Triệu phú thi đại học 30 lần vẫn điểm thấp

Chiều 25/6, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, công bố điểm kỳ thi đại học năm 2026. Trong số những thí sinh được khán giả quan tâm có Lương Thực, 59 tuổi, người đã tham dự kỳ thi này 30 lần.

Theo Jimu News, ông đạt 423/750 điểm ở khối khoa học xã hội, gồm Ngữ văn 97 điểm, Toán 75 điểm, Tiếng Anh 94 điểm, Chính trị 61 điểm, Lịch sử 54 điểm và Sinh học 42 điểm.

Cùng ngày, Cục Khảo thí Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên xác định điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy khối khoa học xã hội là 455 điểm. Kết quả của Lương Thực thấp hơn mức này 32 điểm.

Sau khi tra cứu điểm, ông xuất hiện trước truyền thông với vẻ trầm ngâm. Theo Jimu News, khi nhìn thấy môn Sinh học chỉ đạt 42 điểm, ông nhiều lần lắc đầu rồi đập tay xuống ghế.

Trước kỳ thi, Lương Thực cho biết đề thi năm nay không quá khó và đặt mục tiêu đạt trên 500 điểm. Ông từng nói với phong độ hiện tại, ngay cả khi làm bài không hoàn hảo cũng có thể đạt khoảng 550 điểm. "Tôi luôn bước vào phòng thi với tâm thế sẽ làm tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong muốn", ông nói.

Lương Thực bày tỏ sự thất vọng khi lần thi đại học thứ 30 vẫn không đạt điểm sàn. Ảnh: QQ

Lương Thực bắt đầu dự thi đại học từ năm 1983, khi mới 16 tuổi. Sau ba lần không trúng tuyển, ông nghe theo nguyện vọng của gia đình vào học trường nghề nhưng sớm bỏ dở. Những năm sau đó, ông làm nhiều công việc như bán quần áo, tủ lạnh, tivi và thiết bị cơ khí trước khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.

Việc kinh doanh thành công giúp ông trở thành triệu phú tự thân với khối tài sản hàng triệu nhân dân tệ. Con trai ông cũng đã tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ở nước ngoài. Dù vậy, Lương Thực cho biết ông vẫn muốn hoàn thành mục tiêu đỗ đại học, đặc biệt là trường đại học Tứ Xuyên.

Từ năm 2010 đến 2022, ông tham gia kỳ thi đại học liên tục trong 13 năm. Thành tích tốt nhất là 469 điểm vào năm 2018, vượt điểm sàn đại học thời điểm đó. Tuy nhiên, ông không nộp hồ sơ vì số điểm chưa đủ để theo học ngành Toán của trường đại học Tứ Xuyên, ngôi trường ông theo đuổi nhiều năm.

Sau nhiều lần không đạt kết quả như kỳ vọng ở khối khoa học tự nhiên, năm 2022 ông chuyển sang thi khối khoa học xã hội với hy vọng cải thiện điểm số. Tuy nhiên, kết quả các năm sau vẫn không có nhiều thay đổi.

Trong kỳ thi diễn ra đầu tháng 6 năm nay, Lương Thực cho biết đã nhớ nhầm thời gian làm bài môn Lịch sử và nộp bài sớm hơn quy định. Khi rời phòng thi, ông nói lần dự thi này có thể sẽ là lần cuối.

Dù đã trở thành triệu phú, Lương Thực vẫn ôm giấc mơ vào đại học Tứ Xuyên.

Sau khi biết điểm, người đàn ông 59 tuổi cho biết chưa có quyết định tiếp tục đăng ký dự thi vào năm sau.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nếu tiếp tục ôn thi sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình, trong khi vợ tôi cũng không ủng hộ. Tôi từng nói đây sẽ là lần thi cuối, nên nếu tiếp tục, có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi nuốt lời", ông nói với Jimu News.

Lương Thực cho biết trong hơn 30 năm theo đuổi kỳ thi đại học, ông trải qua nhiều thất vọng hơn thành công. Tuy vậy, mong muốn trở thành sinh viên đại học chính quy của ông vẫn chưa thay đổi.

Câu chuyện của Lương Thực gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước việc ông kiên trì theo đuổi mục tiêu suốt ba thập kỷ, trong khi số khác cho rằng đã đến lúc ông nên khép lại hành trình thi đại học và lựa chọn một con đường khác vì kết quả 423 điểm so với đích đến 550 điểm đã cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.