Tại sao tượng Messi cao 26m ở Argentina bị chế giễu

Tranh cãi xung quanh bức tượng Messi khổng lồ cao 26m

Bức tượng Messi được dựng tại thị trấn Cutral Co, một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Patagonia của Argentina. Với chiều cao vượt trội, đây là một trong những công trình tưởng niệm đồ sộ nhất dành cho nhà vô địch World Cup 2022.

Được biết, bức tượng được chế tác bởi các nghệ nhân địa phương từ 70 tấn thép, mô tả hình ảnh Messi quỳ gối ăn mừng với một tay để trên ngực áo, tay kia giương cao chỉ lên trời.

Bức tượng Messi khổng lồ cao 26m gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý là gương mặt của bức tượng được cho là không giống với Messi ngoài đời. Ngoài ra, vị trí đặt chiếc cúp vô địch World Cup ở giữa hai chân Messi cũng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Một người bình luận trên mạng xã hội đã chỉ trích gay gắt thiết kế bức tượng: "Nếu tôi là Messi, tôi sẽ đích thân thuê sát thủ để xử lý kiến ​​trúc sư thiết kế bức tượng này".

“Bức tượng Lionel Messi cao 26m này trông giống như anh ấy đang cưỡi trên chiếc cúp vô địch World Cup vậy”?, một người khác bày tỏ.

Nhiều người hâm mộ cũng ngay lập tức liên tưởng đến bức tượng bán thân nổi tiếng của Cristiano Ronaldo từng gây xôn xao dư luận vào năm 2017.

Bức tượng này được khánh thành tại sân bay Madeira vào tháng 3/2017 và ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận và truyền thông quốc tế lúc đó do biểu cảm “kỳ lạ” và không ăn nhập gì với vẻ ngoài của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

“Cả hai đều quá tệ”, một người bình luận so sánh 2 bức tượng của Messi và Ronaldo. “Chúng đều xấu đến mức khó tin”, một ý kiến khác đồng tình.

Theo: www.dailystar.co.uk