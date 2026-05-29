Vai trò của Hải Tú trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP?

Hải Tú góp mặt trong ê-kíp sản xuất MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV Come My Way, đánh dấu màn hợp tác gây chú ý với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ngay sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và các diễn đàn âm nhạc. Đáng chú ý, toàn bộ MV được thực hiện tại Ninh Bình với nhiều khung hình mang đậm màu sắc điện ảnh, cho thấy sự đầu tư mạnh tay của Sơn Tùng trong lần trở lại này.

Sau 2h, MV của Sơn Tùng M-TP đã thu về 1,6 triệu lượt xem cùng hàng loạt thảo luận trên mạng xã hội. Đa số ý kiến nhận định sản phẩm được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh, tuy nhiên khả năng hát tiếng Anh của nam ca sĩ vẫn cần cải thiện.

Sơn Tùng M-TP trong MV "Come My Way". (Ảnh: NSX)

Bên cạnh âm nhạc và màn kết hợp với rapper TYGA, cái tên Hải Tú cũng nhận được nhiều sự chú ý khi được cho là xuất hiện trong vai trò Project & Artist Manager của dự án.

Theo phần credit được công bố, Hải Tú (còn được biết đến với tên Emma Le) đảm nhận vị trí quản lý dự án, có vai trò giữ nhiệm vụ kết nối giữa nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất để đảm bảo toàn bộ dự án vận hành đúng định hướng, tiến độ cũng như hình ảnh mà nghệ sĩ mong muốn xây dựng. Có thể hiểu đây là vị trí vừa quản lý dự án, vừa đại diện và hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ.

Trước đó, Hải Tú cũng đảm nhiệm vụ trí này trong MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP.

MV Come My Way là ca khúc tiếng Anh mang màu sắc Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại, xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu. Khác với nhiều sản phẩm trước đây của Sơn Tùng M-TP vốn có cấu trúc cao trào rõ nét, ca khúc lần này được xây dựng theo hướng tối giản hơn, tiệm cận xu hướng âm nhạc quốc tế.

Sản phẩm do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, phần lời có sự tham gia của Marvey Muzique và rapper TYGA.

Trong sản phẩm này, những họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, nghệ thuật mô tô bay hay cảm hứng từ múa trò Xuân Phả, không gian di sản Tràng An... được lồng ghép, thể hiện tham vọng mang văn hóa Việt vươn ra thế giới của nam nghệ sĩ.