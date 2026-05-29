Sự cố ám ảnh MC Phí Linh nhất

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong , Phí Linh lần đầu kể về tai nạn sân khấu khiến cô ám ảnh nhất trong 20 năm làm nghề. Sự cố xảy ra vào năm 2011 khi cô dẫn Gala Xiếc trên sóng VTV Cab.

Khi xuất hiện cùng một chú ngựa trên sân khấu, con vật bất ngờ sợ ánh sáng và hất nữ MC ngã xuống. Phí Linh cho biết cú ngã diễn ra khá nguy hiểm vì chân cô mắc trên yên ngựa, đầu đập vào hòn gạch ở cánh gà. “Tôi đau đầu mất ba ngày và may mắn có thể tiếp tục công việc”, cô kể.

Dù thường xuyên xuất hiện trong những chương trình lớn, Phí Linh cho rằng điều cô quan tâm nhất không phải sự nổi bật của bản thân mà là cảm xúc của nghệ sĩ và khán giả. Nữ MC nói cô không muốn bất kỳ ai trên sân khấu có “khoảnh khắc không trọn vẹn”, vì vậy luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng sự nhẹ nhàng và kết nối.

“Tôi không mưu cầu sự nổi bật, tỏa sáng. Thành công của mình là nghệ sĩ, chương trình của mình tỏa sáng, có khoảnh khắc chạm đến khán giả”, cô chia sẻ.

Là người kín tiếng về đời tư, Phí Linh cho biết nhiều người sốc khi cô kết hôn vì chưa từng công khai chuyện hẹn hò. Theo nữ MC, quyết định ấy phản ánh đúng tính cách của cô - luôn thận trọng trong mọi lựa chọn. Phí Linh cũng thừa nhận ông xã là người đồng hành trong công việc và cuộc sống.

“Chúng tôi đều yêu công việc và nói về công việc một cách bất tận. Nhiều người nói rằng tôi có được ngày hôm nay là do ông xã đã giúp đỡ, đồng hành ở bên, điều đó hoàn toàn đúng. Nhìn thành quả của tôi, mọi người sẽ hiểu tôi đã tìm được người đồng hành thật sự, đứng sau thành công và là món quà tuyệt vời trong cuộc sống”, cô chia sẻ.

Phí Linh khẳng định cô chưa bao giờ phải lựa chọn giữa công việc và gia đình hay bị ép buộc phải lui về hậu phương. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian cho gia đình và hiểu sự hi sinh của người thân.

Sau 20 năm làm nghề, Phí Linh cho biết cô chưa bao giờ nghĩ mình đã đủ giỏi. Cô muốn tiếp tục học hỏi và đồng hành với nghề ở bất kỳ độ tuổi nào. “Tôi muốn dẫn chương trình đến già. Tôi sẽ làm nghề một cách bền bỉ, nghiêm túc và cống hiến những điều đẹp đẽ hơn nữa. Ngày hôm nay chưa tốt, ngày mai tiếp thu để làm tốt hơn”, nữ MC nói.