục của U23 UAE. U23 Việt Nam có lối đá chuyển trạng thái quá nhanh”.