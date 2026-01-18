Dân mạng háo hức chờ trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc, muốn gặp Nhật Bản ở chung kết

Ngay sau khi vòng tứ kết khép lại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lập tức chuyển sự chú ý sang đối thủ kế tiếp tại bán kết VCK U23 châu Á. Việc U23 Trung Quốc vượt qua vòng knock-out đã tạo nên cặp đấu đầy duyên nợ với U23 Việt Nam. Trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội, bầu không khí thảo luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào tối muộn 20/1.

Trận đấu sắp tới được đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì yếu tố chuyên môn mà còn bởi tính cạnh tranh giữa hai nền bóng đá trong khu vực. Những chiến thắng liên tiếp trước đó giúp U23 Việt Nam bước vào bán kết với tâm thế rất tự tin. Dù vậy, U23 Trung Quốc cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu khi sở hữu lối chơi kỷ luật và thể lực tốt.

Trên Facebook, tài khoản Minh Hoàng hào hứng chia sẻ: "Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu cảm xúc nhất từ đầu giải đến giờ. U23 Việt Nam đang có phong độ cao, tinh thần lại rất hưng phấn nên hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với Trung Quốc. Nếu tận dụng tốt các cơ hội như trận gặp Ả Rập Saudi trước đó, cơ hội vào chung kết là rất sáng".

Một cổ động viên khác là Facebooker Quang Huy bày tỏ quan điểm: "Gặp Trung Quốc ở bán kết thực sự thú vị. Tôi tin huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có phương án chiến thuật hợp lý để khắc chế điểm mạnh của họ là phòng ngự. Chỉ cần các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh và tập trung như những trận vừa qua thì chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay".

Tài khoản Facebook Thuận Nguyễn cũng lạc quan: "Tôi đã nghĩ đến kịch bản đẹp nhất là U23 Việt Nam thắng Trung Quốc rồi gặp Nhật Bản ở chung kết. Đó sẽ là cái kết trong mơ cho cả giải đấu. Nhật Bản rất mạnh nhưng bóng đá luôn có bất ngờ, biết đâu năm nay lại là năm của Việt Nam".

Không khí chờ đợi còn được thể hiện qua bình luận của Facebooker Lê Anh: "Mấy ngày nay tôi đọc tin tức liên tục để xem phân tích trước trận. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn tự hào về những gì U23 Việt Nam đã làm được. Tôi tin đội mình sẽ vượt qua Trung Quốc để viết tiếp câu chuyện cổ tích".

Trong khi đó, Facebooker Thành Đạt nhấn mạnh yếu tố tinh thần: "Điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Trận bán kết chắc chắn rất khó khăn nhưng tôi tin bản lĩnh của U23 Việt Nam đã được tôi luyện đủ qua từng trận".

Những dòng trạng thái và bình luận liên tục xuất hiện cho thấy sức nóng đặc biệt của cặp đấu sắp tới. Nhiều người đã bắt đầu dự đoán đội hình ra sân, chiến thuật thi đấu và thậm chí nghĩ đến kịch bản đối đầu với Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng.