Nữ YouTuber 'lười tắm cả tháng, thích gãi da đầu'

Cô gái 36 tuổi liệt kê hàng loạt thói quen vệ sinh khác thường khi làm khách mời chương trình tạp kỹ Chop Chop Show gần đây, 8days đưa tin hôm 24/5.

Lin Chia Ling (còn gọi Qiang Qiang) cho biết cô lười tắm và đặc biệt thích gãi da đầu. "Tôi có thể nhiều ngày không tắm, lâu nhất là gần một tháng. Và thật ra tôi còn thích mùi da đầu, cảm thấy nó rất dễ chịu", cô nói trước khi trực tiếp mô tả động tác gãi đầu trên sóng truyền hình.

YouTuber Đài Loan Lin Chia Ling, còn gọi là Qiang Qiang. Ảnh: Instagram Chia Ling

Tiết lộ này khiến các khách mời khác tham gia chương trình và MC ngạc nhiên. Khi được hỏi liệu khoảng thời gian gần một tháng không tắm đó có diễn ra trong giai đoạn ở cữ sau sinh hay không, Qiang Qiang không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, cô nói vẫn giữ cơ thể sạch sẽ bằng cách dùng vòi xịt để vệ sinh vùng kín, đồng thời nói: "Chỉ cần làm vậy thôi, tôi thậm chí không cần phải chạm vào nước".

Qiang Qiang mô tả cô ghét tắm đến mức ngay cả sau khi tập luyện ra nhiều mồ hôi, cũng không muốn vào phòng tắm. "Tôi thực sự không thích tắm. Thật lòng mà nói, kể cả sau khi tập thể dục, tôi vẫn có thể nằm lên giường ngủ luôn", cô cho hay.

Để hạn chế số lần vào phòng tắm, Qiang Qiang thường gom tất cả việc vệ sinh cá nhân vào một lần duy nhất. "Sau một thời gian mới tắm, tôi sẽ làm hết mọi thứ cùng lúc, bao gồm tẩy trang, đi vệ sinh, đánh răng và tắm toàn bộ. Tôi không muốn bước vào phòng tắm lần thứ hai vì cảm thấy đó là một việc quá phiền phức", cô nói.

Sau khi tiếp tục hé lộ thêm nhiều thói quen "kỳ quặc" như thích bóc da môi, thích nặn mụn cho người khác, Qiang Qiang lên tiếng bảo vệ lối sống này. Cô cho rằng bản thân chỉ bị cuốn hút bởi những "điều kỳ diệu" của cơ thể.

Lin Chia Ling là nghệ sĩ giải trí kiêm YouTuber nổi tiếng ở Đài Loan với phong cách thẳng thắn và hài hước. Cô thường chia sẻ các nội dung xoay quanh đời sống cá nhân, quan điểm tình cảm, những thói quen sinh hoạt khác thường cùng các câu chuyện gây tranh cãi trên các chương trình tạp kỹ và mạng xã hội. Tài khoản YouTube của cô hiện có gần 880.000 người theo dõi, trong khi Instagram cũng có 500.000 follower.