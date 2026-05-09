Cựu giáo viên kiếm 100.000 USD một năm nhờ ôm người lạ

Ella Love, 51 tuổi, sống tại New York, biết đến nghề "ôm chuyên nghiệp" qua một bài báo và đăng ký khóa học trị giá 300 USD. Ban đầu cô chỉ làm bán thời gian, nhưng 8 năm trước, Ella quyết định theo đuổi công việc này toàn thời gian. Mỗi ngày, cô dành hàng giờ để ôm khách. Cô hiện tính phí 150 USD mỗi giờ cho một buổi dịch vụ.

Ella cho biết nhiều khách hàng thường tâm sự với cô những điều họ "chưa từng kể với bất kỳ ai".

"Khách hàng điển hình của tôi là những người đàn ông trung niên có công việc thu nhập tốt, và khá nhiều người đã kết hôn. Họ không muốn ngoại tình hay rời bỏ bạn đời, nhưng giữa họ không còn sự thân mật. Những cặp vợ chồng này gặp vấn đề trong giao tiếp và cảm thấy hoàn toàn mất kết nối. Họ tìm đến tôi vì vẫn muốn giữ gìn hôn nhân, chỉ là họ cần được chạm vào và có người lắng nghe", cựu giáo viên chia sẻ.

Theo Ella, sự tiếp xúc cơ thể có thể khơi dậy những cảm xúc bị kìm nén. "Họ bất ngờ nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, bắt đầu mở lòng và kể cho tôi nghe những điều chưa từng nói thành lời. Nó trở thành một trải nghiệm trị liệu cảm xúc rất mãnh liệt", cô cho biết.

Ella Love khi làm nghề cung cấp dịch vụ ôm chuyên nghiệp. Ảnh: SWNS

Cựu giáo viên mỹ thuật tiết lộ tìm đến nghề "ôm ấp chuyên nghiệp" sau khi cảm thấy kiệt sức vì môi trường làm việc căng thẳng tại một trường học ở New York.

Cô kể: "Tôi dạy ở các trường công lập tại khu đô thị, nơi phần lớn học sinh là người da màu và hệ thống giáo dục còn tồn tại rất nhiều vấn đề mang tính hệ thống. Áp lực đến từ sĩ số lớp quá đông, không có đủ thời gian cho mọi việc, các vấn đề kỷ luật và cả sự thiếu thốn kinh phí mua vật dụng học tập..."

Trước đây, Ella kiếm khoảng 80.000 USD mỗi năm khi làm giáo viên, với thời gian làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. "Tôi muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, bình yên hơn khi thử dịch vụ ôm người lạ. Khi đó tôi chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành sự nghiệp của mình. Tôi chỉ đơn giản muốn có một công việc giúp cân bằng lại tinh thần và cảm xúc bên cạnh nghề dạy học", cô nói.

Tuy nhiên, sau khi tham gia một khóa học trực tuyến và thử làm bán thời gian, Ella nhanh chóng nhận ra mình đã tìm thấy công việc phù hợp.

Cô nói: "Chỉ sau khoảng 6 tháng, tôi đã yêu công việc này đến mức quyết định tạm nghỉ dạy và rồi không quay lại nữa. Đến mùa đông năm đó, tôi bắt đầu làm toàn thời gian và đến nay đã gắn bó với nghề được 8 năm".

Dù công việc mang tính gần gũi về thể chất, Ella khẳng định mọi dịch vụ đều hoàn toàn phi tình dục và được thực hiện dưới những nguyên tắc nghiêm ngặt.

"Tôi đều trò chuyện, sàng lọc khách hàng trước và không phải ai cũng được nhận. Công việc có quy tắc ứng xử cùng những ranh giới rất rõ ràng. Khi mới bắt đầu, đôi lúc có người cố vượt qua giới hạn đó, nhưng tôi sẽ lập tức ngăn lại và nhắc họ về các nguyên tắc. Ban đầu khá khó để nhận biết khách hàng nào không phù hợp, nhưng dần dần bạn sẽ tự cảm nhận được. Bạn có thể nhận ra khi ai đó tìm đến với động cơ không đúng đắn", Ella nói.

Trung bình Ella chỉ làm việc khoảng 3 giờ mỗi ngày, nhưng có buổi kéo dài từ 1 giờ đến tối đa 9 giờ. "Công việc này đòi hỏi khả năng tài chính của khách hàng, vì vậy có người đến thường xuyên, cũng có người phải tiết kiệm rồi thỉnh thoảng mới sử dụng dịch vụ", cựu giáo viên chia sẻ.

Ella cho biết trong những năm làm việc thuận lợi, thu nhập của cô có thể đạt 100.000 USD, tuy nhiên, mức trung bình thường là 60.000 USD. Ngoài khía cạnh tài chính, cô nói công việc còn mang nhiều yếu tố cảm xúc và đôi khi khá phức tạp. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng đây không phải là một mối quan hệ có yếu tố tình cảm hay lãng mạn.

Dù nhận thức về nghề ôm chuyên nghiệp đang dần tăng lên, Ella cho biết nhiều khách hàng vẫn giữ kín việc sử dụng dịch vụ này.

"Hầu hết mọi người không nói với ai rằng họ đến gặp tôi. Vẫn còn sự kỳ thị xung quanh điều này, và đó là điều đáng tiếc", Ella nói.

Công việc đặc thù của Ella khiến đời sống tình cảm của cô trở nên phức tạp hơn. Cô cho rằng chỉ những người bạn đời đủ tự tin và tin tưởng mới có thể chấp nhận việc hẹn hò với mình, bởi đôi khi vẫn nảy sinh cảm giác ghen tuông do tính chất gần gũi và giàu cảm xúc của công việc.

Tuy vậy, cô khẳng định những người từng gắn bó đều hiểu rõ đây chỉ là công việc, tách biệt hoàn toàn với đời sống riêng tư. Theo Ella, tiếp xúc cơ thể chỉ là phần nhỏ, quan trọng hơn là sự kết nối cảm xúc, niềm tin và cảm giác an toàn mà con người dành cho nhau.