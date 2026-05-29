Từ cô gái nhút nhát đến 'bạn gái cho thuê' đắt giá bậc nhất Nhật Bản

Yomogi-chan, 33 tuổi, từng được truyền thông Nhật Bản gọi là "bạn gái cho thuê đắt giá bậc nhất" khi mức phí của cô có thời điểm lên tới 15.000 yen/ giờ, trong khi mặt bằng chung của dịch vụ này khoảng 6.000 yen/ giờ.

Theo Studio Persol, bạn gái cho thuê là dịch vụ đồng hành trả phí, trong đó người được thuê cùng khách đi ăn, đi dạo hoặc trò chuyện như một buổi hẹn. Yomogi-chan cho biết công việc có quy tắc và giới hạn rõ ràng, không nhằm tạo ra một mối quan hệ tình cảm thật, mà cung cấp khoảng thời gian để khách được lắng nghe, tôn trọng. Chi phí ăn uống, đi lại trong buổi gặp do khách hàng chi trả.

Yomogi-chan. Ảnh: Studio Persol

Một ngày của Yomogi-chan bắt đầu từ 9h sáng. Cô kiểm tra lịch trình, chọn trang phục, trang điểm và xịt nước hoa trước khi ra ngoài.

"Khi gặp ai đó, nếu họ cảm nhận được một mùi hương dễ chịu, tôi muốn điều đó trở thành một dấu hiệu rằng họ đang ở bên Yomogi-chan. Tôi muốn tạo cảm giác đặc biệt bằng mọi cách có thể", cô nói.

Khác với hình dung phổ biến rằng khách hàng của dịch vụ này chủ yếu là nam giới, Yomogi-chan cho biết khoảng một nửa khách của cô là phụ nữ. Lý do tìm đến dịch vụ cũng đa dạng. Có người muốn tập giao tiếp, có người cần người đi cùng trong một cuộc hẹn xã giao, cũng có người muốn nói ra những chuyện khó chia sẻ với bạn bè hay gia đình.

Trong các cuộc gặp, Yomogi-chan cố gắng không để khách hàng cảm thấy cô đang "làm việc". Khi khách rời bàn rồi quay lại, cô tránh dùng điện thoại. Trong lúc trò chuyện, cô gật đầu, giữ ánh mắt thấu cảm và phản hồi để người đối diện thấy mình được chú ý. Cô cho biết một số tiếp xúc như nắm tay có thể diễn ra nếu phù hợp với quy định nhưng những yêu cầu vượt quá giới hạn đều không được chấp nhận.

Yomogi-chan nói chuyện với khách hàng. Ảnh: Studio Persol

Trước khi theo công việc này, Yomogi-chan từng là một cô gái rất nhút nhát. "Tôi lớn lên trong môi trường tin rằng điểm số ở trường sẽ quyết định cả cuộc đời, nên từng rất bất an về tương lai", cô kể.

Bước ngoặt đến khi Yomogi-chan tham gia nhiều buổi hẹn hò nhóm trong thời sinh viên. Việc phải trò chuyện với những người mới gặp giúp cô dần bớt rụt rè. Cô học cách tạo không khí, đặt câu hỏi, lắng nghe và duy trì cuộc trò chuyện. Từ trải nghiệm đó, cô nhận ra giao tiếp cũng là một kỹ năng có thể rèn luyện.

"Trong một buổi hẹn hò nhóm, bạn phải dành khoảng 90 phút với cùng một nhóm người. Tôi không muốn không khí trở nên nhàm chán nên cố gắng làm mọi thứ sôi động hơn. Kỹ năng giao tiếp của tôi nhờ đó được cải thiện", Yomogi-chan nói.

Năm thứ hai đại học, cô bắt đầu làm bạn gái cho thuê như một công việc bán thời gian. Ban đầu, đây chỉ là cách để thử sức và kiếm thêm thu nhập nhưng càng gặp nhiều người, cô càng yêu thích công việc này. Sau khi tốt nghiệp, cô từng thử sức với các vị trí như thư ký, làm việc tại phòng hành chính nhưng đều cảm thấy không phù hợp.

Yomogi-chan từng là cô gái nhút nhát. Ảnh: IG

Năm 2021, Yomogi-chan quyết định hoạt động nghiêm túc. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến nhu cầu gặp gỡ trực tiếp giảm mạnh. Có thời điểm, mỗi tháng cô chỉ nhận được hai hoặc ba lời mời và phải làm thêm nhiều việc khác để trang trải cuộc sống.

"Tôi chỉ thấy lo lắng, mất ngủ và nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng vì đã nghỉ việc ở công ty, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục", cô nói. Yomogi-chan bắt đầu chia sẻ các câu chuyện gặp gỡ khách hàng trên mạng xã hội bằng hình minh họa, đồng thời giữ kín danh tính những người liên quan. Nhờ cách kể chuyện này, nhiều người biết đến cô hơn, số lời mời dần tăng trở lại.

Một lần, khách hàng nam khoảng 40 tuổi trả Yomogi-chan 30.000 yen từ phong bì tiền lương. Khoảnh khắc ấy khiến cô thay đổi cách nhìn về thù lao mình nhận được. "Trước đây, tôi từng xem việc được trả tiền là điều hiển nhiên. Nhưng khi nhận ra đó là đồng tiền người khác vất vả kiếm được, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn với từng cuộc gặp", cô nói.

Yomogi-chan cho biết cô trân trọng hơn thời gian dành cho mỗi khách hàng.

Hiện Yomogi-chan hoạt động tự do và điều hành dịch vụ riêng mang tên Kissaten Rental, nơi cung cấp các hình thức thuê người đồng hành trong những tình huống khác nhau.

Với Yomogi-chan, điều khiến công việc có ý nghĩa không chỉ là thu nhập, mà là cơ hội được tiếp xúc với nhiều cuộc đời. Việc được lắng nghe những câu chuyện ấy khiến cô thấy công việc của mình có giá trị riêng, dù thừa nhận "đây vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp khác thường".