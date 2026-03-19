Bất ngờ mất việc, U40 từng sống với 60.000 đồng mỗi ngày

"Lúc đó tôi hoảng thật sự. Tiền chưa kịp để dành đủ, lại đúng dịp chi tiêu nhiều nhất trong năm", cô nói.

Vy dành toàn bộ 4 triệu đồng để trả tiền thuê phòng, 2 triệu đồng/tháng. Không còn khoản tích lũy nào, cô buộc phải tìm các công việc freelance có thể làm ngay để trang trải sinh hoạt.

Cô tự đặt giới hạn chi tiêu không quá 100.000 đồng mỗi ngày cho cả ăn uống và đi lại, nhiều hôm giảm còn 60.000-70.000 đồng để tránh vượt mức.

Vy cho biết, nguồn thu từ freelance không ổn định. Mỗi việc chỉ mang lại từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng, tùy tính chất và thời gian. Vy nhận gần như mọi công việc có thể: viết nội dung ngắn, đi khảo sát sự kiện, đóng vai khán giả, hỗ trợ chạy quảng cáo, thậm chí làm PG.

Có ngày cô kiếm được 200.000-300.000 đồng, nhưng cũng có ngày không có thu nhập.

Song song với việc xoay xở ngắn hạn, mỗi ngày Vy dành vài giờ cập nhật CV, gửi hồ sơ và tham gia các workshop miễn phí để cải thiện kỹ năng. Cô coi đây là con đường duy nhất để thoát khỏi tình trạng bấp bênh.

Vy Nguyễn, 34 tuổi. Ảnh: NVCC

Trước khi mất việc, với mức lương khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, Vy vẫn duy trì các thói quen như cà phê buổi sáng, ăn trưa bên ngoài hoặc đặt đồ ăn khi bận. Nhưng khi nguồn thu bị cắt đột ngột, tất cả những khoản chi này đều bị loại bỏ.

Cô thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt. Mỗi tuần đi chợ một lần, ưu tiên trứng, rau, đậu hũ, thịt xay, những thực phẩm rẻ, dễ chế biến. Không ít hôm, bữa trưa và tối của cô chỉ là cơm với trứng chiên hoặc rau luộc. Khi phát sinh chi phí đi lại, Vy chủ động ăn đơn giản hơn để giữ tổng chi tiêu trong mức cho phép.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, cô không vay mượn. "Càng khó khăn càng phải giữ kỷ luật chi tiêu. Tôi sợ nếu vay rồi sẽ càng áp lực hơn", Vy nói.

Tết năm 2025 khi vừa mất việc, cô không mua sắm, cũng không tham gia các buổi tụ tập. Những lời rủ đi chơi đều được từ chối. Số tiền ít ỏi còn lại được cô giữ để lì xì người thân, như một cách giữ lại không khí Tết.

Có lần, sau vài ngày liên tục phát sinh chi phí đi lại để tìm việc và làm thêm, số tiền trong ví của Vy giảm nhanh hơn dự tính. Khi kiểm tra lại, cô chỉ còn khoảng 200.000 đồng cho nhiều ngày tiếp theo.

Áp lực lớn nhất với Vy không nằm ở những bữa ăn đạm bạc, mà là dòng tiền bấp bênh và thiếu chắc chắn. Hai tháng trôi qua trong trạng thái "không biết ngày mai sẽ thế nào". Cô cố duy trì nếp sinh hoạt đều đặn để giữ tinh thần ổn định, dù áp lực tài chính luôn thường trực.

Sau nhiều lần tìm kiếm, Vy có được công việc chính thức trong lĩnh vực marketing. Để bù lại khoảng thời gian thu nhập gián đoạn, cô tiếp tục nhận thêm việc ngoài, có thời điểm làm cùng lúc bốn công việc. Hiện tổng thu nhập của cô đạt khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp đôi so với mức lương trước đây.

Nhìn lại quãng thời gian thất nghiệp, Vy cho rằng bài học lớn nhất là tầm quan trọng của quỹ dự phòng. "Nếu có đủ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng, tôi đã không bị áp lực như vậy", cô nói.

Theo cô, bên cạnh việc tiết kiệm, người lao động nên ưu tiên những công việc có tính ổn định và có bảo hiểm xã hội đầy đủ, nhằm giảm rủi ro khi gặp biến cố về việc làm hoặc sức khỏe.