Trước khi ly hôn ở tuổi trung niên, Lệ Hằng 'Xin hãy tin em' có cuộc sống ra sao?

Diễn viên Lệ Hằng "Xin hãy tin em" đã kể về câu chuyện cuộc hôn nhân đã qua của mình bằng sự bình tĩnh. Chị cho biết lấy chồng từ thập niên 90 nhưng chỉ sống hạnh phúc được vài năm rồi sau đó sống ly thân. Và hiện tại ở tuổi 52, nữ diễn viên quê gốc Tuyên Quang đã quyết định cùng chồng ly hôn trong hòa bình. Chị cũng mong mỗi người phụ nữ đừng giống như cuộc sống của chị.

Diễn viên Lệ Hằng và diễn viên Hoa Thúy từng đóng chung với nhau trong phim "Xin hãy tin em". Cả 2 có một mối quan hệ thân thiết vì là đồng nghiệp cùng trang lứa. Hiện tại, cả 2 đã có những ngã rẽ khác nhau, người vẫn làm công việc diễn xuất, người lại rời xa màn ảnh sân khấu.

Vào thập niên 1990, bộ phim “Xin hãy tin em” gây tiếng vang không chỉ nhờ nội dung hấp dẫn mà còn bởi dàn diễn viên được đánh giá là phù hợp với từng nhân vật. Nhiều gương mặt tham gia bộ phim thậm chí bị gắn chặt với vai diễn của mình vì quá thành công. Trường hợp tiêu biểu nhất là nhân vật Hoài “Thát-chơ” do diễn viên Lệ Hằng đảm nhận. Qua diễn xuất của Lệ Hằng, Hoài “Thát-chơ” hiện lên là một cô gái cá tính, nổi loạn và có phần ngông cuồng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối và giàu tình thương. Lối diễn xuất tinh tế, tự nhiên cùng nét duyên riêng của nữ diễn viên đã giúp nhân vật trở nên sống động, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Chính thành công quá lớn của vai diễn này khiến Lệ Hằng nhiều năm liền bị xem là “chết vai”. Khi còn hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng dù sau “Xin hãy tin em”, chị tiếp tục tham gia nhiều bộ phim và đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, nhưng mỗi khi gặp ngoài đời, khán giả vẫn chỉ nhớ và gọi chị bằng cái tên Hoài “Thát-chơ”. Cho đến nay, hình ảnh nhân vật Hoài “Thát-chơ” vẫn được xem là cái bóng lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lệ Hằng.

Thời gian sau này, Lệ Hằng cũng cố hết sức thay đổi để "làm mới" vai diễn nhưng không thành công. Cuối cùng, chị rời xa màn ảnh và làm nghề tự do.

Cuộc sống của Lệ Hằng cũng rơi vào biến cố vào tháng 4/2023, nữ diễn viên bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Sau biến cố này, Lệ Hằng gần như không còn cơ hội quay lại sân khấu hay phim ảnh. Theo nữ diễn viên quê Tuyên Quang, có thể một số ca sĩ vẫn được biểu diễn trở lại, nhưng với lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh, những nghệ sĩ từng vướng sai lầm rất khó xuất hiện trên màn ảnh như trước. "Tôi chắc chắn không quay lại nghề nữa. Sức khỏe giờ cũng không còn tốt để đi làm", cô nói.

Ở tuổi 52, đã ly hôn, Lệ Hằng sống kín tiếng và thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội.