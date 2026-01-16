Nữ doanh nhân hứa tặng mỗi cầu thủ một chiếc ô tô nếu chiến thắng, cuối cùng "lặn mất tăm"

Nhân vật chính của vụ việc là bà Đường Lôi, Chủ tịch Tập đoàn kinh doanh ô tô Xinlantian, có trụ sở tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.

Hồi tháng 8, bà Đường đã quyên góp 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) để hỗ trợ đội bóng thành phố Vĩnh Châu tham dự Giải vô địch bóng đá tỉnh Hồ Nam. Thời điểm đó, bà là một trong số rất ít nhà tài trợ, do hầu hết mọi người không đánh giá cao cơ hội chiến thắng của đội.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, bà Đường nói với toàn đội: “Nếu các bạn vô địch, tôi sẽ tặng mỗi người một chiếc ô tô”. Các cầu thủ đáp lại: “Cảm ơn chị", theo nội dung video.

Lời hứa này sau đó được truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi.

Tuy nhiên, sau khi đội Vĩnh Châu vượt qua 13 đội bóng khác trong tỉnh và giành chức vô địch vào ngày 27/12, bà Đường gần như “biến mất” khỏi công chúng. Không có chiếc xe nào được trao, và toàn bộ video trên tài khoản mạng xã hội của bà cũng bị xóa.

Người phụ nữ trong vụ tranh cãi về việc tặng xe là nữ doanh nhân Đường Lợi. Ảnh: Sina.

Điều này khiến một số cầu thủ bày tỏ sự bất mãn.

Khi đại diện Cục Văn hóa và Du lịch địa phương – đơn vị quản lý hiệp hội bóng đá – liên hệ, bà Đường cho biết đang đi công tác và sẽ bàn bạc với đội về một phương án tài trợ xe khác trong vài ngày tới. Bà cũng giải thích rằng cả công ty lẫn gia đình đang gặp khó khăn, song vẫn sẵn sàng tiếp tục tài trợ cho đội thêm 100.000 nhân dân tệ.

Ngày 3/1, Hiệp hội bóng đá địa phương ra thông báo khẳng định sẽ không yêu cầu bà Đường thực hiện lời hứa tặng xe trước đó.

“Sự ủng hộ không nên trở thành gánh nặng, và lòng tốt không nên bị biến thành món nợ. Bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp cũng là một phần trách nhiệm xã hội của chúng tôi", thông báo nêu rõ.

Đội bóng thành phố Vĩnh Châu diễu hành bằng xe buýt sau khi giành chức vô địch giải đấu. Ảnh: Sina.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cũng lên tiếng ca ngợi cách ứng xử của Hiệp hội bóng đá Vĩnh Châu.

“Khoản tài trợ 100.000 nhân dân tệ ban đầu của doanh nghiệp là chân thành và đã giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nay doanh nghiệp gặp trục trặc, hiệp hội không ép buộc họ phải thực hiện lời hứa. Đó là sự đáp lại đầy nhân văn đối với lòng tốt trước đây”, CCTV bình luận.

“Vĩnh Châu đã chiến thắng hai lần, trên sân cỏ và trong lòng người hâm mộ”, đài này kết luận.

Sự việc hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội.