'Nghỉ hưu ngắn hạn' để thoát vòng xoáy công việc đầy áp lực

Nữ chuyên gia khoa học dữ liệu này sớm cảm thấy ngột ngạt với guồng quay làm việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngay từ khi bước chân vào ngành cách đây 7 năm. Cô nhanh chóng nhận ra lĩnh vực đang làm thay đổi quá nhanh dưới tác động của AI và muốn tìm lối đi khác cho bản thân.

"Tôi thấy công việc và ngành công nghệ đang biến động mạnh vì AI. Điều đó khiến tôi nhìn ra cơ hội để tự làm điều gì đó và xây dựng hướng đi riêng", Fei, từng sống ở quận Manhattan, New York, nói. "Tôi thực sự thích công việc của mình, nhưng cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để thay đổi. Những công việc công nghệ như hiện nay có lẽ chỉ còn tồn tại thêm 5-10 năm nữa".

Fei cho biết cô cũng chọn nghỉ một thời gian để ở gần bố mẹ đang nghỉ hưu tại Quảng Châu, Trung Quốc. "Tôi có hỗ trợ tài chính cho bố mẹ nghỉ hưu và chi phí sinh hoạt ở đây cũng rẻ hơn nhiều", cô nói. "Hiện tại tôi chỉ muốn dành thời gian ở bên họ".

Khi cần, Fei vẫn dùng tiền tiết kiệm, nhưng việc sống cùng bố mẹ và cho thuê lại căn hộ studio đắt đỏ ở New York giúp cô giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Dù công ty cũ "rất ủng hộ" quyết định của Fei, cô cho biết chưa sẵn sàng trở lại guồng quay công sở. Thay vào đó, cô muốn dành thời gian phát triển ý tưởng sản phẩm công nghệ riêng, đồng thời theo đuổi công việc sáng tạo nội dung - nghề tay trái hiện đã trở thành nguồn thu nhập chính.

Julia Fei là một trong nhiều người trẻ chọn tạm rời guồng quay công việc hằng ngày. Ảnh: Julia Fei

Tuy nhiên, quãng nghỉ khỏi nhịp sống công việc lặp đi lặp lại mà phần lớn người trưởng thành phải đối mặt không hoàn toàn màu hồng như nhiều người nghĩ, bởi nó cũng đi kèm không ít thách thức. Cựu nhân viên công nghệ cho biết cô khó thích nghi nhất với sự thiếu ổn định trong cuộc sống hằng ngày - điều mà trước đây cô từng chán ghét khi còn đi làm.

Fei nói việc học cao học trực tuyến phần nào giúp cô duy trì nhịp sinh hoạt, nhưng quay về sống cùng bố mẹ ở tuổi trưởng thành cũng mang đến không ít cảm giác ngột ngạt. "Ở tuổi 29, tôi đã quen sống tự lập một mình, nhưng bố mẹ vẫn đối xử với tôi như trẻ con vì những chuyện rất nhỏ", cô thừa nhận.

Tự nhận là người "thiếu kiên nhẫn", Fei cho biết luôn thấp thỏm chờ xem cuộc sống sẽ đi đến đâu trong giai đoạn mới này. "Tôi cảm thấy mình phải chứng minh được điều gì đó sau quãng nghỉ này. Hiện tại, áp lực lớn nhất đến từ chính bản thân tôi", cô nói.

Theo Fei, việc rời bỏ công việc ổn định để bước vào một tương lai chưa rõ ràng khiến cô nhiều lúc lo lắng. "Mọi thứ khá đáng sợ vì tôi không biết phải vận hành cuộc sống trong một môi trường quá mơ hồ như thế nào. Giờ tôi hoàn toàn tự quyết mình sẽ làm gì và đi đâu", cô nói.

Dù vậy, Fei vẫn hào hứng với việc sống táo bạo và dám mạo hiểm hơn. "Sau cùng, tôi muốn có thể nói rằng mình đã thực sự cố gắng hết sức", cô nói.

Nghỉ việc để bước vào một năm "gap year" ở tuổi trưởng thành rõ ràng là lựa chọn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, AJ Schneiderm, chuyên gia hoạch định tài chính và nhà sáng lập Beyond The Green Coaching, cho rằng bất kỳ ai cũng có thể làm điều đó nếu chuẩn bị kỹ càng.

"Việc quản lý tài chính không chỉ để nghỉ hưu, mua nhà hay tạo ra thu nhập thụ động. Nó còn giúp bạn có đủ an toàn để nói rằng: 'Tôi không hạnh phúc và tôi có thể rời đi'", Schneiderm nói.

Để có thể thực hiện năm "gap year", Schneider khuyên mọi người nên bắt đầu cắt giảm các khoản chi tiêu hằng ngày để tăng tiền tiết kiệm. "Mỗi đồng bạn tiết kiệm hôm nay sẽ là nguồn tài chính cho tương lai. Hãy hào hứng với những điều bạn có thể làm nhờ số tiền đó, thay vì chỉ ưu tiên các nhu cầu tức thời", bà nói.

Về số tiền cần chuẩn bị, Schneider cho rằng nên xác định trước thời điểm và ước tính tổng chi phí cho vé máy bay, chỗ ở, ăn uống, hoạt động trải nghiệm... rồi chia số tiền đó theo số tháng còn lại để lên kế hoạch tiết kiệm phù hợp.

Fei là một trong số nhiều người trẻ đang tìm cách "khởi động lại" cuộc sống. Theo Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần Mỹ (NAMI), có tới 74% Gen Z và millennials thừa nhận từng trải qua tình trạng kiệt sức ở mức vừa đến cao.

Trên TikTok, hashtag #adultgapyear hiện thu hút hàng nghìn video của người trẻ chia sẻ sự chán nản với văn hóa "cày cuốc không ngừng". "Một ngày nào đó, văn hóa chạy đua kiếm tiền sẽ khiến cả thế hệ này gục ngã", một nhà sáng tạo nội dung nói trong video được chia sẻ rộng rãi.

Trong khi đó, người khác thừa nhận từng xem việc luôn bận rộn là "biểu tượng của thành công đáng ngưỡng mộ".

Tammy Armstrong, 31 tuổi, cựu thư ký y khoa, là một trong số đó. "Tôi đã làm công việc đó suốt 10 năm và mọi thứ ngày càng trở nên đơn điệu. Tôi có cảm giác mình đang sống lặp đi lặp lại cùng một ngày", cô gái người Scotland nói. "Giờ đây, tôi muốn cảm nhận lại sự tự do. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn và hy vọng tìm ra mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời. Tôi cũng muốn hệ thần kinh được thư giãn và sống chậm lại".

Để bắt đầu "gap year" vào tháng 1/2025, Armstrong làm thêm giờ và áp dụng chế độ chi tiêu nghiêm ngặt, chấp nhận cắt giảm các buổi gặp gỡ bạn bè cùng những dịch vụ làm đẹp yêu thích. Cô cho biết thường tìm việc bán thời gian tại nơi mình tạm sống, đồng thời lựa chọn nhà nghỉ giá rẻ, khách sạn bình dân, khu cắm trại hoặc chỗ ở địa phương khi đi cùng các nhóm tình nguyện để tiết kiệm chi phí.

Tammy Armstrong tận hưởng chuyến du lịch trong thời gian tạm nghỉ công việc. Ảnh: Tammy Armstrong

Khi còn đi làm, Armstrong cho biết ngày nào cũng phải chạy theo những việc "cấp bách", nhưng đó lại không phải điều bản thân thực sự mong muốn. Giờ đây, cô cho phép mình sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

"Tôi đã gặp khó khăn khi từ bỏ nhịp sống cũ và không còn cảm thấy tội lỗi vào những ngày mình sống chậm hơn. Việc thích nghi với cuộc sống ít tiền hơn cũng không dễ dàng. Đã có nhiều lúc tôi lo mình sẽ bị 'tụt lại phía sau' trong cuộc sống và áp lực về tài chính", Amstrong nói. "Tôi đã chịu đựng quá nhiều điều không phù hợp với bản thân chỉ vì nghĩ rằng mọi thứ vốn dĩ phải như thế. Giờ tôi phải học cách hiểu rằng lùi lại một bước không có nghĩa là thất bại".

Sau một năm theo đuổi lối sống mới, cô gái 31 tuổi hiện quay về Scotland sống và chưa có kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo để dành thời gian suy nghĩ về hướng đi tương lai.

"Theo tôi, cuộc sống không chỉ có một con đường truyền thống và ngày càng nhiều người chọn ổn định muộn hơn", cô nói thêm. "Không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời, và việc làm việc vất vả cả đời chỉ để chờ tận hưởng lúc nghỉ hưu cũng không phải điều được đảm bảo".