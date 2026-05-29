10X đi làm bằng xe buýt 3 tiếng mỗi ngày để tiết kiệm gần 6 triệu đồng/tháng

Hiện cô chỉ tốn khoảng 280.000 đồng tiền vé tháng xe buýt. Trong khi đó, nếu chạy xe máy để đi làm và di chuyển trong thành phố, riêng tiền xăng đã có thể dao động 500.000-600.000 đồng mỗi tháng, chưa kể phí gửi xe và khấu hao phương tiện. Quan trọng hơn, việc tiếp tục sống cùng bố mẹ giúp cô tiết kiệm hoàn toàn chi phí thuê căn hộ studio có nội thất cơ bản tại trung tâm, vốn dao động 3,5-5 triệu đồng mỗi tháng.

"Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm được gần 6 triệu đồng. Với nhân viên văn phòng như tôi thì đây là khoản đáng kể", Hương nói.

Hương thường dậy từ khoảng 6h30 chuẩn bị để kịp ra điểm đón gần nhà ở khu Phúc Lợi (quận Long Biên cũ) trước 7h20. Ảnh: NVCC

Hành trình đi làm gần 30 km từ nhà đến công ty mỗi ngày của cô gái 26 tuổi gần đây thu hút sự chú ý trên TikTok. Những video ghi lại cuộc sống "nhân viên văn phòng phượt bằng xe buýt" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong video, Hương thường dậy từ khoảng 6h30 chuẩn bị để kịp ra điểm đón gần nhà ở khu Phúc Lợi (quận Long Biên cũ) trước 7h20.

Từ đây, cô bắt tuyến E04, sau đó đổi sang E01 ở khu Nguyễn Trãi để đến công ty trên phố Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân cũ). Quãng đường đi qua nhiều điểm ùn tắc quen thuộc như cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai hay Ngã Tư Sở nên thời gian di chuyển thường kéo dài từ một đến một tiếng rưỡi.

"Có hôm tôi đi từ hơn 7h sáng, gần 9h mới tới công ty. Chiều tan làm 17h30 thì khoảng 19h mới về đến nhà", Hương kể.

Tính cả thời gian chờ xe, mỗi ngày cô dành gần 3 tiếng cho việc đi lại. Dù vậy, Hương cho biết bản thân chưa từng nghĩ nghiêm túc đến chuyện bỏ xe buýt để chuyển sang phương tiện khác.

"Đi xe buýt nhàn hơn nhiều. Mùa hè thì mát, mùa đông ấm, hôm trời mưa càng thấy tiện. Giờ có app theo dõi tuyến nên cũng không quá vất vả", cô nói.

Gần 9h, Hương đến công ty. Ảnh: NVCC

Buổi sáng, Hương thường tranh thủ kiểm tra tin nhắn công việc, chỉnh sửa video hoặc ngủ thêm một chút trên xe. Những ngày tan tầm đông khách, cô có thể phải đứng suốt quãng đường về nhà. Nhưng thay vì xem đó là điều bất tiện, Hương dần coi khoảng thời gian trên xe buýt như một nhịp nghỉ hiếm hoi giữa guồng công việc.

Hương cho biết cô vốn không quá tự tin khi lái xe máy đường dài. Trước đây, sống cùng gia đình ở ngoại thành, cô đã quen với việc di chuyển bằng xe buýt nội khu hoặc bắt xe vào trung tâm nên khi chuyển sang công việc mới từ tháng 7/2025, phương tiện công cộng gần như là lựa chọn đầu tiên.

Ban đầu, cô hơi dè dặt vì lo việc đi bus sẽ quá mất thời gian, ảnh hưởng công việc nên chỉ mua vé lượt thay vì đăng ký vé tháng. Tuy nhiên, sau vài tháng quen nhịp di chuyển và tự cân đối lịch trình, việc ngồi xe buýt mỗi ngày trở thành thói quen cố định.

Dưới các video TikTok của Hương, nhiều người cho rằng việc dành gần 3 tiếng mỗi ngày chỉ để đi làm là quá tốn thời gian. Một số bình luận cho rằng "thời gian cũng là tiền bạc", thà thuê nhà gần công ty còn hơn.

Tuy nhiên, Hương cho rằng ở thời điểm hiện tại, cảm giác ít áp lực chi tiêu khiến cô thấy thoải mái hơn. "Tôi không muốn tháng nào cũng ở trong trạng thái vừa nhận lương xong đã lo tiền nhà, tiền sinh hoạt. Đi xa hơi mệt thật nhưng đổi lại đầu óc nhẹ hơn", cô nói.

Những khoản giúp cô gái 26 tuổi vui vẻ hoặc nghỉ ngơi, cô vẫn sẵn sàng chi. Ảnh: NVCC

Có những hôm xe buýt kẹt cứng ở Ngã Tư Sở vào giờ tan tầm, Hương chỉ đeo tai nghe, mở nhạc rồi nhìn dòng người chen nhau ngoài cửa kính.

"Tôi không thấy quá áp lực nữa, vì ít nhất cuối tháng vẫn còn tiền để sống thoải mái hơn một chút", cô nói.